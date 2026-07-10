Hivatalosan megerősítették: valóban megy Lengyelországba Orbán Viktor, csak épp nem akkor, amikor pletykálták

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Az is kiderült, hogy többek között kivel fog egyeztetni a volt miniszterelnök.
Szeptemberben realizálódhat Orbán Viktor lengyelországi látogatása, amely során a Fidesz elnöke Jarosław Kaczyńskivel, a Jog és Igazságosság (PiS) vezetőjével egyeztet majd. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az Indexnek megerősítette a látogatás előkészítését, de cáfolta azokat a lengyel sajtóhíreket, amelyek szerint a találkozóra már ezen a hétvégén sor került volna.
A lengyel Onet hírportál korábban arról számolt be, hogy Orbán már július 11-én, szombaton Varsóba utazik, hogy tárgyaljon lengyel kollégájával. Havasi a portál megkeresésére tisztázta a helyzetet, kifejtve, hogy
az egykori miniszterelnök legközelebbi nyilvános szereplésére Tusnádfürdőn, július 25-én kerül majd sor.
Arra a kérdésre, hogy a tervezett lengyelországi látogatásnak mik a pontos céljai, vagy kikkel találkozhat még volt kormányfő az őszi út során, a kommunikációs igazgató nem kívánt válaszolni.
A látogatás elhalasztását a lengyel konzervatív ellenzéki párt is megerősítette. Rafał Bochenek, a PiS szóvivője kijelentette, hogy Jarosław Kaczyński nagy örömmel egyeztetne a Fidesz elnökével, de a pontos dátumról még folynak az egyeztetések. A szóvivő hangsúlyozta, hogy a két politikus sűrű napirendje és egyéb teendői miatt rendkívül valószínűtlen, hogy a személyes találkozóra már ezen a héten sor kerülhetne.
Rafał Bochenek a tervezett találkozó lehetséges témáiról is nyilatkozott a lengyel sajtónak. Tájékoztatása szerint a két jobboldali pártelnök elsősorban Európa aktuális politikai helyzetét, a magyar–lengyel kétoldalú kapcsolatok jövőjét, valamint a két párt közötti közös projekteket tekinti majd át a szeptemberi egyeztetés alkalmával.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala