Lehull a függöny: itt van minden, ami a Pride-szervezetek mögött található

Hogy a Pride miről szól valójában, Magyarországon is megoszlanak a vélemények. Schiffer András ügyvéd, egykori baloldali politikus úgy fogalmazott, a felvonulás ma már nem más, mint egyfajta progresszív „flottafelvonulás” „jóemberkedő óriásvállalatokkal”, valamint a „magyar közügyekben illetéktelen idegen nagykövetségekkel”, ahol pont a melegek jogfosztottságáról esik a legkevesebb szó.

Barkóczi Balázs DK-s politikus ezt vitatja, mert mint írta, a Pride nem csupán az évente megtartott felvonulást, hanem kulturális, ismeretterjesztő, valamint jogsegélyszolgálati programok sokaságát jelenti az önkénteseket képző szabadegyetemektől kezdve a támogató istentiszteleten át egészen az olyan pályázatokig, ahol többek között konferenciákkal, kiadványokkal és kommunikációs kampányokkal igyekeznek segíteni a fővároson kívüli meleg közösségek önszerveződését.

Kocsis Máté kormánypárti frakcióvezető lapunknak adott interjújában arról beszélt, talán a Pride szervezői is tisztában vannak azzal, hogy „amit évről évre az Andrássy úton művelnek, az a társadalom nagyobb részét irritálja. Az abnormalitás provokálja a normalitást”. Szerinte, aki gyermeket nevel, tudja, mi a probléma a nyilvános Pride-felvonulással, illetve a közösségi médiában és a nyilvánosság egyéb fórumain látható utóéletével.

A politikai vitákon túl borítékolható, hogy a nyilvános Pride-felvonulás ügyét hazai, nemzetközi bíróságokig, alkotmánybíróságig fogják citálni alapjogi viták

– a gyermekek testi-lelki fejlődése és a gyülekezési jog közötti kollíziók – miatt.

„Az idei 30. Budapest Pride Közösségi Fesztivál és Felvonulás szlogenje úgy szól, hogy Itt(hon) vagyunk. Ezerféleképpen próbálták már az LMBTQ-közösség tagjait elhallgattatni, láthatatlanná tenni, megfélemlíteni, kiírni a történelemből, vagy egyenesen eltörölni a Föld színéről – írták a szervezők. – Az elnyomó erőknek ez sosem sikerült. (…) Nemcsak a Budapest Pride Felvonulásért, nemcsak az LMBTQ-közösségért, hanem minden magyar emberért küzdünk, hogy mindenki szabadon tüntethessen, véleményt nyilváníthasson, és kiállhasson magáért!” – olvasható közleményükben.

Ugyanakkor itt egy szempont, ami eddig nem nagyon merült fel a nyilvános Pride betiltása során:

mi rejlik a felvonulás mellett álló szervezetek mögött?

A szervező Szivárvány Misszió Alapítvány a balliberális közvélekedéssel ellentétben közel sincs kivéreztetve. A 2022-es választási évben bő 30 millió forint volt az adózott eredményük, amely bár a következő esztendőre elillant – mínusz 3 millió az adózott eredményük –, de ebben az évben jegyezték be a Rainbow Events Kft.-t, ami alig hat hónapnyi működés után majd 10 milliós adózott eredményt tudott felmutatni. Tavaly – egyéb ráfordításaik miatt (!) – nyolcmilliós veszteséget termeltek, hiába voltak hasonlóak a bevételeik.

A Szimpozion Baráti Társaság, Meleg, Leszbikus, Biszexuális és Transznemű Fiatalok Kulturális, Oktatási és Szabadidős Közhasznú Egyesületéhez 2022-ben és azt követően is sok adomány érkezett. Utóbbi, 2023-as évben külföldről is érkezett támogatás, és kiugróra sikerült a hazai adományok összege. Legutóbbi adózott eredményük pozitív, ami annak fényében mindenképpen érdekes, hogy az anyagjellegű, de a személyi jellegű ráfordítások is megugrottak a legutóbbi közhasznúsági jelentés szerint.

A Labrisz Leszbikus Egyesület az előző parlamenti voksolási esztendőben jelentősebb bevételekre tett szert, 2022-t több mint 16 milliós adózott eredménnyel tudta zárni. Egy évre rá viszont hiába érkezett számukra jelentős támogatás az Európai Unió irányából, 2023-as eredményük mínuszos lett.

Mind közül kiemelkedik a Háttér Társaság az a szervezet, amely a 2022-es választási esztendő után is jelentős plusszal zárt: majd 8 milliós adózott eredmény szerepel a közhasznúsági jelentésükben. Jelentős támogatások érkeztek ide az elmúlt években a Társasághoz az USA Külügyminisztériumától, a Fővárosi Szociális Közalapítványtól, Ferencváros balliberális önkormányzatától, holland-ír-kanadai nagykövetségektől, az Ökotárs Alapítványtól, korábban pedig a Norvég Civil Támogatási Alaptól, a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványoktól, az RTL Klubtól, vagy a Google-től.

