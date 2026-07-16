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lengyelország szabotázs orosz titkosszolgálat ukrajna

Orosz szabotázsakciókat hiúsítottak meg Lengyelországban

2026. július 16. 14:03

A tervezett és részben végre is hajtott akciók célja a Lengyelország és Ukrajna közötti nemzeti feszültségek szítása volt.

2026. július 16. 14:03
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Egy 18 éves ukrán állampolgárságú férfit azzal vádoltak meg Lengyelországban, hogy az orosz titkosszolgálatok megbízásából szabotázsakciókat készített elő – közölte csütörtökön a lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW). A bírósághoz kedden  továbbított vádirat szerint a tervezett és részben végre is hajtott akciók célja Lengyelország és Ukrajna közötti nemzeti feszültségek szítása volt.

Az összegyűjtött bizonyítékok szerint Ilja K. 2024 novemberétől 2025 augusztusáig 

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összesen 47 bűncselekményt követhetett el. 

A közleményben a többi között az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) második világháborús lengyel áldozatainak szentelt lengyelországi emlékhelyek meggyalázását említették, valamint drónok felhasználásával megvalósítandó szabotázsakciók előkészítését.

A lengyel ügyészség honlapján csütörtökön közzétett közleményben kifejtették: a fiatalembert tavaly augusztus 12-én vették őrizetbe, majd előzetes letartóztatásba helyezték. Egyebek mellett a lengyelországi szabotázsakciókat előkészítő szervezett bűnözői csoportban való részvétellel vádolták meg.

Az egyik szabotázsakciót tavaly augusztus 15-én, a lengyel hadsereg napján hagyományosan szervezett varsói katonai díszszemle során tervezték végrehajtani úgy, 

hogy egy drón a Karol Nawrocki lengyel elnököt szállító katonai személygépkocsi felett repült volna át. 

Ilja K. őrizetbe vétele miatt az akció meghiúsult.

A nyomozás során feltárták azt az internetes üzenetküldő alkalmazásokat felhasználó mechanizmust is, amely révén ismeretlen megrendelők a bűntettek elkövetőit toborozták, fizetésüket pedig az Oroszországban és Kínában bejegyzett kriptovaluta-tőzsdéken keresztül folyósították. Az említett szervezett bűnözői csoport további tagjai ügyében külön nyomozást folytatnak. Ilja K. nem ismerte be a neki felrótt bűntetteket, amelyekért az ügyészség szerint 

akár életfogytiglani szabadságvesztés is kiszabható Lengyelországban.

(MTI)
 

Nyitókép: Karel Nawrocki lengyel elnök (Fotó: Wojtek RADWANSKI/AFP)

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Összesen 34 komment

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2026. július 16. 15:58 Szerkesztve
Kacsoh, Kacsoh...a net tele van azzal, hogy szerinted O.V rosszul kormányzott, ami a választási vereség oka. Persze nem a Mandin tetted közzé, hanem sunyin a média egy másik bugyrában. Legyen ez az utolsó hozzászólásom a Mandin?
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obakapimaki
2026. július 16. 15:44
A tiszar szekta fogyatékosain kívül, van ember aki ezt elhiszi? Putyin útleve ott volt? A kiiiievvviiiiidepiiiindent megerősítette? 😂🤡🤡🤡
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Atti bá
2026. július 16. 15:42
Ez hasonló eset mint az oroszok által megtámadott tyúkólak voltak.
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RWG1
2026. július 16. 15:20
És az Északi Áramlatot is az oroszok robbantották fel. Aki mást mond az nem is igazi Tiszás.
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