Hatalmas dobásra készül a Rheinmetall: záporoznak az eurómilliárdok, brutális fegyverüzlet a láthatáron

A Rheinmetall újabb nagyszabású nemzetközi együttműködést jelentett be, amely tovább erősítheti pozícióját az európai fegyverpiacon – írja a VG. A düsseldorfi központú vállalat a spanyol Indra céggel írt alá szándéknyilatkozatot egy közös projekt elindításáról, amely több milliárd eurós katonai megrendelések elnyerését célozza. Az együttműködés keretében elsősorban a spanyol hadsereg beszerzési pályázatain indulnának közösen, amelyek között akár 3000 katonai teherautó és több száz páncélozott jármű gyártása is szerepelhet, de a felek a harckocsigyártás lehetőségét sem zárták ki.

A megállapodást Düsseldorfban írta alá a Rheinmetall vezérigazgatója, Armin Papperger és az Indra vezetője, Ángel Escribano. A partnerség célja, hogy a két vállalat összehangolja erőforrásait a járműgyártás, az elektronikai rendszerek, a műholdas technológia és a haditengerészeti fejlesztések területén. A tervek szerint az Indra fejlett elektronikai megoldásai a Rheinmetall járműveibe is bekerülhetnek, ami tovább növelheti a közös projektek értékét és komplexitását.