Kóka János megúszta: megszűnt a felszámolási eljárás

A Doktor24 üdvözölte a döntést, melynek értelmében nem „bírói műhiba” történt, hanem a cég által benyújtott igazolási kérelem és újabb iratok megfelelően bizonyították, hogy a Doktor24 a korábban vitatott tartozását maradéktalanul megfizette. Így már az elrendelés időpontjában sem állt fenn fizetésképtelenség, nincs ok a felszámolási eljárás lefolytatására. A Doktor24 visszamenőlegesen mentesült a jogkövetkezmények alól.

Az ország egyik legnagyobb egészségügyi szolgáltatójának számító Doktor24 társalapítója Kóka János, korábbi gazdasági miniszter és SZDSZ-elnök. A cégcsoport közleménye szerint a vita egy évekkel ezelőtti 40 millió forintos beszállítói követelésből indult, amit jogi alapon jóhiszeműen vitattak.

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