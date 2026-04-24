Brüsszel új terve ambiciózus, de könnyen a korábbi uniós ígéretek sorsára juthat

Az unió már korábban is gyártott stratégiákat és jelentéseket – köztük Mario Draghi és Enrico Letta munkáit –, mégsem sikerült áttörni a végrehajtás falát. A mostani konstrukció egyik gyenge pontja éppen az, amit erősségként próbálnak eladni:

a túl sok cél egyetlen menetrendbe zsúfolása.

Minél több területet érint a reform, annál több érdek ütközik, és annál könnyebb lesz felvizezni az eredeti elképzeléseket. A szabályok egyszerűsítése például régóta visszatérő ígéret. A vállalkozások valódi tehercsökkentést várnak, miközben politikai oldalról rendre felmerül, hogy ez a folyamat a környezetvédelmi vagy munkavállalói garanciák gyengítéséhez vezethet. Ez a vita pedig könnyen megbéníthatja az egész folyamatot.

Brüsszel egységes piacról beszél, de maradnak az akadályok

A dokumentum egyik központi eleme az egységes piac elmélyítése, amely papíron régóta az EU egyik legnagyobb vívmánya. A valóságban azonban a tagállami szabályozások töredezettsége továbbra is komoly akadályokat jelent. Egy vállalkozásnak ma is különböző nemzeti előírások között kell eligazodnia, legyen szó adózásról, engedélyezésről vagy munkaerő-szabályokról. A mostani terv ezt próbálná kezelni, részben közös keretekkel, részben az úgynevezett „maximumszabályok” bevezetésével.