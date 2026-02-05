Ft
Tarr Zoltán kimondta: ukrán mintára kell megszervezni a kampányt (VIDEÓ)

2026. február 05. 16:31

Katonai hadművelethez hasonlította a Tisza-féle „változás” véghezvitelét az elhíresült etyeki tiszás fórumon Tarr Zoltán. A Tisza alelnöke ráadásul az ukrán hadsereg külföldiek általi felkészítését hozta példaként mindehhez – magyarul elismerte, hogy a Tisza Párt ukrán mintára kampányol.

2026. február 05. 16:31
Magyar Péter és Tarr Zoltán

Az ukrán hadsereg és a nyugati katonai tanácsadók képességeit egyaránt méltatta Magyar Péter embere, Tarr Zoltán a már korábban elhíresült etyeki fórumán. Magyar Péterék hiába tüntették el mindenhonnan az esemény felvételét, mégis sorra kerülnek nyilvánosságra a botrányosnál botrányosabb kijelentések…

Az Ellenpont.hu által közzétett felvételen Tarr Zoltán a Tisza etyeki fórumán arról beszélt, hogyan „fogják megcsinálni” a változást. Szerinte ezt 

olyan alapossággal kell megszervezni, mint egy katonai hadműveletet”.

Konkrét példát hozva felidézte azt, hogy az ukrán hadsereg „stratégiai, taktikai felkészítést” kapott nyugti, amerikai „okos emberektől”. Tarr szerint hasonló metódust kell követnie a Tisza Pártnak is, mert az ukránok „hiába voltak kevesebben”, egy „egészen más taktikával” megtették azt, „amire készültek” – vagyis megvédték Kijevet és Volodimir Zelenszkijt is.

A Tisza alelnöke ezen az etyeki fórumon tehát nem csak a Tisza-adóról mondta el az igazságot – véletlenül –, hanem arról is: 

úgy kell megszervezni a választási kampányt, ahogy az ukránoknak a külföldi tanácsadók megszervezték az oroszok elleni első hadműveletet.

 A felvétel tanúsága szerint elismerte azt is: a párt közelében vannak 

szakemberek, akik készen állnak arra, hogy bevetésre menjenek”.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

