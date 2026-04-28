04. 28.
kedd
nigéria támadás iszlám állam terrorszervezet

Brutális támadás: legalább két tucat emberrel végeztek az Iszlám Állam fegyveresei

2026. április 28. 08:38

A felelősséget a terrorszervet magára vállalta.

2026. április 28. 08:38
null

Az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet tagjai legalább 29 embert megöltek egy faluban Nigéria északkeleti részén – a hatóságok keddi közlése szerint.

Az Adamawa állam területén található falut az éjszaka támadták meg, amiért a felelősséget az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta magára a Telegram közösségi platformon.

A falu elleni támadás aznap történt, amikor ismertlen fegyveresek rajtaütöttek egy árvaházon Észak-Nigériában, és elraboltak 23 tanulót, közülük tizenötöt azóta sikerült kiszabadítani.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Pexels

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orokkuruc-2
2026. április 28. 10:37
MaPetiék mikor bontják délen a kerítést? A szegedi választóik már nagyon várják a hasonló látogatókat!
Válasz erre
0
1
grenki-2
2026. április 28. 10:10
BETEG vallási fanatikusok...
Válasz erre
1
0
kbexxx
•••
2026. április 28. 09:16 Szerkesztve
Már az előre tolt Ízisz harcosok az EU-BAN vannak . A Németek meg még a kiszökdösött muszlim nőket is vissza szállítja az Ízisz szolgálatában levőket jelentsen az bármit.
Válasz erre
0
0
szim-patikus
2026. április 28. 08:49
Ferl a fejjel jön majd mindenáron Orbánc Áron a szomszédos Csádból Figyelj iszlám áram, mert semmi se marad a 3,14 csádból.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!