központi nyomozó főügyészség dobrev klára dunaújváros dk

Elvitték a rendőrök Dunaújváros DK-s alpolgármesterét, vesztegetés állhat a háttérben

2026. január 29. 15:25

Házkutatást tartottak a nyomozók Dunaújváros alpolgármesterénél, Mezei Zsoltnál, majd magukkal is vitték – az esetről nem csak a sajtó, de a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, Dobrev Klára is beszámolt. Utóbbi nem az okokkal foglalkozott, helyette erőszakról és megfélemlítésről posztolt.

2026. január 29. 15:25
A rendőrök vitték el Mezei Zsoltot, Dunaújváros DK-s alpolgármesterét, miután házkutatást is tartottak nála. Dobrev Klára DK-elnök az eset kapcsán erőszakot, megfélemlítést és „elbizonytalanítást” emlegetett – azt ugyanakkor nem firtatta, hogy valójában miért is vitték el a rendőrök Mezeit, aki egyébként a Fejér vármegyei 4-es választókerületben indul(na) az országgyűlési választáson a DK színeiben.

A dunaújvárosi önkormányzat az Index megkeresésére arról tájékoztatott: nem tudják, mi áll a háttérben.

A Telex a Központi Nyomozó Főügyészség (KNyF) csütörtök délután kiadott közleményében foglaltakat kötötte össze a dunaújvárosi esettel. A közleményben az áll: a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség 

vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt hallgatta ki gyanúsítottként 

az egyik Fejér vármegyei település alpolgármesterét.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

