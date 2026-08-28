Menesztették a Honvédkórház főigazgatóját

A posztot Prof. Dr. Duray Gábor Zoltán veszi át, aki korábban a Honvédkórház Kardiológiai Osztályának osztályvezető főorvosaként dolgozott.

A miniszter indoklása szerint a Honvédkórház az ország egyik legfontosabb centrumkórháza, amely kiemelt szerepet tölt be a magyar egészségügyben, valamint a honvéd-egészségügyi feladatok ellátásában. Hegedűs szerint az intézménynek a jövőben még inkább a honvéd-egészségügy klinikai, oktatási, képzési és képességfejlesztési központjává kell válnia.