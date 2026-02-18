Megszólalt Zelenszkij legesélyesebb politikai ellenfele: súlyos vádjai gyorsan lebuktatták az elnököt

Valerij Zaluzsnij szerint a béke kulcsa: nukleáris fegyverek Ukrajnában
Zelenszkij lehetséges kihívója szerint a NATO tagság és nukleáris fegyverek telepítése bizosíthatják, hogy az oroszok ne támadják meg Ukrajnát.
Interjút adott Valerij Zaluzsnij londoni nagykövet, az ukrán hadsereg korábbi főparancsnoka.
Az ukrán hadsereg korábbi főparancsnoka, Valerij Zaluzsnij először beszélt nyilvánosan a közte és Volodimir Zelenszkij közötti konfliktusról – adta hírül az Associated Press. A jelenleg londoni nagykövetként dolgozó tábornok szerint már az orosz invázió kezdetétől súlyos nézeteltérések voltak köztük, amelyek egy ponton nyílt válsággá fajultak.
Zaluzsnij állítása szerint 2022-ben az ukrán biztonsági szolgálat emberei megjelentek a kijevi parancsnoki központnál, és át akarták kutatni az irodáját. A volt főparancsnok
ezt megfélemlítési kísérletnek tartotta, és azt mondta, kész lett volna katonai erőt is bevetni, hogy megakadályozza a lépést.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) ugyanakkor tagadta, hogy házkutatás történt volna, és azt közölte: egy, Zaluzsnijtól független nyomozás részeként vizsgálták az adott címet.
Bár az AP nem tudta független forrásból megerősíteni a történetet, de a beszámoló így is új fényt vet a két vezető között elmérgesedett viszonyra. Zaluzsnij szerint a feszültségek később is megmaradtak, különösen a 2023-as, sikertelen ukrán ellentámadás idején. A tábornok azt állítja, hogy
az általa kidolgozott haditerv azért bukott el, mert a politikai vezetés nem biztosította a szükséges erőforrásokat, és szétaprózta a támadóerőt.
Zelenszkij 2024 februárjában menesztette Zaluzsnijt a hadsereg éléről, majd londoni nagykövetté nevezte ki. Elemzők szerint ezzel igyekezett eltávolítani potenciális politikai riválisát a hazai közélettől.
A közvélemény-kutatások ugyanis rendre azt mutatják, hogy egy esetleges választáson Zaluzsnij enyhe előnnyel indulna a jelenlegi elnökkel szemben.
A háború elhúzódásával Zelenszkij népszerűsége csökkent, amit az aranybudis korrupciós botrány csak tovább erodált. Eközben Zaluzsnij – bár nem beszél politikai ambícióiról – egyre inkább alternatívaként jelenik meg az ukrán közvélemény szemében.
Egy friss felmérés szerint 23 százalék támogatná őt, míg az elnököt 20 százalék.
A tábornok ugyanakkor hangsúlyozta: a háború végéig nem kíván politikai szerepet vállalni, mert nem akarja megosztani az országot.
Ennek ellenére több politikai tanácsadó is megkereste, köztük egy ismert amerikai kampányguru is, de a főtiszt az ő segítségét is visszautasította.
A konfliktus újabb középpontba kerülése érzékeny pillanatban érheti Ukrajnát. A fronton az orosz erők lassan, de folyamatosan nyomulnak előre, miközben az Egyesült Államok egyre határozottabba sürgeti a béketárgyalásokat, illetve a konstruktív ukrán hozzáállást. Zelenszkij már jelezte, hogy a háború után választásokat tarthatnak, ami új politikai versenyt nyithat az országban.
Fotó: Leonardo MUNOZ / AFP