Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 06.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 06.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Pécs Pride vád ügyészség

Hivatalos: vádat emelhetnek a Pécs Pride főszervezője ellen

2025. november 06. 15:53

A nyomozó hatóság az iratokat megküldte az illetékes ügyészségnek.

2025. november 06. 15:53
Pécs Pride

Befejezte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Pécs Pride miatt indult büntetőeljárást – mondta a Magyar Nemzetnek az egyik feljelentő, Tényi István, akinek a nyomozás lezárásáról a hatóság jelzett. A lap szerint, a nyomozó hatóság az iratokat megküldte az illetékes ügyészségnek.

Mint ismert, a törvényi tiltás ellenére is megtartották októberben a Pécs Pride felvonulást. A rendőrség nagy erőkkel biztosította a várost, mivel a Széchenyi téren LMBTQ-aktivisták és külföldi lobbisták is megjelentek, köztük drag queenek.

Ezt is ajánljuk a témában

A rendőrség több embert is igazoltatott, majd később egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése miatt gyanúsítottként hallgatta ki az esemény fő szervezőjét, aki ellen vádemelést javasolnak. Erről az ügyészség fog dönteni.

Nyitókép forrása: Fekete-Győr András Facebook-oldala

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2025. november 06. 16:45
A holland méregzöld képviselöje ellen is aki részt vett mind a kettön és ö irja a jogállamiság jelentést a poloska felvonuláson is rèszt vevö sötétzöld lengyel ep képviselövel.
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2025. november 06. 16:20
Bár már látnám...
Válasz erre
2
0
ztibi
2025. november 06. 16:17
De a budapesti vonulás szervezőiről csend van.Vidékinek nem szabad, pestinek igen?
Válasz erre
2
0
Burdisgarage
2025. november 06. 16:11
Kalodába a főtérre vele, hogy a migránsok békén hagyják a gyerekeket és a kecskéket.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!