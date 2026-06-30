Kedden megdőlhet az abszolút magyarországi melegrekord

Meteorológiai szempontból történelmi jelentőségűvé válhat a mai nap, miután kedden tetőzik a rendkívüli forróság az országban. A HungaroMet tájékoztatása szerint a csúcsértékek elérhetik a 42 fokot is,

így komoly esély van arra, hogy megdől az eddig rögzített abszolút magyarországi melegrekord.

A keddi csúcsértékek az előrejelzések szerint 36 és 42 fok között alakulnak majd. Ez azt jelenti, hogy könnyen veszélybe kerülhet a Magyarországon jelenleg érvényben lévő abszolút maximum-hőmérsékleti rekord. Ezt a történelmi csúcsot még 2007. július 20-án regisztrálták Kiskunhalason, amikor 41,9 fokig emelkedett a hőmérő higanyszála.