Koltay Gábor: Tessék ilyen szemmel is nézni a világbajnoki meccseket!

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Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
A gyerekkortól belénk nevelt, tehetséggel párosuló tudás, hit és akarat csodákra képes.
Tizennyolcadik születésnapi ajándékom egy 1953-as Esti Budapest-különkiadás volt, amely november 25-én a késő esti órákban jelent meg az utcákon. Apám büszkén őrizte a kétoldalas lapot, amely első oldalán a mérkőzés hőseinek fényképét közölte, hátoldalán pedig szenvedélyes beszámoló volt olvasható a 6:3-as diadalról. Azzal az apai kéréssel lettem az újság tulajdonosa, hogy „ezt eddig én őriztem, mostantól a te feladatod, de ha egyszer gyereked lesz, nagykorúvá válásakor neki kell majd ajándékoznod, hogy majd az unokád továbbörökölje”. Így is tettem, féltve őriztem, majd tizennyolcadik születésnapján András fiam bekeretezve megkapta.
Valószínűleg néhány év múlva az unokám falát fogja már díszíteni az újság, hirdetve az elődök felejthetetlen diadalát.
Miért több ez a kis történet egy családi eseménynél? Azért, mert érzékelteti, hogy a legvadabb Rákosi-korszakban nekünk, magyaroknak mit jelentett ez a londoni győzelem az otthon kilencven éve veretlen angol válogatott ellen. A háború után nyolc évvel visszaadta megtépázott önbecsülésünket, de legalábbis szépségtapasz volt a megalázott nemzet sajgó sebeire, amelyet vezetőink csak a „fasiszta” jelzővel illettek. Ezért lehetett fontos a világháborút megjáró, orosz hadifogságból hazatérő édesapámnak, aki sohasem volt focirajongó, s aki egyben ezt az „üzenetet” is nekem ajándékozta.
De miért emlékezem erre éppen most, az amerikai foci-világbajnokság idején? Mert
jó látni és nap mint nap tapasztalni, hogy a világ legnagyobb játéka milyen érzelmi hullámveréseket, örömöt szerez tíz- és százmillióknak ma már mind az öt lakott kontinensen.
S milyen jó lenne, ha mi is köztük lehetnénk, mi, akik annyi szépet és jót mutattunk már magunkból a sportág szerelmeseinek! Csapatunkat az egész világ csodálta, minket másoltak. A magyar sors különös kegyetlensége, hogy az Aranycsapat az 1952-es olimpiai bajnokság után 1954-ben elveszítette a berni döntőt, és „csak” másodikok lettünk. 1965-ben aztán a Vásárvárosok Kupája döntőjében a Fradi legyőzte a Juventust. Ez a magyar klubfutball mind ez ideig egyetlen nemzetközi kupasikere. Ezt követte két olimpiai bajnokság 1964-ben és 1968-ban. Az 1966-os angliai foci-vb-n Liverpoolban a világ ámulatára briliáns játékkal megvertük a brazilokat, majd 1967-ben a mai napig egyetlen magyar aranylabdás a mi Albert Flórink lett.
Felidéződik bennem a hatvanas évek nagy Fradija, amely Európa egyik legjobb csapata volt. S persze a meccsek utáni rendőri lovas rohamok az ünneplő – senkit nem bántó – mámoros szurkolók ellen.
Köztudomású volt ugyanis, hogy a Fradi 1945 után a magyar szabadság szimbóluma lett.
Később is voltak nagy egyéniségek, játékosok és edzők, de a magyar foci általános színvonala lassan hanyatlani kezdett. S ezen az sem változtatott, hogy volt Détárink, Nyilasink, Törőcsik Andrisunk, akik világklasszisok voltak, ugyanúgy, mint néhány edzőnk, Baróti Lajos, később Verebes Jóska, aki ha beszélt volna nyelveket, a világ legnagyobb klubjai versenyeztek volna érte. Az 1986-os mexikói vb-n megbuktunk, a lejtmenet néhány emlékezetes fellángolást, Európa-bajnoki szereplést kivéve negyven éve tart.
Soha annyi pénz nem áramlott a magyar fociba, mint manapság, de a Fradi kezdő tizenegyét a sok átjáróházbeli idegen okán már csak a legvérmesebbek tudják felsorolni. Vajon csak a pénzen múlik az eredményesség? Nemzettudatot nem lehet venni. Senki ne károgjon, magam is tudom, csupán nemzettudatból nem fognak gólok születni. De
a gyerekkortól belénk nevelt, tehetséggel párosuló tudás, hit és akarat főleg a közösségi erőfeszítésre épülő teljesítmények esetén csodákra képes.
Az a bizonyos bekeretezett újság ezt is sugallja, elődeink példáiból bátran és sokat meríthetünk. Éppen ezért sohasem feledkezhetünk meg róluk. Tessék ilyen szemmel is nézni a világbajnoki meccseket, s nemcsak a pályán, hanem a lelátókon, sőt a színfalak mögötti történésekre is figyelve.
A szerző filmrendező
Fotó: MTI/MTVA/Vajda János