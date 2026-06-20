Az elvek azonban önmagukban nem elegendőek. Fontos az orvosetikai ügyrend korszerű megújítása is: az átláthatóság, valamint az előzetesen, objektív szempontok alapján rögzített szankciók rendszere nélkül a leírt elvekből nem lesz élő gyakorlat. A szakirodalom is azt mutatja, hogy a bizalom alapja minden rendszerben a következetes, átlátható és őszinte kommunikáció.

Lépésről lépésre haladunk.

Miközben dolgozunk a kiváláson és az új, önálló Egészségügyi Minisztérium felállításán — amely a jogi és adminisztratív folyamatok miatt hosszabb és összetettebb, mint elsőre gondoltuk —, a munka közben sem áll meg.