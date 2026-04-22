litván kalinyingrád tartalékos kijev oroszország

Komoly figyelmeztetés érkezett Oroszországnak: egyetlen NATO elleni lépés, és odaveszhet a kulcsfontosságú terület

2026. április 22. 07:05

Egy litván tartalékos ezredes szerint Oroszország súlyos stratégiai vereséget szenvedhet.

2026. április 22. 07:05
null

Vaidotas Malionis, a Litván Ezredesek Szövetségének tagja és tartalékos ezredes a Kijev 24 televízió műsorában arról beszélt, hogy Oroszország komoly következményekkel szembesülhetne, ha támadást indítana a Suwalki folyosó körzetében – írta meg az Index.

 Ha Oroszország agressziót indítana a Suwalki-folyosó körzetében, elveszíthetné Kalinyingrádi területét

– mondta.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Kijelentését azzal indokolta, hogy egy fegyveres konfliktus esetén a NATO gyorsan és teljesen elzárhatná a térséget, így Kalinyingrád rendkívül sérülékennyé válna. Az Unian szemléje szerint Malionis arra is felhívta a figyelmet, hogy „ez egy kis terület, és Oroszország szinte azonnal elveszíthetné Kalinyingrádot. Természetesen a Balti Flotta is odaveszne”. Szerinte ez azért jelentene rendkívüli kockázatot Moszkva számára, mert egyszerre két fronton kellene helytállnia, ami jelentősen megnehezítené katonai mozgásterét. A tartalékos ezredes úgy vélte, hogy egy ilyen helyzet Ukrajnának is kedvezhetne. 

Ukrajna mindezt biztosan a maga javára fogja fordítani. Megnyílik előttetek a lehetőség, hogy gyorsabban és könnyebben visszavegyétek saját területeiteket

 – tette hozzá. Meglátása szerint egy újabb konfliktuszóna megnyílása jelentősen átrendezhetné az erőviszonyokat.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hoked_ly
2026. április 22. 09:28
Megpróbálhatja elvenni a Litván pincsi a Kalinyingrádi területet, de feltételezhetően kapna egy komoly Atomtöltetű Oresnyiket cserébe!
analysator
2026. április 22. 08:35
Szóval itt bujtogatják az ukránokat egy hamis zászlós akcióra, aminek orosz szempontból pont semmi racionalitása nincs. Bár már azt is sikerült elhitetni agyhalottak seregével, hogy az oroszok a saját kőolaj vezetéküket tönkre lőtték, amin keresztül a saját olajukat szállítják, amiből kereskedelmi bevételük származik. Nagyon életszerű. Ahogy az is logikus, hogy a brodi elágazásnál csak a déli irányba menő vezeték sérült meg, az északi irány, amelyen keresztül Németországba azóta is vidáman folyik az anyag, az nem. Az ukránok pedig még soha nem loptak a vezetékből maguknak egy hordócskányi anyagot sem. Biztos, hogy az oroszok a leghülyébbek a földgolyóbison? Hát persze, még az Északi tengeri gázvezetéküket is felrobbantották. Ja, de csak két évig, utána már más robbantotta fel, de az dicsőséges tett volt. " a paraziták parádéján a patkány a prímás " köszönjük, Hobó.
egyszeri
2026. április 22. 08:35
Nevetségesek ezek a kis törpikék. Most a NATO meg Ursula szoknyája mögül öltögetik nyelvüket a nagyok felé, mint az oroszok de akár Amerika irányába, míg valamelyiknek el nem fogy a türelme!
Silcon
2026. április 22. 08:26
Miért indítana támadást? Egyébként is, mire a NATO felcihelődik, hogy megvédjen benneteket, addigra eltűntök a föld színéről. Ez a menj előre, majd megbosszulunk esete. Sosem értettem, hogy ezek a nagyobb város méretű országok miért ilyen harciasak. Egy NATO - Oroszország meccs igen nagy valószínűséggel atomháborút jelentene, konklúzió: eltűntök a föld színéről, velünk együtt. Bizniszeljetek az orosszal, mint Kallas férje, abból hasznotok is van.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!