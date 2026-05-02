A Tisza programjában szerepel ugyan problémaként, hogy a Fidesz-kormány ezt megszüntette, ám a visszaállítása nem szerepel ígéretként. És ennek okait Hegedűs Zsolt írta le egy másik posztjában, ahol jelzi, hogy a teljes rendszer átalakítása szükséges. Hogy a kismamák számára ne az ismerős orvostól, hanem a rendszer működéséből fakadjon a bizalom. A leendő egészségügyi miniszter finoman azt is jelezte, hogy nem Kapitány, hanem az ő minisztériuma fog erről dönteni és kommunikálni.

A két posztot a sajtó egy része konfliktusként keretezi, pedig csak arról van szó, hogy a miniszterek közösségi médiás kommunikációját a nyilvánosság hajlamos most már politikai aktusként, bejelentésként értelmezni. Ez nem véletlen, hiszen Magyar Péter a saját oldalán rendszeresen alkalmazza ezt az eszközt, mert így tud immár három hete közjogi hatalom nélkül, kvázi miniszterelnökként kormányozni.

Érdemes lesz néznünk, hogy a minisztereknek milyen mozgástere lesz ebben. Az biztosan nem a hatékonyságot szolgálja, ha a közösségi médián keresztül intézkedésekkel kapcsolatban az egyik miniszter a másikat helyreigazítja.”