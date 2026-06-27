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ruszin - szendi romulusz vizsgálat felelősség

Újdörögdi baleset: belső vizsgálatot indított Ruszin-Szendi Romulusz

2026. június 27. 09:51

Azonnali belső vizsgálat elrendelését kéri a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az újdörögdi gyakorlótéren 2025 márciusában történt kézigránát-baleset miatt - jelentette be a tárcavezető szombaton Facebook-oldalán.

2026. június 27. 09:51
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Ruszin-Szendi Romulusz bejegyzésében azt írta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, a büntetőjogi felelősség megállapítása nem az ő feladata. Hozzátette ugyanakkor: "van egy másik felelősség is", ezért hozta meg nehéz, de elkerülhetetlen döntését. Úgy fogalmazott, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A miniszter szerint ugyanis nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszíti. "Meg kell állapítani, hogy van-e benne katonai, szakmai felelősség és van-e benne politikai felelősség" - fogalmazott a videóban Ruszin-Szendi Romulusz. 

Hozzátette, az ügyben érintetteken túl az egész társadalomnak szüksége van arra, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjon. A miniszter közölte, a vizsgálat körülbelül hatvan napig tart, lezárta után pedig nyilvánosságra hozzák annak eredményét. Ruszin-Szendi Romulusz a bejegyzésében úgy fogalmazott, a vizsgálattal annak a fiatal nőnek tartoznak, "aki szolgálni akarta a hazáját, és ezért olyan árat fizetett, amelyet semmilyen embernek nem lenne szabad megfizetnie".

A tragikus baleset 2025 márciusában történt a Magyar Honvédség újdörögdi gyakorlóterén. Egy kormánytisztviselők számára szervezett önkéntes honvédelmi kiképzésen és kézigránát-dobógyakorlaton éles kézigránát robbant fel egy 29 éves nő kezében, a fiatal nő a robbanás következtében mindkét kezét elveszítette.

Nyitókép: Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-oldala

Összesen 27 komment

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Burg_kastL71-C
2026. június 27. 11:05
Most teljesen zárjuk ki és tegyük félre a politikai haszonszerzési szálat. Nemrégen, már a kormányváltás után, nyilvánosan megjelent, máshol olvasva : szabadon, A dobó az élesből kihúzza a biztosító szeget, majd gondolkodás nélkül felengedi a kart és megkérdi a dobatótól... ... - most akkor jól csinálom ?? DURRRR... Úgy, hogy előtte elméletiképzés és gyakorlógránáttal összesen 20 órás felkészítés volt mindenkinek. Senki nem vett észre semmit ?
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elcapo-3
2026. június 27. 10:57
Tokatábornok....a gravírozott ablakok a honvédségi villádon? A honvédség költségére elszámoltatott tokazsírleszívás? Ezekkel mi lesz te gusztustalan paraszt?
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1
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angolpuska
2026. június 27. 10:56
Ez szép már az ügyészség döntését sem fogadják el. Milyen világ ez? Ja, diktatúra, Rákosi féle, hiába tiltakozik ungarise peti.
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0
0
elcapo-3
2026. június 27. 10:55
Akkor a szerencsétlen nő visszakapja majd a kezeit? Undorító a tokatábornok.....mint a szektások általában!
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