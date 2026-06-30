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meteorológiai hungaromet rekord zivatar hőmérséklet

Kedden megdőlhet az abszolút magyarországi melegrekord

2026. június 30. 10:38

Az eddigi csúcs 41,9 fok, amit 2007-ben mértek Kiskunhalason.

2026. június 30. 10:38
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Meteorológiai szempontból történelmi jelentőségűvé válhat a mai nap, miután kedden tetőzik a rendkívüli forróság az országban. A HungaroMet tájékoztatása szerint a csúcsértékek elérhetik a 42 fokot is, 

így komoly esély van arra, hogy megdől az eddig rögzített abszolút magyarországi melegrekord.

A keddi csúcsértékek az előrejelzések szerint 36 és 42 fok között alakulnak majd. Ez azt jelenti, hogy könnyen veszélybe kerülhet a Magyarországon jelenleg érvényben lévő abszolút maximum-hőmérsékleti rekord. Ezt a történelmi csúcsot még 2007. július 20-án regisztrálták Kiskunhalason, amikor 41,9 fokig emelkedett a hőmérő higanyszála. 

A hétfői nap folyamán a mérések már megközelítették ezt a szintet, a keddi tetőzés során pedig még ennél is forróbb levegő áramlik az ország fölé.

A sok napsütés mellett kedden már valamivel több gomolyfelhő képződik majd az égen. Ezekből helyenként kialakulhatnak záporok és zivatarok, amelyekre nagyobb valószínűséggel a Dunától keletre, kisebb számban pedig a Dunántúlon kell számítani. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a helyi csapadék legfeljebb csak átmeneti felfrissülést hozhat az érintett területeken, a rendkívüli hőséget érdemben nem mérsékli.

A légmozgás az ország nagy részén mérsékelt marad, ám a zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik a csapadékot. A rendkívüli kánikula miatt az ország egész területén érvényben vannak az óvintézkedésekre figyelmeztető jelzések. 

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Nyitókép: HungaroMet Zrt.

 

Összesen 14 komment

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astracf
2026. június 30. 12:39
Iszonyat :(
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1
0
pandalala
2026. június 30. 12:28
Na mi a helyzet? Petya virított már?? ....
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0
0
Szuperszig
•••
2026. június 30. 11:57 Szerkesztve
Peti behajolt a Velkeyvel, Vitézive Radnaival, VV Zsófival, Gulyásmancival?? Ez tényleg meleg rekord.
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0
0
falcatus-2
2026. június 30. 11:41
4./ 1303-ban a Rajna és a Duna vize részben kiszáradt, és az emberek gyalog keltek át. 1394-ben németországban a termés elégett. 1536-ban Európát igen nagy szárazság sújtotta 1538-ra pedig a Szajna és a Loire olyan volt, mint a kiszáradt föld. 1715--ben márciustól októberig egyetlen csepp eső sem esett. A hőmérséklet Reamurban 38 fokra emelkedett [~48°C], és a gyümölcsfák másodszor is virágoztak a kedvező helyeken 1701-ben hőhullámok sújtották ny-európát., Az 1724-es, 1746-os, 1756-os, 1779-ben éss 1811-es évek is kivételesen forróak voltak a korabeli f eljegyzések szerint, 1815 nyara olyan meleg volt, hogy a hőmérő 40 Reaumur [~50°C] fokot mutatott, hogy a kocsmákat is be kellett zárni tvább is lenne csak kéne még 10000 karakter
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