Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Ukrajna Valerij Zaluzsnij orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij

Megszólalt Zelenszkij legesélyesebb politikai ellenfele: súlyos vádjai gyorsan lebuktatták az elnököt

2026. február 18. 15:44

Interjút adott Valerij Zaluzsnij londoni nagykövet, az ukrán hadsereg korábbi főparancsnoka.

2026. február 18. 15:44

Az ukrán hadsereg korábbi főparancsnoka, Valerij Zaluzsnij először beszélt nyilvánosan a közte és Volodimir Zelenszkij közötti konfliktusról – adta hírül az Associated Press. A jelenleg londoni nagykövetként dolgozó tábornok szerint már az orosz invázió kezdetétől súlyos nézeteltérések voltak köztük, amelyek egy ponton nyílt válsággá fajultak.

Ezt is ajánljuk a témában

Zaluzsnij állítása szerint 2022-ben az ukrán biztonsági szolgálat emberei megjelentek a kijevi parancsnoki központnál, és át akarták kutatni az irodáját. A volt főparancsnok

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

ezt megfélemlítési kísérletnek tartotta, és azt mondta, kész lett volna katonai erőt is bevetni, hogy megakadályozza a lépést.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) ugyanakkor tagadta, hogy házkutatás történt volna, és azt közölte: egy, Zaluzsnijtól független nyomozás részeként vizsgálták az adott címet.

Bár az AP nem tudta független forrásból megerősíteni a történetet, de a beszámoló így is új fényt vet a két vezető között elmérgesedett viszonyra. Zaluzsnij szerint a feszültségek később is megmaradtak, különösen a 2023-as, sikertelen ukrán ellentámadás idején. A tábornok azt állítja, hogy

az általa kidolgozott haditerv azért bukott el, mert a politikai vezetés nem biztosította a szükséges erőforrásokat, és szétaprózta a támadóerőt.

Zelenszkij 2024 februárjában menesztette Zaluzsnijt a hadsereg éléről, majd londoni nagykövetté nevezte ki. Elemzők szerint ezzel igyekezett eltávolítani potenciális politikai riválisát a hazai közélettől.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Őrizetben a leváltott ukrán energetikai miniszter, aki az aranybudi-botrányban van benne nyakig

Ja, a volt miniszter épp menekült, amikor elkapták.

A közvélemény-kutatások ugyanis rendre azt mutatják, hogy egy esetleges választáson Zaluzsnij enyhe előnnyel indulna a jelenlegi elnökkel szemben.

A háború elhúzódásával Zelenszkij népszerűsége csökkent, amit az aranybudis korrupciós botrány csak tovább erodált. Eközben Zaluzsnij – bár nem beszél politikai ambícióiról – egyre inkább alternatívaként jelenik meg az ukrán közvélemény szemében.

Egy friss felmérés szerint 23 százalék támogatná őt, míg az elnököt 20 százalék.

A tábornok ugyanakkor hangsúlyozta: a háború végéig nem kíván politikai szerepet vállalni, mert nem akarja megosztani az országot.

Ennek ellenére több politikai tanácsadó is megkereste, köztük egy ismert amerikai kampányguru is, de a főtiszt az ő segítségét is visszautasította.

A konfliktus újabb középpontba kerülése érzékeny pillanatban érheti Ukrajnát. A fronton az orosz erők lassan, de folyamatosan nyomulnak előre, miközben az Egyesült Államok egyre határozottabba sürgeti a béketárgyalásokat, illetve a konstruktív ukrán hozzáállást. Zelenszkij már jelezte, hogy a háború után választásokat tarthatnak, ami új politikai versenyt nyithat az országban.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Leonardo MUNOZ / AFP

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 18. 16:21
nem erdekel Orkrajna , az Aranybudi orszaga
Válasz erre
0
0
sanya55-2
•••
2026. február 18. 16:14 Szerkesztve
Nem lehet határok nélküli országba választást tartani, mert még az új lakók(oroszok) nincsenek jegyzékbe véve
Válasz erre
0
0
packó_
2026. február 18. 16:05
Vezetőváltás az ukrán tanácsköztársaság élén? Hát, a lószart Mama!
Válasz erre
2
0
google-2
2026. február 18. 15:58
Lássuk, meddig tarthatja hipnózisban a közönségét a világhírű zongorista!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!