Elvitték a rendőrök Dunaújváros DK-s alpolgármesterét, vesztegetés állhat a háttérben

Van egy titka a magyar választásnak: ezzel söpörheti be a Fidesz a magabiztos győzelmet
A kormánypártoknak van egy versenyelőnye, amiben mindenkit megelőz.
Házkutatást tartottak a nyomozók Dunaújváros alpolgármesterénél, Mezei Zsoltnál, majd magukkal is vitték – az esetről nem csak a sajtó, de a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, Dobrev Klára is beszámolt. Utóbbi nem az okokkal foglalkozott, helyette erőszakról és megfélemlítésről posztolt.
A rendőrök vitték el Mezei Zsoltot, Dunaújváros DK-s alpolgármesterét, miután házkutatást is tartottak nála. Dobrev Klára DK-elnök az eset kapcsán erőszakot, megfélemlítést és „elbizonytalanítást” emlegetett – azt ugyanakkor nem firtatta, hogy valójában miért is vitték el a rendőrök Mezeit, aki egyébként a Fejér vármegyei 4-es választókerületben indul(na) az országgyűlési választáson a DK színeiben.
A dunaújvárosi önkormányzat az Index megkeresésére arról tájékoztatott: nem tudják, mi áll a háttérben.
A Telex a Központi Nyomozó Főügyészség (KNyF) csütörtök délután kiadott közleményében foglaltakat kötötte össze a dunaújvárosi esettel. A közleményben az áll: a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség
vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt hallgatta ki gyanúsítottként
az egyik Fejér vármegyei település alpolgármesterét.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka