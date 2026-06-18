Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
06. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
foci vb 2026 világbajnokság Svájc Edin Dzeko Bosznia-Hercegovina

Svájci öröm a „balkáni” rangadón a csereemberek nagy napján

2026. június 18. 23:11

A cserék (meg az ivószünet) megtörték a bosnyák ellenállást, Svájc így végül magabiztos győzelmet aratott, és gyakorlatilag továbbjutónak tekinthető a B-csoportból.

2026. június 18. 23:11
null

Aligha kell külön részletezni, a svájci futball mennyit profitált a balkáni diaszpórából (is): számos, a háború elől Svájcba menekült – elsősorban koszovói albán – leszármazottja alkotja az erős válogatottat, így különösen érdekesnek ígérkezett a csütörtök esti, bosnyákok elleni világbajnoki csoportmeccsük. Főleg, hogy „odaát” meg akadt olyan, aki ennek tükörképe, azaz már Svájcban született, utánpótlás-játékosként a svájci válogatottat is képviselte, felnőttként azonban már Bosznia-Hercegovinát: ilyen a korábban a DVSC-ben és a DVTK-ban is megfordult, jelenleg a Borussia Mönchengladbachban játszó Haris Tabakovic. Ráadásul ezúttal ott volt a kezdőben a bosnyák futball élő legendája, a kortalan Edin Dzeko is!

AKANJI, Manuel; DEMIROVIC, Ermedin foci vb 2026 bosznia-svájc
Ermedin Demirovic és Manuel Akanji küzdelme (Fotó: MTI/AP/Mark J. Terrill)

Ezt is ajánljuk a témában

A cserék (meg az ivószünet) megtörték a bosnyák ellenállást

De hogy fokozzuk az átfedéseket, Dzekót meg az az Esmir Bajrakterovic váltotta a 64. percben, még gól nélküli állásnál, akinek szülei a borzalmas népirtás sújtotta Srebrenicából menekültek el az Egyesült Államokba, ő már ott született, ott is nőtt fel, a szíve mégis visszahúzta a bosnyák nemzeti együttesbe. Bosznia-Hercegovina válogatottja a csodaszámba menő, többek között az olaszok ellen kivívott vb-kijutás után az első meccsén egyből bravúrpontot is szerzett a házigazda Kanada ellen, és a sokszínű Svájc ellen is sokáig tartotta magát. Csak aztán jött a joggal gyűlölt, de legalább felesleges ivószünet...

Murat Yakin szövetségi kapitány pedig pazarul cserélt: a 74. percben a három perccel korábban beküldött Johan Manzambi gyakorlatilag első labdaérintésből nagy gólt lőtt a tizenhatoson belül félfordulatból, majd egy jogos bosnyák kiállítás után immár emberfórban egy másik csereember, Ruben Vargas is betalált, eldöntve minden kérdést. 

Ők ketten, közös koprodukcióban aztán egy harmadik találatot is összehoztak a hajrában, hogy aztán a túloldalon egy másik csere, Ermin Mahmic is lőjön egy bombagólt. A 4–1-es végeredmény a természetesen szintén balkáni gyökerű csapatkapitány, Granit Xhaka tizenegyesgóljával alakult ki, Svájc ezzel gyakorlatilag továbbjutónak tekinthető a foci vb 2026-os B-csoportjából, míg a bosnyákoknak Katart kellene legyőzniük a záró körben. 

Svájci öröm (Fotó: MTI/AP/Mark J. Terrill)

Nyitókép: Frederic J. Brown / AFP 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!