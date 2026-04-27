Már az iskolatársakon keresztül ki vannak téve a német gyerekek az iszlám radikalizmusnak

Büscher szerint a tanulókat kirekesztik, zaklatják, megfélemlítik, és részben még arra is kényszerítik, hogy áttérjenek az iszlámra, ami egyértelműen túlmutat a hétköznapi iskolai konfliktusokon. Az ilyen helyzetek különösen azokban az intézményekben fordulnak elő nagyobb arányban, ahol a migrációs háttérrel rendelkező diákok aránya eléri vagy akár meg is haladja a 90 százalékot.

A beszámoló szerint a nyomásgyakorlás mögött elsősorban olyan gyerekek állnak, akiknek családja a Közel-Keletről érkezett, többek között a Gázai övezetből, Szíriából, Irakból vagy a Ciszjordániából.

Az érintett diákok gondolkodásmódjában mindenki kívülállónak számít, aki nem követi az általuk helyesnek tartott vallási irányzatot, ami tovább erősíti a diákok közötti megosztottságot.

Politikai bizonytalanság és félresikerült válaszok

A helyzet kezelésére Berlinben egy átfogó kutatás indult, amely több száz iskola bevonásával próbálja feltérképezni a jelenséget. A felmérés célja, hogy pontosabb képet adjon arról, milyen mértékben érinti a diákokat a vallási alapú zaklatás. Büscher azonban már most szkeptikus az eredményeket illetően, mert szerinte a módszertan nem a legsúlyosabb problémákkal küzdő intézményekre fókuszál.