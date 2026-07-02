Akcióba lépett a Védvonal a Kovács Ákost gyalázó kommentek miatt

„Különös helyzetben kell megszólalnom” – Ákos lemondta az összes nyári koncertjét
A zenész közleményben tudatta az okokat.
Egy hírportál közösségi felületén tömegesen olyan hozzászólások jelentek meg, melyek egy civilizált, demokratikus közösségben elfogadhatatlanok.
A Védvonal nevében Czunyiné Bertalan Judit felszólítással fordult az egyik legnagyobb hazai hírportál vezetéséhez, hogy haladéktalanul távolítsák el azokat a gyűlöletkeltő és emberi méltóságot sértő kommenteket a portál közösségi felületéről, amelyek a Kovács Ákos énekes-dalszerző súlyos betegségéről szóló cikk alatt jelentek meg – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön az MTI-vel.
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A zenész közleményben tudatta az okokat.
Havasi Bertalan közleménye szerint a Védvonal megdöbbenéssel tapasztalta, hogy egy hírportál közösségi felületén tömegesen olyan hozzászólások jelentek meg, és maradtak hosszú időn keresztül nyilvánosan elérhetők, melyek egy civilizált, demokratikus közösségben elfogadhatatlanok. Különösen aggasztónak nevezte az igazgató, hogy mindez egy olyan szerkesztőség közösségi felületén történhetett meg, amely rendszeresen emeli fel a szavát a gyűlöletbeszéd, a társadalmi kirekesztés és az emberi jogok megsértése ellen.
Nem politikai kritikáról, világnézeti vitáról vagy a közszereplők fokozott tűrési kötelezettségének határairól beszélünk, hanem arról, hogy egy súlyos betegséggel küzdő ember szenvedése nyilvános szórakozássá válhatott egy országos médium hivatalos közösségi felületén”
– fogalmazott a Védvonal vezetője.
A Védvonal felhívta a figyelmet, hogy a moderáció hiánya ilyen esetekben nem pusztán technikai mulasztás, hanem olyan társadalmi üzenetté válhat, amely azt közvetíti, hogy egy súlyosan beteg ember halálának kívánása, megalázása és embertelen kigúnyolása belefér a demokratikus nyilvánosság kereteibe. Különösen aggasztó, hogy mindez egy olyan szerkesztőség közösségi felületén történhetett meg, amely rendszeresen emeli fel a szavát a gyűlöletbeszéd, a társadalmi kirekesztés és az emberi jogok megsértése ellen.
(MTI)