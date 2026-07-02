Ft
Ft
29°C
24°C
Ft
Ft
29°C
24°C
07. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
védvonal havasi bertalan kovács ákos

Akcióba lépett a Védvonal a Kovács Ákost gyalázó kommentek miatt

2026. július 02. 10:55

Egy hírportál közösségi felületén tömegesen olyan hozzászólások jelentek meg, melyek egy civilizált, demokratikus közösségben elfogadhatatlanok.

2026. július 02. 10:55
null

A Védvonal nevében Czunyiné Bertalan Judit felszólítással fordult az egyik legnagyobb hazai hírportál vezetéséhez, hogy haladéktalanul távolítsák el azokat a gyűlöletkeltő és emberi méltóságot sértő kommenteket a portál közösségi felületéről, amelyek a Kovács Ákos énekes-dalszerző súlyos betegségéről szóló cikk alatt jelentek meg – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön az MTI-vel.

Ezt is ajánljuk a témában

Havasi Bertalan közleménye szerint a Védvonal megdöbbenéssel tapasztalta, hogy egy hírportál közösségi felületén tömegesen olyan hozzászólások jelentek meg, és maradtak hosszú időn keresztül nyilvánosan elérhetők, melyek egy civilizált, demokratikus közösségben elfogadhatatlanok. Különösen aggasztónak nevezte az igazgató, hogy mindez egy olyan szerkesztőség közösségi felületén történhetett meg, amely rendszeresen emeli fel a szavát a gyűlöletbeszéd, a társadalmi kirekesztés és az emberi jogok megsértése ellen.

Nem politikai kritikáról, világnézeti vitáról vagy a közszereplők fokozott tűrési kötelezettségének határairól beszélünk, hanem arról, hogy egy súlyos betegséggel küzdő ember szenvedése nyilvános szórakozássá válhatott egy országos médium hivatalos közösségi felületén”

– fogalmazott a Védvonal vezetője. 

A Védvonal felhívta a figyelmet, hogy a moderáció hiánya ilyen esetekben nem pusztán technikai mulasztás, hanem olyan társadalmi üzenetté válhat, amely azt közvetíti, hogy egy súlyosan beteg ember halálának kívánása, megalázása és embertelen kigúnyolása belefér a demokratikus nyilvánosság kereteibe. Különösen aggasztó, hogy mindez egy olyan szerkesztőség közösségi felületén történhetett meg, amely rendszeresen emeli fel a szavát a gyűlöletbeszéd, a társadalmi kirekesztés és az emberi jogok megsértése ellen.

(MTI)

 

 

Összesen 79 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-3
2026. július 02. 13:10
Nem kell közösségi oldalakat használni. Az csak az agyhalott Z generációnak való!
Válasz erre
0
0
tajoska
2026. július 02. 13:00
A nagy hazai hírportál megérdemelne annyit, hogy megnevezzék.
Válasz erre
2
0
Hangillat
2026. július 02. 12:58
A Rémrezsimben a remség elvárható; nyilván autokratikus zene is van rémtisztelet, rémszeretet országban. M.Agyar rákos daganat a nemzettesten.
Válasz erre
0
0
fernandvix
2026. július 02. 12:50
mnmnfernandvix 2026. július 02. 12:49 pedig nem vagyok egy fidesz szoponc. Ááááááá
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!