Százmilliós bevételeket is elkönyvelhettek a szivárványos szervezetek

A Mandiner.hu által felkutatott és rendelkezésre álló pénzügyi beszámolók alapján több magyarországi LMBTQ-szervezet számára kedvezőbb pénzügyi év volt 2025, mint az azt megelőző időszak.

Ez bizony az az esztendő, amikor még az Orbán Viktor által vezetett kabinet a gyermekvédelmi szempontokat kiemelve megpróbált egy új jogi helyzetet kialakítani: lehetővé tette, hogy a hatóságok korlátozzanak olyan gyűléseket, amelyek megítélésük szerint ellentétesek lehetnek a gyermekvédelmi szabályokkal.