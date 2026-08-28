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08. 28.
péntek
honvédkórház uzsoki utcai kórház Hegedűs Zsolt

Menesztették a Honvédkórház főigazgatóját

2026. augusztus 28. 10:25

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, hogy felmentette főigazgatói tisztségéből Prof. Dr. Wikonkál Norbert Miklóst, az Észak-Pesti Centrumkórház–Honvédkórház vezetőjét.

2026. augusztus 28. 10:25
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A posztot Prof. Dr. Duray Gábor Zoltán veszi át, aki korábban a Honvédkórház Kardiológiai Osztályának osztályvezető főorvosaként dolgozott.

A miniszter indoklása szerint a Honvédkórház az ország egyik legfontosabb centrumkórháza, amely kiemelt szerepet tölt be a magyar egészségügyben, valamint a honvéd-egészségügyi feladatok ellátásában. Hegedűs szerint az intézménynek a jövőben még inkább a honvéd-egészségügy klinikai, oktatási, képzési és képességfejlesztési központjává kell válnia.

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A következő időszakban ezért nagyobb hangsúlyt kapna többek között a honvéd- és katasztrófa-orvostan, a hadi sebészet, valamint a missziós felkészítés. A tárcavezető szerint a civil és a katonai egészségügyi feladatok egymást erősítik.

A vezetőváltás egy nappal azután történt, hogy az országos kórház-főigazgató Ficzere Andreát, az Uzsoki Utcai Kórház vezetőjét is felmentette. Ficzere közlése szerint megbízását indoklás nélkül vonták vissza.

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 31 komment

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Bitrex®
2026. augusztus 28. 11:28
Kurva anyád, Hegedűs! Tévedsz, ha azt hiszed, megúszod!
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0
0
Agricola
2026. augusztus 28. 11:28
A B-listázás a köztisztviselők és állami alkalmazottak tömeges politikai alapú elbocsátása volt Magyarországon a második világháború utáni években elsősorban 1945 és 1948 között. Hivatalosan létszámleépítésnek vagy átszervezésnek tűnt, de a gyakorlatban politikai tisztogatás volt. Sokan veszítették el a munkájukat, helyükre pedig a rendszer számára megbízható káderek kerültek. A Tisza "Rendszerváltás" kormánya is ebből merít ihletet.
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baki2022-2
2026. augusztus 28. 11:26
A rendőrségI vezérkar nagyjából már megvolt. Egy kettő még áll ORFK, BRFK TEK NAV BV AH Honvédség. Jön a bíróság, ügyészség egészségügy. Mezőgazdaság. Majd a 600 oldal. Lapról lapra.
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1
0
ördöngös pepecselés
•••
2026. augusztus 28. 11:23 Szerkesztve
árad az eszetlen bosszúpolitika az ára már több száz milliárdban fáj a magyar népnek
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1
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