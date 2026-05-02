tisza hegedűs zsolt kapitány istván Magyar Péter influenszer közösségi média

Az influenszerkormányzás veszélyei: miniszterek posztokban üzennek egymásnak

2026. május 02. 10:34

Nem a hatékonyságot szolgálja, ha a közösségi médián keresztül intézkedésekkel kapcsolatban az egyik miniszter a másikat helyreigazítja.

2026. május 02. 10:34
null
Dull Szabolcs
Dull Szabolcs
„Az influenszerkormányzás veszélyei: miniszterek posztokban üzennek egymásnak

Kapitány István egy ártatlannak tűnő félmondattal Hegedűs Zsolt területére tévedt, amikor a gyermekszám növeléséről elmélkedve a szabad szülészorvos-választást is megígérte.

A Tisza programjában szerepel ugyan problémaként, hogy a Fidesz-kormány ezt megszüntette, ám a visszaállítása nem szerepel ígéretként. És ennek okait Hegedűs Zsolt írta le egy másik posztjában, ahol jelzi, hogy a teljes rendszer átalakítása szükséges. Hogy a kismamák számára ne az ismerős orvostól, hanem a rendszer működéséből fakadjon a bizalom. A leendő egészségügyi miniszter finoman azt is jelezte, hogy nem Kapitány, hanem az ő minisztériuma fog erről dönteni és kommunikálni.

A két posztot a sajtó egy része konfliktusként keretezi, pedig csak arról van szó, hogy a miniszterek közösségi médiás kommunikációját a nyilvánosság hajlamos most már politikai aktusként, bejelentésként értelmezni. Ez nem véletlen, hiszen Magyar Péter a saját oldalán rendszeresen alkalmazza ezt az eszközt, mert így tud immár három hete közjogi hatalom nélkül, kvázi miniszterelnökként kormányozni.

Érdemes lesz néznünk, hogy a minisztereknek milyen mozgástere lesz ebben. Az biztosan nem a hatékonyságot szolgálja, ha a közösségi médián keresztül intézkedésekkel kapcsolatban az egyik miniszter a másikat helyreigazítja.”

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
lucabrasi
2026. május 02. 12:11
Edd meg, amit főztél!
VitaLIN
2026. május 02. 11:58
Igen, de ahhoz, hogy ne "fasz"bukon üzengessenek egymásnak, előbb talán rendelkezniük kellene politikai intelligenciával és/vagy kultúrával. De egy Tiszarostól és a fullajtárjaitól ezt elvárni nem lehet. Csak rá kell nézni erre a porcelán figurára, az embernek hányingere lesz tőle.
Karvaly
2026. május 02. 11:55 Szerkesztve
Dull Szabolcs legalább tartja magát az elveihez: ha már hatalomra segítette őket, akkor nem az zavarja, ha nem tudnak kormányozni, hanem az, ha ez mindenki számára nyilvánvalóvá válik. Köszönöm Szabolcs, hogy nem kellett csalódnom benned :) Szerkesztés: a legviccesebb Dull bejegyzése alatt a hozzászólások olvasása. Egymásnak magyarázzák meg, hogy miért jobb, mint amit a Fidesz csinált. Szerintem a törzsközönségnél még évekig (vagy akár örökké) ki fog tartani a kognitív disszonancia. Pedig olyan jól tudták birkázni azokat, akik nem azt mondták, amit ők, hát mi mehetett itt félre? Jól fogunk szórakozni itt az elkövetkező pár évben, és legalább ennyi maradjon, ha nincs ráhatásunk a megállítására. "Uram, adj türelmet, Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni, Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, Amit lehet, és adj bölcsességet, Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni."
sziszi-994
2026. május 02. 11:23
Barmerre nezunk a gyoztesek rettegese selylik fel - mi lesz itt ?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.