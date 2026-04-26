pöltl ákos merénylet trump

A szakértő szerint súlyos kérdéseket vet fel a Trump elleni újabb merényletkísérlet

2026. április 26. 21:50

Az amerikai elnökről és az alelnökéről van szó, akik egy védett helyszínen tartózkodtak.

2026. április 26. 21:50
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, merényletet kísérelt meg egy fegyveres azon a díszvacsorán, amelyen Donald Trump amerikai elnök és felesége, valamint az alelnök is részt vettek. A 31 éves kaliforniai tanár fegyverrel jutott be a helyszínre, meglőtte a titkosszolgálat egyik ügynökét, mielőtt lefegyverezték és elfogták.

„Abból tudunk kiindulni, hogy alapvetően, amikor titkosszolgálatról beszélünk, nekik nagyon-nagyon fontos, kötelező és begyakorlott protokolljaik vannak, és egy ilyen esemény – egy amerikai elnökről beszélünk, kormánytagok részvételével zajló eseményről – mindig a legmagasabb kockázatú kategóriába esik” – mondta az Index megkeresésére Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő, hivatásos testőr.

Ilyenkor az egyik kérdés, hogy ez az esemény mindig, minden évben ugyanitt zajlik-e, ugyanebben a Hiltonban, vagy sem. Kiszámítható volt-e, hogy ez ugyanitt lesz? Ha valaki ezt tudja, akkor sokkal könnyebb a védelmet is kijátszani, mert ismert környezet, lehet, hogy az adott személynek van bejárása, így jó előre fel tud készülni 

– hívta fel a figyelmet. „Amit biztosan tudunk, hogy egy ilyen esemény – egy titkosszolgálat esetében – úgy zajlik, hogy erre készül védelmi terv, egy security plan. Ez általában úgy kezdődik, hogy már napokkal korábban bejárják a helyszínt, megnézik a potenciális menekülési útvonalakat, feltérképezik a veszélyes zónákat az objektumban, minden helyiséget, kiszolgáló egységeket, a napi működési rutint” – ismertette Pöltl Ákos, megjegyezve, hogy nagyon sok mindent át kell nézni már napokkal, sőt hosszú hetekkel az esemény előtt.

„Azt biztosan lehet állítani, hogy nagyon magasan felkészült, magas képzettségű szakmai csapat vesz részt ilyen akcióban. Viszont az is igaz, hogy amikor ilyen akcióról van szó, akkor az nagyon sok emberből összeálló, nagyszámú csapat dolgozik. Nem négy-öt fős csapatról beszélünk, mint mondjuk klasszikus személyvédelemnél, nem is kis helyszínről beszélünk, hanem nagyobb objektumról, ahol szinte mindent le kellett volna mérni” – részletezte a szakértő.

Hozzátette: azt lehet mondani, hogy ez nem az első támadás Trump ellen vagy Trump környezetében, tehát alapvetően arról lehet értekezni, hogy mennyire végzi jól szakmailag a feladatát a titkosszolgálat. Ez most megint rávilágít, hogy 

azért akárhogy is van, az amerikai elnökről beszélünk és egy védett objektumról, 

így kérdés, hogyan juthatott ilyen közel egy tanár egy sörétes fegyverrel, ami nem egy kis kés, amelyet el tud rejteni a zsebében.

Nyitókép: Patrick T. Fallon / AFP

survivor
2026. április 26. 22:28
Irani kudarc ? Minden jól alakul - az USA nak te fasz.
survivor
2026. április 26. 22:27
akitiosz Ursula es Zsele mit csinal ? MINDEN celpont JOGOS, ha nem tetszik...ugye ? Hianyzik a perzsa atom az EU nak ??
survivor
2026. április 26. 22:24
J.F.K. tudna mesélni...
Agricola
2026. április 26. 22:14
A merénylő azok oldalán állt, akik azt mondják magukról, hogy ellenzik a gyűlöletet és az uszítást!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!