Gyűlöletre épített győzelem, törvényszerű hibák: ez várható a semmiből felbukkanó pártok első éveiben

Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter az önkormányzatokhoz (és a legitim módon kinevezett tisztviselőkhöz) való viszonyukban is egymásra találhatnak. A háború előtt ugyanis állandó kritika volt az ukrán elnökkel szemben, hogy az országot járva nyilvánosan leteremti és a lemondásukat követeli a helyi hivatalnokoktól. Ebben a műfajban a Tisza miniszterelnöke is erős versenyző, hiszen Székesfehérvár polgármesterétől kezdve az államfőig alig akad olyan, akinek a lemondását ne követelte volna. Mindeközben a Tisza felé kacsintgató polgármesterek már a választás utáni héten hideg zuhanyt kaptak a nyakukba, amikor a Telex nevű kormánypárti propagandalap hosszú írásban magyarázta meg nekik, miért „nem tud csak úgy lemondani a szolidaritási adóról a Tisza-kormány”.

Az ígéretek, mi lett belőlük

A kormányzási és államigazgatási kérdések után nézzük meg mi történt Zelenszkij kampányígéreteivel, aki Magyar Péterhez hasonló ambiciózus szlogenekkel került hatalomra: garantálta a teljes politikai megújulást, a leszámolást a korrupcióval, a kelet-ukrajnai konfliktus lezárását és az orosz–ukrán viszony rendezését, valamint az évtizedek óta halogatott reformok bevezetését és a gazdasági helyzet jelentős javulását. Mindezt ráadásul legkésőbb öt éven belül: ennyi ideig tart ugyanis az ukrán elnök mandátuma, több ciklusra Zelenszkij pedig – akkori ígéretei szerint – nem akart indulni.

Ez utóbbi ígéretéről az ukrán elnök már egy év után meggondolta magát: az elnöksége évfordulóján tartott sajtótájékoztatón az államfő kijelentette, hogy ha a „nép úgy kívánja”, akár maradna tovább is. Mára ott tartunk, hogy Zelenszkij mandátuma 2024 májusában lejárt, választást azóta sem tartottak – a háborúra hivatkozva – az elnök úr pedig igyekszik leszámolni minden lehetséges jövőbeli kihívójával.

Magyar kollégájának egy év sem kellett, első Partizános interjújában úgy nyilatkozott, hogy „viccnek is rossz” hogy politikusnak álljon, pár héttel később viszont már politikusként kampányolt. A Tisza miniszterelnöke itt nem állt le – hazugságaiból a Mandineren egész gyűjteményt készítettünk.