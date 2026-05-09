05. 09.
szombat
ferencváros magyar kupa zalaegerszeg kubatov gábor fradi

Kubatov Gábor: Vannak esték, amelyeket nem lehet elvenni

2026. május 09. 22:05

A Ferencváros megnyerte a Magyar Kupát

2026. május 09. 22:05
A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor szombat este Facebook-oldalán osztotta meg gondolatait a csapat Magyar Kupa-győzelme után.

Vannak időszakok, amikor az ember úgy érzi, hogy egyszerre nehezedik rá minden. Vereség. Csalódás. Támadások. Fájdalom. És közben menni kell tovább akkor is, amikor a legegyszerűbb az lenne, ha feladnád”

– írta Kubatov.

Az elnök szerint a Fradi azonban éppen egy ilyen nehéz időszak után mutatott karaktert. A Zalaegerszeg elleni döntőben  a zöld-fehérek  győzelmet arattak, és elhódították a Magyar Kupát. Kubatov szerint ez a siker jóval többet jelent egy serlegnél:

Ez a győzelem sokkal többet jelent egy serlegnél. Benne van minden munka, minden küzdelem, minden nehéz pillanat és minden hit, amibe kapaszkodni kellett az elmúlt időszakban.”

Külön kiemelte az ellenfél teljesítményét is: gratulált a Zalaegerszegnek, ami méltó ellenfélként harcolt végig egy igazi kupadöntőt. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Fradi ma este azt mutatta meg, mit jelent felállni, mit jelent együtt maradni akkor is, amikor nehéz.

„Ma este azonban a Fradi megmutatta, mit jelent a karakter. Mit jelent felállni. Mit jelent együtt maradni akkor is, amikor nehéz. És ezt nem csak a pályán lehetett érezni. Ott volt a lelátón. Az öltözőben. Minden egyes pillanatban. Abban az erőben, amit ez a közösség ad” – fogalmazott.

Kubatov realistán értékelte a helyzetet a bajnokság tekintetében is. Elismerte, hogy a bajnoki cím sorsa már nem teljesen a Ferencváros kezében van, de ígéretet tett a folytatásra:

A bajnokság sorsa viszont már nem teljesen a mi kezünkben van. Ezt látni kell, ezt ki kell mondani. De egy dolgot biztosan megígérhetek: úgy dolgozunk tovább, úgy harcolunk tovább, hogy ha a Jóisten még ad egy lehetőséget, akkor készen álljunk megragadni azt. És ne engedjük el.”

A bejegyzés záró gondolatai a Ferencváros identitását emelik ki. Kubatov szerint a klub sokkal több, mint egy futballcsapat: „Mert a Ferencváros mindig több volt, mint egy futballklub. Ez egy család. Egy tartás. Egy hit. És vannak esték, amelyeket nem lehet elvenni. A mait sem.”

A poszt Vince Lombardi legendás idézetével zárul: „Nem az számít, hányszor esel el, hanem hogy hányszor állsz fel.”

Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert

survivor
2026. május 09. 23:00 Szerkesztve
Hajra Fradi....😕 Jobb híján !
Halder_1899
2026. május 09. 22:15
HAJRÁ FRADI !!!!
