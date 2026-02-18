Megszólalt Zelenszkij legesélyesebb politikai ellenfele: súlyos vádjai gyorsan lebuktatták az elnököt

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) ugyanakkor tagadta, hogy házkutatás történt volna, és azt közölte: egy, Zaluzsnijtól független nyomozás részeként vizsgálták az adott címet.

Bár az AP nem tudta független forrásból megerősíteni a történetet, de a beszámoló így is új fényt vet a két vezető között elmérgesedett viszonyra. Zaluzsnij szerint a feszültségek később is megmaradtak, különösen a 2023-as, sikertelen ukrán ellentámadás idején. A tábornok azt állítja, hogy

az általa kidolgozott haditerv azért bukott el, mert a politikai vezetés nem biztosította a szükséges erőforrásokat, és szétaprózta a támadóerőt.

Zelenszkij 2024 februárjában menesztette Zaluzsnijt a hadsereg éléről, majd londoni nagykövetté nevezte ki. Elemzők szerint ezzel igyekezett eltávolítani potenciális politikai riválisát a hazai közélettől.