„Az alakuló kormány szimbolikus ügyeinek csoportjába tartozik az a bejelentés, amely szerint megnyitják az ügynökaktákat, azonkívül nem költöznek be a tiszás képviselők a képviselői irodaházba – mert ott valaha az ÁVH, illetve az MSZMP működött –, hanem a Parlament melletti Szabad György irodaházban lesznek elhelyezve.

Mindkét téma megérne egy hosszabb gondolatmenetet, most röviden csak annyit jegyeznék meg, hogy először is az ügynökakták – minden ellenkező híresztelés ellenére – nyilvánosak, megismerhetőek, kutathatóak. Én például egy több száz oldalas dossziét kaptam évekkel ezelőtt a levéltártól, amelyben a rólam készített besúgói jelentések, személyi követések, telefonlehallgatások, lakáslehallgatások és egyéb iratok találhatóak. Hozzám hasonlóan bárki elkérheti az anyagát, korlátok nélkül megismerheti a róla szóló dokumentumokat, ahogy a kutatók is szabadon kutathatnak. A hazai szabályozás megfelel a régiós gyakorlatnak. Persze lehet ezen még javítani, például a megismerést szélesíteni lehetne átgondoltan, az internet segítségével, de szó sincs arról, hogy valakik súlyos titkokat rejtegetnének a közönség elől.