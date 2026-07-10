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lengyelország havasi bertalan jog és igazságosság fidesz orbán viktor

Hivatalosan megerősítették: valóban megy Lengyelországba Orbán Viktor, csak épp nem akkor, amikor pletykálták

2026. július 10. 09:58

Az is kiderült, hogy többek között kivel fog egyeztetni a volt miniszterelnök.

2026. július 10. 09:58
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Szeptemberben realizálódhat Orbán Viktor lengyelországi látogatása, amely során a Fidesz elnöke Jarosław Kaczyńskivel, a Jog és Igazságosság (PiS) vezetőjével egyeztet majd. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az Indexnek megerősítette a látogatás előkészítését, de cáfolta azokat a lengyel sajtóhíreket, amelyek szerint a találkozóra már ezen a hétvégén sor került volna.

A lengyel Onet hírportál korábban arról számolt be, hogy Orbán már július 11-én, szombaton Varsóba utazik, hogy tárgyaljon lengyel kollégájával. Havasi a portál megkeresésére tisztázta a helyzetet, kifejtve, hogy 

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az egykori miniszterelnök legközelebbi nyilvános szereplésére Tusnádfürdőn, július 25-én kerül majd sor. 

Arra a kérdésre, hogy a tervezett lengyelországi látogatásnak mik a pontos céljai, vagy kikkel találkozhat még volt kormányfő az őszi út során, a kommunikációs igazgató nem kívánt válaszolni.

A látogatás elhalasztását a lengyel konzervatív ellenzéki párt is megerősítette. Rafał Bochenek, a PiS szóvivője kijelentette, hogy Jarosław Kaczyński nagy örömmel egyeztetne a Fidesz elnökével, de a pontos dátumról még folynak az egyeztetések. A szóvivő hangsúlyozta, hogy a két politikus sűrű napirendje és egyéb teendői miatt rendkívül valószínűtlen, hogy a személyes találkozóra már ezen a héten sor kerülhetne.

Rafał Bochenek a tervezett találkozó lehetséges témáiról is nyilatkozott a lengyel sajtónak. Tájékoztatása szerint a két jobboldali pártelnök elsősorban Európa aktuális politikai helyzetét, a magyar–lengyel kétoldalú kapcsolatok jövőjét, valamint a két párt közötti közös projekteket tekinti majd át a szeptemberi egyeztetés alkalmával.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

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Összesen 1 komment

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2026. július 10. 10:10 Szerkesztve
Ott van a nagytehetségű, aki három és fél milliót bebolondított, miért nem vele foglalkozik a kormánypárti propaganda? Írhatnának az öltözködéséről, frizurájáról, barátjáról, barátnőiről, ilyesmikről. Ja, hogy ő is politikus? Szem elől tévesztem mindig. Fő, hogy Zárugnak tetszik. Végre jó lóra tettek Törökkel együtt. Kérdés, meddig. Tart ki a ló. Elég megviselt.
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