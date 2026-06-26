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Százmilliós bevételeket is elkönyvelhettek a szivárványos szervezetek

2026. június 26. 15:03

Jelentősen javult több magyarországi LMBTQ-szervezet pénzügyi helyzete 2025-ben.

2026. június 26. 15:03
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Nagy Gábor
Nagy Gábor

A Mandiner.hu által felkutatott és rendelkezésre álló pénzügyi beszámolók alapján több magyarországi LMBTQ-szervezet számára kedvezőbb pénzügyi év volt 2025, mint az azt megelőző időszak.

Ez bizony az az esztendő, amikor még az Orbán Viktor által vezetett kabinet a gyermekvédelmi szempontokat kiemelve megpróbált egy új jogi helyzetet kialakítani: lehetővé tette, hogy a hatóságok korlátozzanak olyan gyűléseket, amelyek megítélésük szerint ellentétesek lehetnek a gyermekvédelmi szabályokkal.

A Fidesz–KDNP akkor is úgy érvelt, a vita nem a szexuális kisebbségek magánéletéről szól, hanem arról, hogy milyen tartalmak jelenhetnek meg a nyilvános térben, közterületeken, különösen olyan helyzetekben, hol gyermekek is jelen lehetnek. Például az utcákon. Ezzel szemben a hazai és nemzetközi balliberális szervezetek azt hozták fel a legtöbb alkalommal, hogy az Orbán-kabinet jogalkotásának eredménye sérti a gyülekezési szabadságjogot, és más alapjogokat is. A budapesti Pride végül lényegében korlátozás, hatósági beavatkozás nélkül lezajlott.

Visszatérve a tavalyi pénzügyi beszámolókra, a legnagyobb változás a Szivárvány Misszió Alapítványnál történt: a szervezet bevétele 67 millió forintról 213,5 millió forintra emelkedett, ami 146,5 millió forintos, több mint háromszoros növekedést jelent. Az eredmény szintén jelentősen javult: a 2024-es 489 ezer forintos veszteség után 2025-ben 80,18 millió forintos adózott eredményt értek el.

Hasonló tendencia figyelhető meg a Rainbow Events Kft.-nél is. A társaság bevétele 24,26 millió forintról 40,18 millió forintra nőtt, miközben a korábbi veszteséges működés után 2025-ben már 21 millió forintos nyereséget könyvelhetett el.

A Magyar LMBT Szövetségnél és az Artemisszió Alapítványnál is pozitív változás látható. A Magyar LMBT Szövetség bevétele 15 millióról 21,94 millió forintra emelkedett, az eredmény pedig kisebb mértékben javult: 1,7 millióról 1,9 millió forintra.

Az Artemisszió Alapítvány esetében a bevétel 128,2 millió forintról 141,04 millió forintra nőtt, miközben a 2024-es 8,5 millió forintos veszteséget 2025-ben 6,56 millió forintos nyereség váltotta.

Nem minden szervezetnél volt azonban egyértelmű a javulás.

A Háttér Társaság továbbra is a legnagyobb bevételű szervezetek között maradt, de a számok alapján gyengébb évet zárt: a bevétel 340,6 millió forintról 300 millió forintra csökkent, az adózott eredmény pedig 36,2 millióról 18,5 millió forintra mérséklődött.

A Labrisz Leszbikus Egyesületnél ugyan nőtt a bevétel – 61,6 millióról 74,1 millió forintra –, az eredmény azonban romlott: a 2024-es 3 millió forintos nyereség után 2025-ben 1,8 millió forintos veszteséget mutattak ki.

Az Aurórát működtető Marom Klub Egyesületnél szintén jelentős bevételnövekedés történt: a bevétel 83,8 millió forintról 135,49 millió forintra emelkedett. Ennek ellenére a szervezet eredménye negatívba fordult, a korábbi 804 ezer forintos nyereség után 2025-ben 18,75 millió forintos veszteséggel zárt.

A kisebb szervezeteknél vegyesebb kép rajzolódik ki.

A Szimpozion Egyesület bevétele 21,8 millió forintról 16,4 millió forintra csökkent, ugyanakkor az eredménye javult: 1,6 millióról 3,2 millió forintra nőtt. A Patent Egyesület bevétele 56,5 millióról 84,5 millió forintra emelkedett, azonban az eredmény továbbra is minimális maradt, 32 ezerről 8 ezer forintra csökkent.

Nyitókép forrása: Facebook

 

Összesen 23 komment

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hátakkor
2026. június 26. 16:45
Kinek számláznak mit?
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Csubszi
2026. június 26. 16:35
Gyerekmegrontásra költötték??? Az ÁSZ nem vizsgálódik???
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Totemi
2026. június 26. 15:54
A szervezetek vezetõit és aktivistait bíróság elé vezetni bilincsben, mint a közművelődés vezetőit. Jogosulatlan támogatás, kiskorúak befolyásolása, közbotrány okozás, garázdaságra való bujtogatás, a természeti és Isteni igazságban hívők gúnyolása, hátrányos megkülönböztetése okán.
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bagoly-29
2026. június 26. 15:44
S akkor csodálkozik valaki a választás eredményén? A Z generáció nemcsak megengedőbb a gender témákban mint az idősebbek, hanem sokuk egyenesen résztvevő is! Az ó-ellenzék számár meg ez is egy polgár-pukkasztási lehetőség.
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