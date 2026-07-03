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közlekedés Budapest Vitézy Dávid

Vitézy Dávid aláírta: új villamosvonal épül uniós pénzből a fővárosban

2026. július 03. 12:49

Ez lesz az első olyan közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított európai uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el.

2026. július 03. 12:49
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Aláírták a Budai Fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű európai uniós támogatási szerződését, így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken Facebook-bejegyzésében.

Ez lesz az első olyan közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított és hazahozott európai uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el, a beruházás teljesen elő van készítve – mondta. Felidézte, a tervezés évekkel ezelőtt kezdődött, de Lázár János minisztersége alatt leállt a projekt.

A beruházást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium irányítja, és a BKK-val együttműködésben valósítja meg, várhatóan még ősszel elindulnak a közműkiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezési fázisok is jöhetnek a teljes nyomvonalon – írta bejegyzésében.

A bejegyzéshez mellékelt videóüzenetében elmondta, ezután sok más projekt következik az ország minden részében, a vasútfejlesztést is beleértve. Ez a villamosfejlesztés az első, ahol a támogatási szerződést hatályba tudták léptetni.

Ismertette, a Szent Gellért tértől, a Szabadság hídról, vagy akár Észak-Budáról jövő villamosvonalaknak új ága épül. A villamosvonal a Műegyetem rakparton, a Műegyetem központi épülete előtt halad majd végig a Duna parton, átbújik a Petőfi híd alatt, majd folytatja az útját az ELTE és az Infopark előtt, átbújik a Rákóczi híd budai hídfője alatt, eléri az új városnegyedet, a Kopaszi-gát térségét, és aztán a Budafoki útnál lesz a végállomása.

Hangsúlyozta, az építkezés biztosan megindul, a szerződés aláírásával a kivitelezési szerződés hatályba lép.

Az első kisebb közműkiváltások már az ősszel elindulnak, a munka látványos, nagy építkezéssel járó része pedig 2027-ben kezdődik. A szerződés szerint a villamosvonalnak 2029-re kell teljes körűen elkészülnie – részletezte Vitézy Dávid.

(MTI)

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 103 komment

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Dunhill67
2026. július 03. 16:22
hogy a faszomba fogja azt a tollat ez a díszbuzi? :-O.....ha Lázárék is megkapták volna rá a pénzt (ami kizárólag politikai okokból lett visszatartva) már készen lenne hiszen azért tervezték meg....bár,nem értem minek ODA villamosvonal?....de,tapsikoljatok tiszaRok,"dolgozik" a kurmányotok:))
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bbszaiff-2
2026. július 03. 16:01
Újabb blabla .
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Lami
2026. július 03. 15:59
mi tart 2 évig 3 km villamosvonal épitésen? románok ennyi idő alatt 33km épitenek
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4
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tisztasor
2026. július 03. 15:38
Az elsö terv még nem ez volt, ha értesülésem nem csal. Az uj ingyenes villamos vonal lett volna hivatott a betegek szállitására a korházaktol a várolista végéig, hogy azok ne torlodjanak fel az intézmény közelében blokkolva a kormányközeli melosok bejutását. Kari Geri viszont megtorpedozta a prodzsektet, mivel a Föváros ilyen hosszu távu közlekedést nem tudott volna financirozni. Ronai Egont idézve egy mas téma alkalmával: "ez nem tünik lehetetlennek, ugyhogy igaz lehet".
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