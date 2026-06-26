Százmilliós bevételeket is elkönyvelhettek a szivárványos szervezetek

Visszatérve a tavalyi pénzügyi beszámolókra, a legnagyobb változás a Szivárvány Misszió Alapítványnál történt: a szervezet bevétele 67 millió forintról 213,5 millió forintra emelkedett, ami 146,5 millió forintos, több mint háromszoros növekedést jelent. Az eredmény szintén jelentősen javult: a 2024-es 489 ezer forintos veszteség után 2025-ben 80,18 millió forintos adózott eredményt értek el.
Hasonló tendencia figyelhető meg a Rainbow Events Kft.-nél is. A társaság bevétele 24,26 millió forintról 40,18 millió forintra nőtt, miközben a korábbi veszteséges működés után 2025-ben már 21 millió forintos nyereséget könyvelhetett el.
A Magyar LMBT Szövetségnél és az Artemisszió Alapítványnál is pozitív változás látható. A Magyar LMBT Szövetség bevétele 15 millióról 21,94 millió forintra emelkedett, az eredmény pedig kisebb mértékben javult: 1,7 millióról 1,9 millió forintra.