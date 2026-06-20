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átalakítás Hegedűs Zsolt egészségügy

Még nem érzékelhető változás. De ez valóban nem 100 méteres síkfutás, hanem maraton

2026. június 20. 17:36

Egy szabadabb szellemben, ahol a szakmaiság, az őszinteség és az etikus magatartás a zsinórmérték, közösen hegyeket tudunk megmozgatni a magyar emberek egészségéért és a jobb ellátásért.

2026. június 20. 17:36
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Hegedűs Zsolt
Hegedűs Zsolt
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„Elkészült.

A jövő héten publikáljuk az orvosok közösségi médiahasználatának és nyilvános online egészségügyi kommunikációjának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást.

Hiszem, hogy a közbeszéd minősége az online térben folytatott kommunikáción, valamint az egészségügyi hirdetésekkel kapcsolatos etikus magatartáson keresztül is alakítható.

Az elvek azonban önmagukban nem elegendőek. Fontos az orvosetikai ügyrend korszerű megújítása is: az átláthatóság, valamint az előzetesen, objektív szempontok alapján rögzített szankciók rendszere nélkül a leírt elvekből nem lesz élő gyakorlat. A szakirodalom is azt mutatja, hogy a bizalom alapja minden rendszerben a következetes, átlátható és őszinte kommunikáció.

Lépésről lépésre haladunk.

Miközben dolgozunk a kiváláson és az új, önálló Egészségügyi Minisztérium felállításán — amely a jogi és adminisztratív folyamatok miatt hosszabb és összetettebb, mint elsőre gondoltuk —, a munka közben sem áll meg.

Párhuzamosan haladunk az egészségügyben dolgozók bértáblájának kialakításával és rendezésével, a Semmelweis-rend elindításával, az egészségügyi és kamarai törvény reformjával, az új háttérintézetek megalakításával, a kórházvezetők munkájának felülvizsgálatával, a várólisták csökkentésének szakmai és finanszírozási megoldásaival, a sürgősségi és pszichiátriai ellátás megerősítésével, az alapellátás megújításával, a kórházakban rekedt gyermekek helyzetének rendezésével, az azbesztügy egészségügyi vonatkozásainak feltárásával és kezelésével, az uniós források hazahozatalával, valamint a nemzetközi és európai szakmai kapcsolatok újjáépítésével.

Mindeközben zajlik azoknak a működési kihívásoknak a sürgős kezelése is, amelyek az örökölt humánerőforrás-, szervezési és finanszírozási hiányosságokból fakadnak, és amelyek rendezése elengedhetetlen a betegbiztonság további erősítéséhez.

Dolgozunk a betegelégedettségi és visszajelző rendszer országos bevezetésén, az értékalapú finanszírozás megteremtésén, a kórházi infrastruktúra felmérésén és javításán, valamint azon is, hogy az egészséges élelmiszerekhez való hozzáférés szélesebb körben biztosított legyen.

Tudom, hogy az ágyak mellett mindebből még nem érzékelhető változás. De ez valóban nem 100 méteres síkfutás, hanem maraton.
Rengeteg dolgunk van. De hiszem, hogy egy szabadabb szellemben, ahol a szakmaiság, az őszinteség és az etikus magatartás a zsinórmérték, közösen hegyeket tudunk megmozgatni a magyar emberek egészségéért és a jobb ellátásért.”

Fotó: képernyőfotó

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 46 komment

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Vasalo
2026. június 20. 20:53
Felesleges hegyeket mozgatni, elég ha kinyitja az ajtot és eltünik…
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0
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szilvarozsa
2026. június 20. 20:49
"A jövő héten publikáljuk az orvosok közösségi médiahasználatának és nyilvános online egészségügyi kommunikációjának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást." Tiszások! Láttátok ezt jönni?
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0
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Nemmostszülettem
•••
2026. június 20. 20:41 Szerkesztve
...
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0
0
Agricola
2026. június 20. 20:13
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter: "Egy szabadabb szellemben, ahol a szakmaiság, az őszinteség és az etikus magatartás a zsinórmérték, közösen hegyeket tudunk megmozgatni a magyar emberek egészségéért és a jobb ellátásért." Furfangos nagy szavak, Pompásan hangzanak, De többet még sem ér, Egy színes léggömbnél. Hegedűs Zsolt, aki kiválóan táncol, nem mutatott fel semmi olyan teljesítményt, ami objektív mérőszámmal mutatná be az egészségügy helyzetének javulását. Ilyen mérőszám lehetne például a születéskor várható élettartam, vagy a műtéti várólisták rövidülése számokban kifejezve. Erről viszont nincs nagyba szó!
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