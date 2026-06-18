Svájci öröm a „balkáni” rangadón a csereemberek nagy napján

A cserék (meg az ivószünet) megtörték a bosnyák ellenállást

De hogy fokozzuk az átfedéseket, Dzekót meg az az Esmir Bajrakterovic váltotta a 64. percben, még gól nélküli állásnál, akinek szülei a borzalmas népirtás sújtotta Srebrenicából menekültek el az Egyesült Államokba, ő már ott született, ott is nőtt fel, a szíve mégis visszahúzta a bosnyák nemzeti együttesbe. Bosznia-Hercegovina válogatottja a csodaszámba menő, többek között az olaszok ellen kivívott vb-kijutás után az első meccsén egyből bravúrpontot is szerzett a házigazda Kanada ellen, és a sokszínű Svájc ellen is sokáig tartotta magát. Csak aztán jött a joggal gyűlölt, de legalább felesleges ivószünet...