rheinmetall fegyvergyártás Spanyolország

Hatalmas dobásra készül a Rheinmetall: záporoznak az eurómilliárdok, brutális fegyverüzlet a láthatáron

Már toborozzák a dolgozókat.

A Rheinmetall újabb nagyszabású nemzetközi együttműködést jelentett be, amely tovább erősítheti pozícióját az európai fegyverpiacon – írja a VG. A düsseldorfi központú vállalat a spanyol Indra céggel írt alá szándéknyilatkozatot egy közös projekt elindításáról, amely több milliárd eurós katonai megrendelések elnyerését célozza. Az együttműködés keretében elsősorban a spanyol hadsereg beszerzési pályázatain indulnának közösen, amelyek között akár 3000 katonai teherautó és több száz páncélozott jármű gyártása is szerepelhet, de a felek a harckocsigyártás lehetőségét sem zárták ki.

A megállapodást Düsseldorfban írta alá a Rheinmetall vezérigazgatója, Armin Papperger és az Indra vezetője, Ángel Escribano. A partnerség célja, hogy a két vállalat összehangolja erőforrásait a járműgyártás, az elektronikai rendszerek, a műholdas technológia és a haditengerészeti fejlesztések területén. A tervek szerint az Indra fejlett elektronikai megoldásai a Rheinmetall járműveibe is bekerülhetnek, ami tovább növelheti a közös projektek értékét és komplexitását.

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

A következő lépés egy közös vállalat létrehozása, amelynek székhelye Spanyolországban lenne, és a gyártás is ott zajlana. A projekt már a kezdeti szakaszban is jelentős foglalkoztatási hatással járhat: a vállalatvezetés legalább 500–700 új munkahely létrehozásával számol, amely később tovább bővülhet. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a mostani expanzió nem Németországban generál új állásokat.

Mindkét vállalat dinamikus növekedést mutat: az Indra mintegy 5,5 milliárd eurós árbevételt ért el, amelynek jelentős része a gyorsan bővülő védelmi üzletágból származik, míg a Rheinmetall közel 10 milliárd eurós forgalom mellett csaknem 30 százalékos növekedést produkált. A bővülés hátterében elsősorban a globális védelmi kiadások emelkedése áll, amely egyre több megrendelést hoz a hadiipari szereplők számára.

Durva leleplezés: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg”. Pontról pontra, tégláról téglára – mutatjuk!

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Burg_kastL71-C
2026. március 27. 11:59
Spanyolország hová fegyverkezik ilyen veszetten, ők is mennek Oroszország ellen ? A több ezer rendelt teherautóval fognak baktatni Európán keresztül ?
survivor
2026. március 27. 11:58
massivement5 A nemet fegyvergyárakat hívták be v. az oroszokat ? Te barom, konzekvensen hazudjál ... :-))
survivor
2026. március 27. 11:56
OK. Fegyver van. A decaff soyalatte snowflake degeneráció fog harcolni ?? :-))) :-))
zrx8
2026. március 27. 11:47
Kár, hogy a Rheinmetall első számú, és széles körben gyűlölt lobbistája az a Strack-Zimmermann nevű malignus, Orbán-gyűlölő, háborús héja zsidó vénasszony ( kép: pbs.twimg.com/media/HEZ9q0KbMAAkylB?format=jpg&name=medium ), akivel épp nemrég bukott egy óriásit az FDP. Egyébként az említett személyről a Mandi is cikkezett. mandiner.hu/kulfold/2026/02/kovetelik-a-nemet-politikusok-el-kell-venni-magyarorszag-szavazati-jogat
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!