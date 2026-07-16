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Migrációs büntetés: változatlanul fizetni kell, ami elfogadhatatlan, de dolgoznak az ügyön.
„A miniszterelnök mai kormányinfón adott információgazdag, minden részletre kiterjedő, minden kíváncsiságot kielégítő válaszai:
Migrációs büntetés: változatlanul fizetni kell, ami elfogadhatatlan, de dolgoznak az ügyön.
Árrésstop: még nem született döntés.
Üzemanyagárak: a jövedéki adóhoz és az áfához nem lehet nyúlni, de ha baj lesz, Kapitány István majd beavatkozik.
Vasúti beszerzés: igaz, júniusra ígérték, de a források még most érkeznek, majd nyílt pályázat lesz, nem egyszerű.
Budapest-Belgrád-vasútvonal: “nagyon reméli”, hogy maximum egy-két hónapon belül indul a személyszállítás.
Paks II.: türelmet kér.
Vagyonvisszaszerzési Hivatal: a struktúrát majd kialakítja az új vezető, aki nyílt pályázaton választanak majd ki, akkor majd kap forrást is, nem tudni mennyit.
Sulyok Tamás: még mindig nem mondott le, és nem számít rá, hogy az AB-hez fordul, de ha mégis, “akkor a szükséges időben a szükséges módon el fognak járni”.
A többi: vizsgálják, följelentették, kezdeményezik, Fidesz, Fidesz, Fidesz.”
Nyitókép: MTI/EPA/Necati Savas