A szakértő szerint súlyos kérdéseket vet fel a Trump elleni újabb merényletkísérlet

„Azt biztosan lehet állítani, hogy nagyon magasan felkészült, magas képzettségű szakmai csapat vesz részt ilyen akcióban. Viszont az is igaz, hogy amikor ilyen akcióról van szó, akkor az nagyon sok emberből összeálló, nagyszámú csapat dolgozik. Nem négy-öt fős csapatról beszélünk, mint mondjuk klasszikus személyvédelemnél, nem is kis helyszínről beszélünk, hanem nagyobb objektumról, ahol szinte mindent le kellett volna mérni” – részletezte a szakértő.

Hozzátette: azt lehet mondani, hogy ez nem az első támadás Trump ellen vagy Trump környezetében, tehát alapvetően arról lehet értekezni, hogy mennyire végzi jól szakmailag a feladatát a titkosszolgálat. Ez most megint rávilágít, hogy

azért akárhogy is van, az amerikai elnökről beszélünk és egy védett objektumról,

így kérdés, hogyan juthatott ilyen közel egy tanár egy sörétes fegyverrel, ami nem egy kis kés, amelyet el tud rejteni a zsebében.

Nyitókép: Patrick T. Fallon / AFP