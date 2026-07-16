Üzemanyagárak: a jövedéki adóhoz és az áfához nem lehet nyúlni, de ha baj lesz, Kapitány István majd beavatkozik.

Vasúti beszerzés: igaz, júniusra ígérték, de a források még most érkeznek, majd nyílt pályázat lesz, nem egyszerű.

Budapest-Belgrád-vasútvonal: “nagyon reméli”, hogy maximum egy-két hónapon belül indul a személyszállítás.