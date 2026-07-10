Hivatalosan megerősítették: valóban megy Lengyelországba Orbán Viktor, csak épp nem akkor, amikor pletykálták

Arra a kérdésre, hogy a tervezett lengyelországi látogatásnak mik a pontos céljai, vagy kikkel találkozhat még volt kormányfő az őszi út során, a kommunikációs igazgató nem kívánt válaszolni.

A látogatás elhalasztását a lengyel konzervatív ellenzéki párt is megerősítette. Rafał Bochenek, a PiS szóvivője kijelentette, hogy Jarosław Kaczyński nagy örömmel egyeztetne a Fidesz elnökével, de a pontos dátumról még folynak az egyeztetések. A szóvivő hangsúlyozta, hogy a két politikus sűrű napirendje és egyéb teendői miatt rendkívül valószínűtlen, hogy a személyes találkozóra már ezen a héten sor kerülhetne.

Rafał Bochenek a tervezett találkozó lehetséges témáiról is nyilatkozott a lengyel sajtónak. Tájékoztatása szerint a két jobboldali pártelnök elsősorban Európa aktuális politikai helyzetét, a magyar–lengyel kétoldalú kapcsolatok jövőjét, valamint a két párt közötti közös projekteket tekinti majd át a szeptemberi egyeztetés alkalmával.