Vitézy Dávid aláírta: új villamosvonal épül uniós pénzből a fővárosban

Aláírták a Budai Fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű európai uniós támogatási szerződését, így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken Facebook-bejegyzésében.

Ez lesz az első olyan közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított és hazahozott európai uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el, a beruházás teljesen elő van készítve – mondta. Felidézte, a tervezés évekkel ezelőtt kezdődött, de Lázár János minisztersége alatt leállt a projekt.