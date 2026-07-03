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Doktor24 egészségügy Kóka János

Kóka János megúszta: megszűnt a felszámolási eljárás

2026. július 03. 17:58

Nem számolják fel egyik legnagyobb hazai egészségügyi szolgáltatónak számító Doktor24-et.

2026. július 03. 17:58
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Megszűnt a felszámolási eljárás a Doktor24 ellen, 

a Fővárosi Törvényszék visszamenőleges hatállyal megszüntette az eljárást és törölte a felszámolás elrendelését,

ezáltal a cég mentesült a jogkövetkezmények alól – közölte a cég.

A Doktor24 üdvözölte a döntést, melynek értelmében nem „bírói műhiba” történt, hanem a cég által benyújtott igazolási kérelem és újabb iratok megfelelően bizonyították, hogy a Doktor24 a korábban vitatott tartozását maradéktalanul megfizette. Így már az elrendelés időpontjában sem állt fenn fizetésképtelenség, nincs ok a felszámolási eljárás lefolytatására. A Doktor24 visszamenőlegesen mentesült a jogkövetkezmények alól.

Az ország egyik legnagyobb egészségügyi szolgáltatójának számító Doktor24 társalapítója Kóka János, korábbi gazdasági miniszter és SZDSZ-elnök. A cégcsoport közleménye szerint a vita egy évekkel ezelőtti 40 millió forintos beszállítói követelésből indult, amit jogi alapon jóhiszeműen vitattak. 

Fotó: Wikipedia

 

Összesen 17 komment

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2026. július 03. 19:45 Szerkesztve
Csurran, cseppen... de ez egy JÓ csurran, cseppen... ugye tiszások?
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3
0
Szerintem
2026. július 03. 19:39
Az elvetemülten bűnözők maffia kormányzása alatt, minden bűnöző megúszhatja, miközben a bűnöket üldözőket meg meghurcolják.
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5
0
madre79
2026. július 03. 19:33
Hogy, hogy nem elvtársak?
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4
0
Felvidéki MAGYAR
2026. július 03. 19:23
Ez az undorító faj mindig megússza.... 😡🖕👊
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7
0
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