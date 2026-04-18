Az egész világot lázban tartja, milyen hatással lesz Amerikában az év eseményére a közel-keleti háború

Veszélybe került Irán világbajnoki szereplése – visszaléphetnek az amerikai tornától
A háború miatt kétséges, hogy részt vesznek a viadalon. Irán Új-Zélanddal, Belgiummal és Egyiptommal csapna össze.
A közel-keleti feszültség újabb fordulata nem csupán geopolitikai, sportpolitikai következményekkel is járhat. A 2026-os labdarúgó-világbajnokság kapcsán ugyanis a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a rangos torna sorsa is bizonytalanná válhat, ha a háború kiszélesedik.
A közel-keleti konfliktus elmérgesedése okán új kérdések merültek fel a sportvilágban is: egy szakértő szerint bizonytalanná válhat a 2026-os labdarúgó-világbajnokság megrendezése. Ha a háború tovább terjed, és közvetlenül érinti az Egyesült Államokat vagy Európát, súlyos kétségek merülhetnek fel a torna megvalósulását illetően. A világbajnokság – vagyis a focivébé – közismerten a futball legnagyobb eseménye, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, a FIFA által szervezett 2026-os vb ráadásul azért is különleges jelentőségű, mert három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi.
A közel-keleti háború a világbajnokság szempontjából érzékeny kérdés, hiszen a konfliktus
között újabb biztonsági kockázatokat vet fel, ezek pedig a sportvilágba is begyűrűzhetnek.
A háború miatt kétséges, hogy részt vesznek a viadalon. Irán Új-Zélanddal, Belgiummal és Egyiptommal csapna össze.
Simon Chadwick sportgazdasági szakértő szerint a geopolitika és a sportpolitika egyre szorosabban összefonódik. A világbajnokság megszervezése rendkívül összetett logisztikai és biztonsági művelet, ezért egy szélesebb konfliktus könnyen hatással lehet a tornára.
A szakértő szerint a háború miatt akár el is halaszthatják a világbajnokságot, ha a katonai feszültség Európára vagy az Egyesült Államokra is átterjed.
Ebben az esetben a FIFA kénytelen lehet újragondolni a torna időpontját. A közelmúltban más okból, de volt példa hasonlóra: emlékezhetünk rá, hogyan érintette a 2020-as világjárvány a többek között hazánkban is rendezett labdarúgó Európa-bajnokságot – a szervezők kénytelenek voltak egy évvel elhalasztani a tornát.
Az ilyen döntések mögött elsősorban biztonsági megfontolások állnak. Egy ekkora világesemény során ugyanis több millió szurkoló utazik a helyszínekre, többek között emiatt a nemzeti válogatottak és a szervezők is komoly kockázatokkal számolnak.
A geopolitikai feszültség különösen érzékenyen érintheti az iráni válogatott helyzetét is, hiszen Irán hagyományosan erős szereplője az ázsiai selejtezősorozatnak, és rendszeresen részt vesz a világbajnokságokon.
Ha azonban a konfliktus tovább eszkalálódik, az hatással lehet a beutazásokra, a nemzetközi sportkapcsolatokra, Donald Trump amerikai elnök határozottan ki is jelentette, hogy az iráni szurkolók nem szívesen látott vendégek a tengerentúlon.
A futball világában már korábban is előfordult, hogy politikai vagy biztonsági okok miatt változtattak egy-egy torna lebonyolításán.
Fontos hangsúlyozni, hogy jelenleg nincs hivatalos döntés a 2026-os focivébé elhalasztásáról. A FIFA egyelőre a tervek szerint halad a világbajnokság szervezésével, és a rendező országok is folytatják az infrastruktúra és a stadionok előkészítését.
A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a globális sportesemények egyre inkább ki vannak téve a geopolitikai kockázatoknak. Az amerikai politikai környezet és a közel-keleti konfliktus további alakulása jelentősen befolyásolhatja a jövőt.
A futball világa mindig is szorosan kapcsolódott a társadalmi és politikai folyamatokhoz. A kérdés most az, hogy a geopolitikai konfliktus és a futball kapcsolata milyen mértékben befolyásolja majd a világ egyik legnagyobb sporteseményét.
A következő hetek perdöntőek lehetnek. Ha a háború tovább terjed, valóban felmerülhet a kérdés, hogy elhalaszthatják-e a 2026-os világbajnokságot – vagy minden a tervek szerint zajlik majd a futball történetének egyik legnagyobb tornája előtt.
Fotó: Fabrice Coffrini/AFP