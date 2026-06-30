Kedden megdőlhet az abszolút magyarországi melegrekord

Megjelent egy fontos lista a miniszterek új feladatairól
Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterhez tartozik többek között a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány.
Az eddigi csúcs 41,9 fok, amit 2007-ben mértek Kiskunhalason.
Meteorológiai szempontból történelmi jelentőségűvé válhat a mai nap, miután kedden tetőzik a rendkívüli forróság az országban. A HungaroMet tájékoztatása szerint a csúcsértékek elérhetik a 42 fokot is,
így komoly esély van arra, hogy megdől az eddig rögzített abszolút magyarországi melegrekord.
A keddi csúcsértékek az előrejelzések szerint 36 és 42 fok között alakulnak majd. Ez azt jelenti, hogy könnyen veszélybe kerülhet a Magyarországon jelenleg érvényben lévő abszolút maximum-hőmérsékleti rekord. Ezt a történelmi csúcsot még 2007. július 20-án regisztrálták Kiskunhalason, amikor 41,9 fokig emelkedett a hőmérő higanyszála.
A hétfői nap folyamán a mérések már megközelítették ezt a szintet, a keddi tetőzés során pedig még ennél is forróbb levegő áramlik az ország fölé.
A sok napsütés mellett kedden már valamivel több gomolyfelhő képződik majd az égen. Ezekből helyenként kialakulhatnak záporok és zivatarok, amelyekre nagyobb valószínűséggel a Dunától keletre, kisebb számban pedig a Dunántúlon kell számítani. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a helyi csapadék legfeljebb csak átmeneti felfrissülést hozhat az érintett területeken, a rendkívüli hőséget érdemben nem mérsékli.
A légmozgás az ország nagy részén mérsékelt marad, ám a zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik a csapadékot. A rendkívüli kánikula miatt az ország egész területén érvényben vannak az óvintézkedésekre figyelmeztető jelzések.
Nyitókép: HungaroMet Zrt.