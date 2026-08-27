Eldőlt: Unger Annát jelöli a bizottság a vagyonvisszaszerzési hivatal élére
Újabb partizános "szakértő" kerül fontos pozícióba.
Egy darabig úgy nézett ki, hogy a TISZA-frakció egy működőképes egység. Ma már nem néz ki úgy.
„Van itt minden
Egy darabig úgy nézett ki, hogy Polgár Judit a TISZA-frakció jelöltje az alkotmányosság szellemével ellentétes módon megürült államfői székbe. Egy darabig úgy nézett ki, hogy Sárvári Nicholas a TISZA-frakció jelöltje az NVVH élére. Egy darabig úgy nézett ki, hogy a TISZA-frakciónak az általuk megállapított határidőig lesznek jelöltjeik a Független Közmédia Testületbe. Aztán nem lettek, de legalább leszavazták a határidőre megnevezett ellenzéki jelölteket. Biztos, ami biztos.
Egy darabig úgy nézett ki, hogy a TISZA-frakció egy működőképes egység. Ma már nem néz ki úgy.”
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Újabb partizános "szakértő" kerül fontos pozícióba.
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