Akciófilmbe illő jelenetek Balatonszepezden: a TEK fogta el a 60 éves férfit (VIDEÓ)

A járőrök az intézkedés közben eldördült lövések miatt kértek erősítést.
A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság videót tett közzé a közösségi oldalán, amiben bemutatták, hogy a helyi járőrök a vármegyei Műveleti Alosztály a Terrorelhárítási Központ munkatársaival együttműködve elfogtak egy 60 éves, fegyveres férfit.
A segélyhívót tegnap délután egy balatonszepezdi férfi hívta, aki azt mondta, hogy a szomszédja életveszélyesen megfenyegette. A rendelkezésre álló adatok alapján a konfliktus előzménye az volt, hogy az elkövető korábban nem biztosította a kutyája minimális létszükségleteit sem, ezért a szomszéd állatvédők segítségével gondoskodott az állat biztonságos elhelyezéséről.
A bejelentésre kiérkező járőrök a helyszíni intézkedés közben lövéseket hallottak, ezért erősítést kértek, és értesítették a fegyveres személy elfogására hatáskörrel rendelkező Terrorelhárítási Központot. A rendőrök nagy erőkkel, folyamatosan érkeztek a helyszínre, miközben az elkövető háza irányából újabb lövések dördültek el. A járőrök és a vármegyei Műveleti Alosztály munkatársai figyelemmel kísérték a férfi mozgását, lezárták a környéket, és a mentőszolgálatot, valamint a katasztrófavédelem egységeit is a helyszín közelébe kérték. Később a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei is megérkeztek, és átvették a művelet irányítását.
A gyanúsított eközben időnként újabb lövéseket adott le, majd sörétes puskával felfegyverkezve gépkocsival megpróbálta elhagyni a házat.
A Terrorelhárítási Központ műveleti egységei intézkedés alá akarták vonni, de a férfi nem volt együttműködő, és kivonta magát az intézkedés alól. Mivel a gyanúsított fegyveresen ült az autójában, és korábban több lövést is leadott, a TEK páncélozott járművekkel az élet és vagyonbiztonság megóvása érdekében megállásra kényszerítette, majd elfogta. A rendőrség tájékoztatása szerint közben az épületből erős gázszivárgás volt érezhető, amit a katasztrófavédelem munkatársai megszüntettek.
A férfit őrizetbe vették, a nyomozók kihallgatták, az éles lőfegyvereket lefoglalták. Ellene személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás és más bűncselekmények miatt folyik eljárás, a rendőrség szerint további gyanúsítások közlése is várható, miközben a helyszíni szemle és más nyomozati cselekmények jelenleg is zajlanak.
Nyitókép forrása: A Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-oldala
***
