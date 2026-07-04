Koltay Gábor: Tessék ilyen szemmel is nézni a világbajnoki meccseket!

Tizennyolcadik születésnapi ajándékom egy 1953-as Esti Budapest-különkiadás volt, amely november 25-én a késő esti órákban jelent meg az utcákon. Apám büszkén őrizte a kétoldalas lapot, amely első oldalán a mérkőzés hőseinek fényképét közölte, hátoldalán pedig szenvedélyes beszámoló volt olvasható a 6:3-as diadalról. Azzal az apai kéréssel lettem az újság tulajdonosa, hogy „ezt eddig én őriztem, mostantól a te feladatod, de ha egyszer gyereked lesz, nagykorúvá válásakor neki kell majd ajándékoznod, hogy majd az unokád továbbörökölje”. Így is tettem, féltve őriztem, majd tizen­nyolcadik születésnapján András fiam bekeretezve megkapta.

Valószínűleg néhány év múlva az unokám falát fogja már díszíteni az újság, hirdetve az elődök felejthetetlen diadalát.

Miért több ez a kis történet egy családi eseménynél? Azért, mert érzékelteti, hogy a legvadabb Rákosi-korszakban nekünk, magyaroknak mit jelentett ez a londoni győzelem az otthon kilencven éve veretlen angol válogatott ellen. A háború után nyolc évvel visszaadta megtépázott önbecsülésünket, de legalábbis szépségtapasz volt a megalázott nemzet sajgó sebeire, amelyet veze­tőink csak a „fasiszta” jelzővel illettek. Ezért lehetett fontos a világháborút megjáró, orosz hadifogságból hazatérő édesapámnak, aki sohasem volt foci­rajongó, s aki egyben ezt az „üzenetet” is nekem ajándékozta.