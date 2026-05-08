Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
Bevándorló hátterű huligánok verték szét a woke kiállítást – meglepően reagált a művész

2026. május 08. 14:00

A francia művész a sokszínűsget akarta ünnepelni.

Szerdáról csütörtökre virradó éjszakán újabb zavargások törtek ki Párizsban, melyeket túlnyomórészt multikulturális háttérrel rendelkező fiatalok robbantottak ki; célpontjuk egy híres francia fotós sokszínűséget ünneplő kiállítása is lett. Úgy tűnik azonban, hogy az eset iróniája elkerülte a fotós, Yann Arthus-Bertrand figyelmét – írja a Remix News. 

Bertrand „Együttélés” című kiállítása Concorde téren volt látható, amely a Le Parisien szerint „Franciaország testvériségét és sokszínűségét” hivatott ünnepelni.

A Bayern elleni győzelmet követően azonban a tomboló PSG-szurkolók megtámadták a rendőrséget, rongálták a közterületeket és számos járművet felgyújtottak. Ezeken a rendszeres zavargásokon résztvevő szurkolók leginkább bevándorlói hátterű fiatalok. Épp ez az a demográfiai csoport, amelyet a kiállítás ünnepel. 

Csütörtök reggel Arthus-Bertrand az Instagramon és több mint 137 000 követője előtt siratta, ami művével történt.

Egy interjúban elmondta: 

„Ennek az volt a célja, hogy összehozza az embereket, hogy megmutassa sokszínűségünk szépségét. Szívszorító látni, hogy így tönkretették. Az egységet akartuk ünnepelni, de ehelyett ezzel kell szembesülnünk. Remélem, megértjük, hogy a művészet és egymás iránti tisztelet alapvető fontosságú.”

Arthus-Bertrand elmondta, hogy a kiállított 180 fotóból körülbelül 100 sérült meg.

A kár „három év munkáját törölte el egy éjszaka alatt”. Arthus-Bertrand elmondta, hogy a projektben országszerte közel 90 fotóstúdió vett részt, hogy létrehozzák a „kortárs Franciaország hatalmas kollektív portréját”.

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
ittésmost
2026. május 08. 15:18
Sokszinűék így ünnepelnek.
auditorium
2026. május 08. 15:18
Sok a baj a másodgenerációs fiatalokkal, azokkal, akik már egy EU-tagországban születtek és állampolgárságot is kaptak. Ennek ellenére nem fogadják el az eu-i normákat, viselkedést, vallási előirásokat és toleranciát, a női egyenjogúságot. Sok film készült, főleg Franciaországban a banlieue-i iskolákban, gimnáziumokban, itt bemutatásra kerül a multikulti osztályok viselkedése, érdeklődése, a fr. tanárok vergődése. A kelet-európai bevándorlók gyerekeit is ide szokták besorolni és a szülők kétségbe esve gondolnak a magyar iskolákra (óra előtti felállásra, rendszeres feleltetésre és dolgozatirásra, iskolai ünnepélyekre, ballagásra, pedagógus napokra, könyvjutalmakra. Mindez : Adieu ! Persze, ezzel nem szoktak dicsekedni a külföldről hazalátogatók.
scandal says Jack
2026. május 08. 15:17
Kinek mit intézett a kormánya migráció terén... továbbá a befogadást és a sokszínűség szépségét bemutató művésznek azt üzenjük, hogy tessék a tomboló négereket "jóvá szeretni"...
xyz123-3
2026. május 08. 15:11
l'art pour l'art
