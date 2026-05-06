Meghalt Ted Turner amerikai sajtócézár, a CNN alapítója

Erre a születésnapi ajándékra senki sem számított: a németek óriási többsége elzavarná a Merz-kabinetet
Egyéves az CDU-CSU-SPD-koalíció! Mutatjuk a berlini kormány mérlegét.
Az amerikai médiavállalkozó a modern televíziós hírszolgáltatás egyik legnagyobb hatású alakja volt.
Elhunyt 87 éves korában Ted Turner, a modern televíziós hírszolgáltatás egyik legnagyobb hatású alakja. Az amerikai médiavállalkozó 1980-ban indította útjára a CNN-t, az első 24 órás hírcsatornát, amely gyökeresen átalakította a hírfogyasztás ritmusát és logikáját világszerte. Szókimondó, kockázatvállaló vezetőként nemcsak médiabirodalmat épített, hanem új korszakot is nyitott: a hírek többé nem időponthoz kötve, hanem folyamatosan, valós időben jutottak el a nézőkhöz.
Turner pályája drámai fordulattal indult: apja halála után vette át a családi hirdetési vállalkozást, majd rádió- és televíziós csatornák felvásárlásával kezdett terjeszkedni. Az igazi áttörést az hozta meg, amikor egy veszteséges atlantai tévécsatornából országos elérésű „szuperállomást” épített, majd – sokak által őrültségnek tartott – ötletként elindította a folyamatos hírszolgáltatást. A koncepció létjogosultságát a Perzsa-öböl-háború idején igazolta vissza a történelem, amikor a világ először követhetett végig élőben egy fegyveres konfliktust. Turner később további csatornákat alapított, majd birodalmát eladta a Time Warnernek, de a CNN-re mindvégig élete fő műveként tekintett.
Életét személyes tragédiák és látványos sikerek egyaránt formálták. Magánélete sem volt viharoktól mentes – legismertebb kapcsolata Jane Fonda színésznőhöz fűződött –, ugyanakkor jelentős filantróp és környezetvédő tevékenységet is folytatott. Többek között létrehozta az ENSZ Alapítványt, és kulcsszerepet játszott az amerikai bölényállomány visszatelepítésében. Ted Turner öröksége túlmutat a médián: víziója a folyamatos, globális hírszolgáltatásról alapjaiban rajzolta át a modern nyilvánosság működését.
Nyitókép: Saul LOEB / AFP