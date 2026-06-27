Újdörögdi baleset: belső vizsgálatot indított Ruszin-Szendi Romulusz

Ruszin-Szendi Romulusz bejegyzésében azt írta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, a büntetőjogi felelősség megállapítása nem az ő feladata. Hozzátette ugyanakkor: "van egy másik felelősség is", ezért hozta meg nehéz, de elkerülhetetlen döntését. Úgy fogalmazott, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A miniszter szerint ugyanis nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszíti. "Meg kell állapítani, hogy van-e benne katonai, szakmai felelősség és van-e benne politikai felelősség" - fogalmazott a videóban Ruszin-Szendi Romulusz.

Hozzátette, az ügyben érintetteken túl az egész társadalomnak szüksége van arra, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjon. A miniszter közölte, a vizsgálat körülbelül hatvan napig tart, lezárta után pedig nyilvánosságra hozzák annak eredményét. Ruszin-Szendi Romulusz a bejegyzésében úgy fogalmazott, a vizsgálattal annak a fiatal nőnek tartoznak, "aki szolgálni akarta a hazáját, és ezért olyan árat fizetett, amelyet semmilyen embernek nem lenne szabad megfizetnie".