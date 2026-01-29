Akciófilmbe illő jelenetek Balatonszepezden: a TEK fogta el a 60 éves férfit (VIDEÓ)

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság videót tett közzé a közösségi oldalán, amiben bemutatták, hogy a helyi járőrök a vármegyei Műveleti Alosztály a Terrorelhárítási Központ munkatársaival együttműködve elfogtak egy 60 éves, fegyveres férfit.

A segélyhívót tegnap délután egy balatonszepezdi férfi hívta, aki azt mondta, hogy a szomszédja életveszélyesen megfenyegette. A rendelkezésre álló adatok alapján a konfliktus előzménye az volt, hogy az elkövető korábban nem biztosította a kutyája minimális létszükségleteit sem, ezért a szomszéd állatvédők segítségével gondoskodott az állat biztonságos elhelyezéséről.