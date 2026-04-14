04. 14.
Rio Ferdinand Lisandro Martínez Dominic Calvert-Lewin Manchester United videó Leeds Premier League

„A gyerekeim hajának befonása is agresszívabb ennél” – kiborult a legendás védő Angliában, fellebbezhet a klub

Rio Ferdinand sem hitt a szemének. Az angol legenda szerint vicc volt a játékvezetés a Manchester United meccsén.

2026. április 14. 11:18
Ahogyan arról beszámoltunk, nagy a felháborodottság Angliában, amiért a hétfői Manchester United–Leeds United (1–2) angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokin a játékvezető hajhúzásért kiállította a hazaiak játékosát, Lisandro Martínezt. Az angol futball egykori klasszisa, az MU-legenda Rio Ferdinand a közösségi oldalán borult ki a döntés miatt.

A legenda szerint sem ért ez piros lapot (Fotó: Andrej Isakovic/AFP)

A feltöltött videójában úgy fogalmazott:

Ezen a meccsen a játékvezetés abszolút vicc volt.”

Azzal folytatta, hogy Martínez valóban hozzáért Dominic Calvert-Lewin hajához, de nem érti, hogyan lehet ezt agresszív cselekedetként értelmezni. Szerinte a levegőben a „csapkodó kezek” ennél sokkal agresszívebbnek számítanak.

Nem hitt a szemének a legenda

A gyerekeim hajának befonása is agresszívebb annál, mint ami ez volt. Ez kész vicc”

– mondta Ferdinand, aki azt is kijelentette, hogy ebben az idényben borzalmasak a bírói döntések.


Mindeközben arról szólnak a hírek, hogy az MU fellebbezni tervez a kiállítás miatt, ugyanis az agresszív cselekedetnek minősített hajhúzás miatt Martínez három mérkőzést is kihagyni kényszerűlne.

Nyitókép: Paul Ellis/AFP

