Hatalmas dobásra készül a Rheinmetall: záporoznak az eurómilliárdok, brutális fegyverüzlet a láthatáron

„Nem akarunk háborúban meghalni” – utcán a diákok, országos tüntetéssorozat indult Németországban a sorkatonaság ellen
A fiatalok ezrei palesztin zászlókat és szivárványzászlókat lengetve tiltakoztak a katonai szolgálat esetlegese bevezetése ellen.
Már toborozzák a dolgozókat.
A Rheinmetall újabb nagyszabású nemzetközi együttműködést jelentett be, amely tovább erősítheti pozícióját az európai fegyverpiacon – írja a VG. A düsseldorfi központú vállalat a spanyol Indra céggel írt alá szándéknyilatkozatot egy közös projekt elindításáról, amely több milliárd eurós katonai megrendelések elnyerését célozza. Az együttműködés keretében elsősorban a spanyol hadsereg beszerzési pályázatain indulnának közösen, amelyek között akár 3000 katonai teherautó és több száz páncélozott jármű gyártása is szerepelhet, de a felek a harckocsigyártás lehetőségét sem zárták ki.
A megállapodást Düsseldorfban írta alá a Rheinmetall vezérigazgatója, Armin Papperger és az Indra vezetője, Ángel Escribano. A partnerség célja, hogy a két vállalat összehangolja erőforrásait a járműgyártás, az elektronikai rendszerek, a műholdas technológia és a haditengerészeti fejlesztések területén. A tervek szerint az Indra fejlett elektronikai megoldásai a Rheinmetall járműveibe is bekerülhetnek, ami tovább növelheti a közös projektek értékét és komplexitását.
A következő lépés egy közös vállalat létrehozása, amelynek székhelye Spanyolországban lenne, és a gyártás is ott zajlana. A projekt már a kezdeti szakaszban is jelentős foglalkoztatási hatással járhat: a vállalatvezetés legalább 500–700 új munkahely létrehozásával számol, amely később tovább bővülhet. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a mostani expanzió nem Németországban generál új állásokat.
Mindkét vállalat dinamikus növekedést mutat: az Indra mintegy 5,5 milliárd eurós árbevételt ért el, amelynek jelentős része a gyorsan bővülő védelmi üzletágból származik, míg a Rheinmetall közel 10 milliárd eurós forgalom mellett csaknem 30 százalékos növekedést produkált. A bővülés hátterében elsősorban a globális védelmi kiadások emelkedése áll, amely egyre több megrendelést hoz a hadiipari szereplők számára.
Ezt is ajánljuk a témában
A fiatalok ezrei palesztin zászlókat és szivárványzászlókat lengetve tiltakoztak a katonai szolgálat esetlegese bevezetése ellen.
Nyitókép: Tertius Pickard / AFP