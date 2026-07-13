Ha kevesebb változással is beérte volna, akkor ugyan kevesebbet ért volna el, de abból talán több maradna fenn.

A politika végső sikere nem az, amit létrehoz, hanem az, ami túléli a létrehozóit. Ezért azt gondolom, hogy a mérsékelt politika nagyobb eséllyel ér el tartós sikert. Persze csak akkor, ha cselekvőképes. Mert az eredmény felől nézve a bénult politika egy megítélés alá esik a rossz politikával. Az egyik aktívan rombol, a másik tétlenül hagyja, hogy minden elromoljon. Mindkettő bizalomvesztést, csalódást és végül radikalizmust szülhet.

A mérsékelt politika ugyanakkor nem középre állás és nem konfliktuskerülés. Hanem annak belátása, hogy változtatni és építeni úgy érdemes, hogy a változás után is maradjon működőképes, lakható, ezért a többség számára védelemre érdemes a világ.