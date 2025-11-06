Hivatalos: vádat emelhetnek a Pécs Pride főszervezője ellen

Feszültség a pécsi Pride-on: ellentüntetést tartottak a jogtalanul megrendezett rendezvény előtt (FOTÓ+VIDEÓ)
Szombaton az V. Pécs Pride felvonulása előtt a CitizenGO szervezésében ellentüntetést tartottak a városban.
A nyomozó hatóság az iratokat megküldte az illetékes ügyészségnek.
Befejezte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Pécs Pride miatt indult büntetőeljárást – mondta a Magyar Nemzetnek az egyik feljelentő, Tényi István, akinek a nyomozás lezárásáról a hatóság jelzett. A lap szerint, a nyomozó hatóság az iratokat megküldte az illetékes ügyészségnek.
Mint ismert, a törvényi tiltás ellenére is megtartották októberben a Pécs Pride felvonulást. A rendőrség nagy erőkkel biztosította a várost, mivel a Széchenyi téren LMBTQ-aktivisták és külföldi lobbisták is megjelentek, köztük drag queenek.
A rendőrség több embert is igazoltatott, majd később egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése miatt gyanúsítottként hallgatta ki az esemény fő szervezőjét, aki ellen vádemelést javasolnak. Erről az ügyészség fog dönteni.
