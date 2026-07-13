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radikális csalódás Gyurcsány Ferenc politika

A kevesebb néha több. A politikában különösen

2026. július 13. 11:10

A radikális politika nagyot akar. Gyorsan. Véglegesen. Azt mondja: a régi világot nem javítani kell, hanem elsöpörni.

2026. július 13. 11:10
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Gyurcsány Ferenc
Gyurcsány Ferenc
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„A kevesebb néha több. A politikában különösen.

A radikális politika nagyot akar. Gyorsan. Véglegesen. Azt mondja: a régi világot nem javítani kell, hanem elsöpörni.

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A radikalizmus nem a semmiből, hanem valódi sérelmekből és csalódásból születik. Abból az érzésből, hogy a fennálló politika már nem képes válaszolni a bajokra.

Csakhogy a politika nem egyszeri cselekedet, hanem reakciók sorozata. A radikális politika pedig többnyire radikális ellenreakciót szül. Aki le akarja bontani a másik oldal világát, annak számolnia kell azzal, hogy a másik oldal is erre készül majd. A kizárás ellenkizárást, a rombolás ellenrombolást hív elő.

Ráadásul rombolni könnyebb, mint építeni.

Egy intézményt, szabályt vagy hagyományt gyorsan le lehet bontani. Bizalmat, működő intézményeket, politikai kultúrát viszont csak lassan lehet felépíteni. A radikális politika ezért gyakran a bontásban erős, az építésben már kevésbé. Mert túl sokat akar egyszerre. Ezért amikor elbukik, az eredményeiből alig marad valami. Az új többség ugyanazzal az erővel bontja le, amellyel az előző létrehozta.

Ha kevesebb változással is beérte volna, akkor ugyan kevesebbet ért volna el, de abból talán több maradna fenn.

A politika végső sikere nem az, amit létrehoz, hanem az, ami túléli a létrehozóit. Ezért azt gondolom, hogy a mérsékelt politika nagyobb eséllyel ér el tartós sikert. Persze csak akkor, ha cselekvőképes. Mert az eredmény felől nézve a bénult politika egy megítélés alá esik a rossz politikával. Az egyik aktívan rombol, a másik tétlenül hagyja, hogy minden elromoljon. Mindkettő bizalomvesztést, csalódást és végül radikalizmust szülhet.

A mérsékelt politika ugyanakkor nem középre állás és nem konfliktuskerülés. Hanem annak belátása, hogy változtatni és építeni úgy érdemes, hogy a változás után is maradjon működőképes, lakható, ezért a többség számára védelemre érdemes a világ.

Ezért gondolom, hogy a kevesebb sokszor valóban a több.

(Nem tagadom, jó érzés, ha azzal hívnak az Írók Boltjába, hogy ugorjak be dedikálni pár Az isteni embert. Na meg aztán megjöttek az első egyetemi megkeresések is.:))”

Fotó: Gyurcsány Ferenc Facebook-oldala

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Összesen 13 komment

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Sorrend:
vezker
2026. július 13. 12:40
De megúsztad, rohadj meg! Elsöpörni.... Pont téged meg a szaros inkumbens bandádat kellett volna elsöpörni.
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pugacsov-0
2026. július 13. 12:39
Gyurcsi valamire rájött, kár hogy későn ! Ferci ha nem lövettél volna...
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Bitrex®
2026. július 13. 12:38
Gyurcsány a prolik kedvence (facebook követői) Poloska meg a lumpenproliké.
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falcatus-2
2026. július 13. 12:35
"A radikális politika nagyot akar. Gyorsan. Véglegesen. Azt mondja: a régi világot nem javítani kell, hanem elsöpörni...." Most kígyózott vissza. Nélküled. ..és megint söprűt fogunk fogni.
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