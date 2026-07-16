Orosz szabotázsakciókat hiúsítottak meg Lengyelországban

Egy 18 éves ukrán állampolgárságú férfit azzal vádoltak meg Lengyelországban, hogy az orosz titkosszolgálatok megbízásából szabotázsakciókat készített elő – közölte csütörtökön a lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW). A bírósághoz kedden továbbított vádirat szerint a tervezett és részben végre is hajtott akciók célja Lengyelország és Ukrajna közötti nemzeti feszültségek szítása volt.

Az összegyűjtött bizonyítékok szerint Ilja K. 2024 novemberétől 2025 augusztusáig