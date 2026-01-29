Elvitték a rendőrök Dunaújváros DK-s alpolgármesterét, vesztegetés állhat a háttérben

A rendőrök vitték el Mezei Zsoltot, Dunaújváros DK-s alpolgármesterét, miután házkutatást is tartottak nála. Dobrev Klára DK-elnök az eset kapcsán erőszakot, megfélemlítést és „elbizonytalanítást” emlegetett – azt ugyanakkor nem firtatta, hogy valójában miért is vitték el a rendőrök Mezeit, aki egyébként a Fejér vármegyei 4-es választókerületben indul(na) az országgyűlési választáson a DK színeiben.

A dunaújvárosi önkormányzat az Index megkeresésére arról tájékoztatott: nem tudják, mi áll a háttérben.