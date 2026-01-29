Ft
terrorelhárítási központ műveleti alosztály veszprém vármegyei rendőr - főkapitányság járőr férfi

Akciófilmbe illő jelenetek Balatonszepezden: a TEK fogta el a 60 éves férfit (VIDEÓ)

2026. január 29. 19:31

A járőrök az intézkedés közben eldördült lövések miatt kértek erősítést.

2026. január 29. 19:31
null

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság videót tett közzé a közösségi oldalán, amiben bemutatták, hogy a helyi járőrök a vármegyei Műveleti Alosztály a Terrorelhárítási Központ munkatársaival együttműködve elfogtak egy 60 éves, fegyveres férfit.

A segélyhívót tegnap délután egy balatonszepezdi férfi hívta, aki azt mondta, hogy a szomszédja életveszélyesen megfenyegette. A rendelkezésre álló adatok alapján a konfliktus előzménye az volt, hogy az elkövető korábban nem biztosította a kutyája minimális létszükségleteit sem, ezért a szomszéd állatvédők segítségével gondoskodott az állat biztonságos elhelyezéséről.

A bejelentésre kiérkező járőrök a helyszíni intézkedés közben lövéseket hallottak, ezért erősítést kértek, és értesítették a fegyveres személy elfogására hatáskörrel rendelkező Terrorelhárítási Központot. A rendőrök nagy erőkkel, folyamatosan érkeztek a helyszínre, miközben az elkövető háza irányából újabb lövések dördültek el. A járőrök és a vármegyei Műveleti Alosztály munkatársai figyelemmel kísérték a férfi mozgását, lezárták a környéket, és a mentőszolgálatot, valamint a katasztrófavédelem egységeit is a helyszín közelébe kérték. Később a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei is megérkeztek, és átvették a művelet irányítását.

A gyanúsított eközben időnként újabb lövéseket adott le, majd sörétes puskával felfegyverkezve gépkocsival megpróbálta elhagyni a házat. 

A Terrorelhárítási Központ műveleti egységei intézkedés alá akarták vonni, de a férfi nem volt együttműködő, és kivonta magát az intézkedés alól. Mivel a gyanúsított fegyveresen ült az autójában, és korábban több lövést is leadott, a TEK páncélozott járművekkel az élet és vagyonbiztonság megóvása érdekében megállásra kényszerítette, majd elfogta. A rendőrség tájékoztatása szerint közben az épületből erős gázszivárgás volt érezhető, amit a katasztrófavédelem munkatársai megszüntettek.

A férfit őrizetbe vették, a nyomozók kihallgatták, az éles lőfegyvereket lefoglalták. Ellene személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás és más bűncselekmények miatt folyik eljárás, a rendőrség szerint további gyanúsítások közlése is várható, miközben a helyszíni szemle és más nyomozati cselekmények jelenleg is zajlanak.

Nyitókép forrása: A Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-oldala

***

Fekvőrendőr
2026. január 29. 20:57
Böribe vele hosszú időre.
5m007h 0p3ra70r
2026. január 29. 20:42
A rendszerváltó kártya elvitte a megemelt nyugdíját, ezért nem tudott a kutyának eledelt vásárolni. A kutya is megérthette volna, meg a szomszéd is, mert ez mindannyiuk érdeke.
akitiosz
2026. január 29. 19:39
Magyarországon senki normális civil embernek nem lehet lőfegyvere, az ilyeneknek viszont de igen.
