Akcióba lépett a Védvonal a Kovács Ákost gyalázó kommentek miatt

Nem politikai kritikáról, világnézeti vitáról vagy a közszereplők fokozott tűrési kötelezettségének határairól beszélünk, hanem arról, hogy egy súlyos betegséggel küzdő ember szenvedése nyilvános szórakozássá válhatott egy országos médium hivatalos közösségi felületén”

– fogalmazott a Védvonal vezetője.

A Védvonal felhívta a figyelmet, hogy a moderáció hiánya ilyen esetekben nem pusztán technikai mulasztás, hanem olyan társadalmi üzenetté válhat, amely azt közvetíti, hogy egy súlyosan beteg ember halálának kívánása, megalázása és embertelen kigúnyolása belefér a demokratikus nyilvánosság kereteibe. Különösen aggasztó, hogy mindez egy olyan szerkesztőség közösségi felületén történhetett meg, amely rendszeresen emeli fel a szavát a gyűlöletbeszéd, a társadalmi kirekesztés és az emberi jogok megsértése ellen.