Menesztették a Honvédkórház főigazgatóját

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Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, hogy felmentette főigazgatói tisztségéből Prof. Dr. Wikonkál Norbert Miklóst, az Észak-Pesti Centrumkórház–Honvédkórház vezetőjét.
A posztot Prof. Dr. Duray Gábor Zoltán veszi át, aki korábban a Honvédkórház Kardiológiai Osztályának osztályvezető főorvosaként dolgozott.
A miniszter indoklása szerint a Honvédkórház az ország egyik legfontosabb centrumkórháza, amely kiemelt szerepet tölt be a magyar egészségügyben, valamint a honvéd-egészségügyi feladatok ellátásában. Hegedűs szerint az intézménynek a jövőben még inkább a honvéd-egészségügy klinikai, oktatási, képzési és képességfejlesztési központjává kell válnia.
A következő időszakban ezért nagyobb hangsúlyt kapna többek között a honvéd- és katasztrófa-orvostan, a hadi sebészet, valamint a missziós felkészítés. A tárcavezető szerint a civil és a katonai egészségügyi feladatok egymást erősítik.
A vezetőváltás egy nappal azután történt, hogy az országos kórház-főigazgató Ficzere Andreát, az Uzsoki Utcai Kórház vezetőjét is felmentette. Ficzere közlése szerint megbízását indoklás nélkül vonták vissza.
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