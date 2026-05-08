Bevándorló hátterű huligánok verték szét a woke kiállítást – meglepően reagált a művész

Szerdáról csütörtökre virradó éjszakán újabb zavargások törtek ki Párizsban, melyeket túlnyomórészt multikulturális háttérrel rendelkező fiatalok robbantottak ki; célpontjuk egy híres francia fotós sokszínűséget ünneplő kiállítása is lett. Úgy tűnik azonban, hogy az eset iróniája elkerülte a fotós, Yann Arthus-Bertrand figyelmét – írja a Remix News.

Bertrand „Együttélés” című kiállítása Concorde téren volt látható, amely a Le Parisien szerint „Franciaország testvériségét és sokszínűségét” hivatott ünnepelni.

A Bayern elleni győzelmet követően azonban a tomboló PSG-szurkolók megtámadták a rendőrséget, rongálták a közterületeket és számos járművet felgyújtottak. Ezeken a rendszeres zavargásokon résztvevő szurkolók leginkább bevándorlói hátterű fiatalok. Épp ez az a demográfiai csoport, amelyet a kiállítás ünnepel.