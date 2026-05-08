Bevándorló hátterű huligánok verték szét a woke kiállítást – meglepően reagált a művész

A francia művész a sokszínűsget akarta ünnepelni.
Szerdáról csütörtökre virradó éjszakán újabb zavargások törtek ki Párizsban, melyeket túlnyomórészt multikulturális háttérrel rendelkező fiatalok robbantottak ki; célpontjuk egy híres francia fotós sokszínűséget ünneplő kiállítása is lett. Úgy tűnik azonban, hogy az eset iróniája elkerülte a fotós, Yann Arthus-Bertrand figyelmét – írja a Remix News.
Bertrand „Együttélés” című kiállítása Concorde téren volt látható, amely a Le Parisien szerint „Franciaország testvériségét és sokszínűségét” hivatott ünnepelni.
A Bayern elleni győzelmet követően azonban a tomboló PSG-szurkolók megtámadták a rendőrséget, rongálták a közterületeket és számos járművet felgyújtottak. Ezeken a rendszeres zavargásokon résztvevő szurkolók leginkább bevándorlói hátterű fiatalok. Épp ez az a demográfiai csoport, amelyet a kiállítás ünnepel.
Csütörtök reggel Arthus-Bertrand az Instagramon és több mint 137 000 követője előtt siratta, ami művével történt.
Egy interjúban elmondta:
„Ennek az volt a célja, hogy összehozza az embereket, hogy megmutassa sokszínűségünk szépségét. Szívszorító látni, hogy így tönkretették. Az egységet akartuk ünnepelni, de ehelyett ezzel kell szembesülnünk. Remélem, megértjük, hogy a művészet és egymás iránti tisztelet alapvető fontosságú.”
Arthus-Bertrand elmondta, hogy a kiállított 180 fotóból körülbelül 100 sérült meg.
A kár „három év munkáját törölte el egy éjszaka alatt”. Arthus-Bertrand elmondta, hogy a projektben országszerte közel 90 fotóstúdió vett részt, hogy létrehozzák a „kortárs Franciaország hatalmas kollektív portréját”.
Nyitókép: Dimitar DILKOFF / AFP