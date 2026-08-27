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08. 27.
csütörtök
tisza polgár judit független közmédia testület nvvh sárvári nicholas frakció

Van itt minden

2026. augusztus 27. 10:47

Egy darabig úgy nézett ki, hogy a TISZA-frakció egy működőképes egység. Ma már nem néz ki úgy.

2026. augusztus 27. 10:47
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Navracsics Tibor
Navracsics Tibor
Facebook

„Van itt minden

Egy darabig úgy nézett ki, hogy Polgár Judit a TISZA-frakció jelöltje az alkotmányosság szellemével ellentétes módon megürült államfői székbe. Egy darabig úgy nézett ki, hogy Sárvári Nicholas a TISZA-frakció jelöltje az NVVH élére. Egy darabig úgy nézett ki, hogy a TISZA-frakciónak az általuk megállapított határidőig lesznek jelöltjeik a Független Közmédia Testületbe. Aztán nem lettek, de legalább leszavazták a határidőre megnevezett ellenzéki jelölteket. Biztos, ami biztos.

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Egy darabig úgy nézett ki, hogy a TISZA-frakció egy működőképes egység. Ma már nem néz ki úgy.”

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Összesen 14 komment

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Sorrend:
angie1
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2026. augusztus 27. 12:17 Szerkesztve
Mikor nézett ki úgy, hogy a Tisza egy működőképes egység?! Navracsics is kapott Bódis Kriszta porából?! Egyre gyanúsabb ez a pali, lehet, hogy jobb, ha megszabadulunk tőle meg Orsikától?!
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0
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Reszelő Aladár
2026. augusztus 27. 11:52
Most tényleg ennyi kólásdoboztól mit várunk? Ha visszavinnénk őket 7050 forintot kapnánk és egy hosszú sort, akik szerint kólafüggők vagyunk.
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2
0
elektronelektor
2026. augusztus 27. 11:46
"iimreelektronelektor 2026. augusztus 27. 11:37 "elektronelektor 2026. augusztus 27. 11:21 Hát, aki elhiszi, hogy a Poloska írta a forgatókönyvet, és ő a rendező (meg a főszereplő) is, annak nincs túl sok esze. Nyilvánvalóan nem a Poloska elhatározásairól és döntéseiről van itt szó, ő csak egy báb, egy helytartó, egy csicska" Pontosan, így látom én is. Ő a marionett-bábelőadás főszereplője. One-man pszichopata marionette-show.
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iimre
2026. augusztus 27. 11:43
"Egy darabig úgy nézett ki, hogy a TISZA-frakció egy működőképes egység. Ma már nem néz ki úgy." Ááá, sose nézett ki úgy, bár elvileg lehetséges lett volna, hiszen bábkormányként csak végre kellet vona hajtania az EU utasításait. Ha ugyanis vki elhiszi, hogy itt a Poloska írta a forgatókönyvet, és ő a rendező (meg a főszereplő) is, annak nincs túl sok esze. Nyilvánvalóan nem a Poloska elhatározásairól és döntéseiről van itt szó, ő csak egy báb, egy helytartó, egy csicska, az EP Néppárt nevű frakciója tartja a kezében, ők zsarolták a mentelmi jogának őrzésével. Arról pedig, hogy mi történt a szavazás előtti két évben, lásd a linket: "A tökéletes vihar, avagy hogyan hekkelték meg a 2026-os magyar választást?" demokrata.hu/magyarorszag/a-posztigazsag-diktaturaja-4-1175856/
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