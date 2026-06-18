Svájci öröm a „balkáni” rangadón a csereemberek nagy napján

A háború gyermeke: édesanyja megbüntette, ezzel akaratlanul megmentette a „Bosnyák Gyémánt” életét
A Barcika légiósa stílszerűen pizzázni hívta meg a csapatot az olaszok kiejtése után.
A cserék (meg az ivószünet) megtörték a bosnyák ellenállást, Svájc így végül magabiztos győzelmet aratott, és gyakorlatilag továbbjutónak tekinthető a B-csoportból.
Aligha kell külön részletezni, a svájci futball mennyit profitált a balkáni diaszpórából (is): számos, a háború elől Svájcba menekült – elsősorban koszovói albán – leszármazottja alkotja az erős válogatottat, így különösen érdekesnek ígérkezett a csütörtök esti, bosnyákok elleni világbajnoki csoportmeccsük. Főleg, hogy „odaát” meg akadt olyan, aki ennek tükörképe, azaz már Svájcban született, utánpótlás-játékosként a svájci válogatottat is képviselte, felnőttként azonban már Bosznia-Hercegovinát: ilyen a korábban a DVSC-ben és a DVTK-ban is megfordult, jelenleg a Borussia Mönchengladbachban játszó Haris Tabakovic. Ráadásul ezúttal ott volt a kezdőben a bosnyák futball élő legendája, a kortalan Edin Dzeko is!
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A Barcika légiósa stílszerűen pizzázni hívta meg a csapatot az olaszok kiejtése után.
De hogy fokozzuk az átfedéseket, Dzekót meg az az Esmir Bajrakterovic váltotta a 64. percben, még gól nélküli állásnál, akinek szülei a borzalmas népirtás sújtotta Srebrenicából menekültek el az Egyesült Államokba, ő már ott született, ott is nőtt fel, a szíve mégis visszahúzta a bosnyák nemzeti együttesbe. Bosznia-Hercegovina válogatottja a csodaszámba menő, többek között az olaszok ellen kivívott vb-kijutás után az első meccsén egyből bravúrpontot is szerzett a házigazda Kanada ellen, és a sokszínű Svájc ellen is sokáig tartotta magát. Csak aztán jött a joggal gyűlölt, de legalább felesleges ivószünet...
Murat Yakin szövetségi kapitány pedig pazarul cserélt: a 74. percben a három perccel korábban beküldött Johan Manzambi gyakorlatilag első labdaérintésből nagy gólt lőtt a tizenhatoson belül félfordulatból, majd egy jogos bosnyák kiállítás után immár emberfórban egy másik csereember, Ruben Vargas is betalált, eldöntve minden kérdést.
Ők ketten, közös koprodukcióban aztán egy harmadik találatot is összehoztak a hajrában, hogy aztán a túloldalon egy másik csere, Ermin Mahmic is lőjön egy bombagólt. A 4–1-es végeredmény a természetesen szintén balkáni gyökerű csapatkapitány, Granit Xhaka tizenegyesgóljával alakult ki, Svájc ezzel gyakorlatilag továbbjutónak tekinthető a foci vb 2026-os B-csoportjából, míg a bosnyákoknak Katart kellene legyőzniük a záró körben.
Nyitókép: Frederic J. Brown / AFP