Kóka János megúszta: megszűnt a felszámolási eljárás

Vendégmunkásstop: ezért aggódnak a mezőgazdaságban
A mezőgazdaságban, azon belül is az állattartásban és a kertészetekben elvégzendő munkák nem túl népszerűek.
Nem számolják fel egyik legnagyobb hazai egészségügyi szolgáltatónak számító Doktor24-et.
Megszűnt a felszámolási eljárás a Doktor24 ellen,
a Fővárosi Törvényszék visszamenőleges hatállyal megszüntette az eljárást és törölte a felszámolás elrendelését,
ezáltal a cég mentesült a jogkövetkezmények alól – közölte a cég.
A Doktor24 üdvözölte a döntést, melynek értelmében nem „bírói műhiba” történt, hanem a cég által benyújtott igazolási kérelem és újabb iratok megfelelően bizonyították, hogy a Doktor24 a korábban vitatott tartozását maradéktalanul megfizette. Így már az elrendelés időpontjában sem állt fenn fizetésképtelenség, nincs ok a felszámolási eljárás lefolytatására. A Doktor24 visszamenőlegesen mentesült a jogkövetkezmények alól.
Az ország egyik legnagyobb egészségügyi szolgáltatójának számító Doktor24 társalapítója Kóka János, korábbi gazdasági miniszter és SZDSZ-elnök. A cégcsoport közleménye szerint a vita egy évekkel ezelőtti 40 millió forintos beszállítói követelésből indult, amit jogi alapon jóhiszeműen vitattak.
Fotó: Wikipedia