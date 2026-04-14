„A gyerekeim hajának befonása is agresszívabb ennél” – kiborult a legendás védő Angliában, fellebbezhet a klub

„Az egyik legrosszabb döntés, amit valaha láttam” – újabb botrány a Manchester meccsén
El van átkozva a csapat a bírói döntésekkel.
Rio Ferdinand sem hitt a szemének. Az angol legenda szerint vicc volt a játékvezetés a Manchester United meccsén.
Ahogyan arról beszámoltunk, nagy a felháborodottság Angliában, amiért a hétfői Manchester United–Leeds United (1–2) angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokin a játékvezető hajhúzásért kiállította a hazaiak játékosát, Lisandro Martínezt. Az angol futball egykori klasszisa, az MU-legenda Rio Ferdinand a közösségi oldalán borult ki a döntés miatt.
A feltöltött videójában úgy fogalmazott:
Ezen a meccsen a játékvezetés abszolút vicc volt.”
Azzal folytatta, hogy Martínez valóban hozzáért Dominic Calvert-Lewin hajához, de nem érti, hogyan lehet ezt agresszív cselekedetként értelmezni. Szerinte a levegőben a „csapkodó kezek” ennél sokkal agresszívebbnek számítanak.
A gyerekeim hajának befonása is agresszívebb annál, mint ami ez volt. Ez kész vicc”
– mondta Ferdinand, aki azt is kijelentette, hogy ebben az idényben borzalmasak a bírói döntések.
Mindeközben arról szólnak a hírek, hogy az MU fellebbezni tervez a kiállítás miatt, ugyanis az agresszív cselekedetnek minősített hajhúzás miatt Martínez három mérkőzést is kihagyni kényszerűlne.
El van átkozva a csapat a bírói döntésekkel.
Nyitókép: Paul Ellis/AFP
***
A lap minden munkatársa nevében szeretném szívből megköszönni az elmúlt hónapok felfokozott közpolitikai időszakában azt az aktív figyelmet, amelyet olvasóinktól kaptunk. Szalai Zoltán írása.