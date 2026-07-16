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sulyok tamás fidesz paks

Vizsgálják, följelentették, kezdeményezik, Fidesz, Fidesz, Fidesz

2026. július 16. 20:45

Migrációs büntetés: változatlanul fizetni kell, ami elfogadhatatlan, de dolgoznak az ügyön.

2026. július 16. 20:45
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Hont András
Hont András
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„A miniszterelnök mai kormányinfón adott információgazdag, minden részletre kiterjedő, minden kíváncsiságot kielégítő válaszai:

Migrációs büntetés: változatlanul fizetni kell, ami elfogadhatatlan, de dolgoznak az ügyön.

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Árrésstop: még nem született döntés.

Üzemanyagárak: a jövedéki adóhoz és az áfához nem lehet nyúlni, de ha baj lesz, Kapitány István majd beavatkozik.

Vasúti beszerzés: igaz, júniusra ígérték, de a források még most érkeznek, majd nyílt pályázat lesz, nem egyszerű.

Budapest-Belgrád-vasútvonal: “nagyon reméli”, hogy maximum egy-két hónapon belül indul a személyszállítás.

Paks II.: türelmet kér.

Vagyonvisszaszerzési Hivatal: a struktúrát majd kialakítja az új vezető, aki nyílt pályázaton választanak majd ki, akkor majd kap forrást is, nem tudni mennyit. 

Sulyok Tamás: még mindig nem mondott le, és nem számít rá, hogy az AB-hez fordul, de ha mégis, “akkor a szükséges időben a szükséges módon el fognak járni”. 

A többi: vizsgálják, följelentették, kezdeményezik, Fidesz, Fidesz, Fidesz.”

Nyitókép: MTI/EPA/Necati Savas

 

 

 

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
Vata Aripeit
2026. július 16. 21:35
Te olvasol engem bandi?😃 már nincs is fidesz soha nem is volt, de azért a fidesz ...meg a kormány ami nagyon jól dolgozik, na de azért a fidesz, ami nincs...hol van orbán miért nincs itt? Ütni vágni akarom de nem.tudom hol van, pedig ha itt lenne, akkor a magyar kormány nagyon dolgozna, a magyar kormány nem is figyel a fideszre, mert nincs fidesz, de miért nincs? Tök idegbe vagyok. Legyen már fidesz az agyam nem tudja elengedni a fideszt, ami nincs. A bódis meg port szórt a poharamba...de hol van Orbán? Már ebbe beleőrültem. De a por segít.
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3
0
Pandaka pygmaea
•••
2026. július 16. 21:11 Szerkesztve
Haha, HontAndrás FB oldalára mostanában valahogy nincs ingerenciája kommentelni a Messiás úrnak. :D
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11
0
blackpuli
2026. július 16. 21:08
Van még lejjebb...?
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7
0
Oszodibeszed
2026. július 16. 21:03
Na, bumm. Ennyire tellett a jet ski-s gyerektől...
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7
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