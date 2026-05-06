Meghalt Ted Turner amerikai sajtócézár, a CNN alapítója

Elhunyt 87 éves korában Ted Turner, a modern televíziós hírszolgáltatás egyik legnagyobb hatású alakja. Az amerikai médiavállalkozó 1980-ban indította útjára a CNN-t, az első 24 órás hírcsatornát, amely gyökeresen átalakította a hírfogyasztás ritmusát és logikáját világszerte. Szókimondó, kockázatvállaló vezetőként nemcsak médiabirodalmat épített, hanem új korszakot is nyitott: a hírek többé nem időponthoz kötve, hanem folyamatosan, valós időben jutottak el a nézőkhöz.

Turner pályája drámai fordulattal indult: apja halála után vette át a családi hirdetési vállalkozást, majd rádió- és televíziós csatornák felvásárlásával kezdett terjeszkedni. Az igazi áttörést az hozta meg, amikor egy veszteséges atlantai tévécsatornából országos elérésű „szuperállomást” épített, majd – sokak által őrültségnek tartott – ötletként elindította a folyamatos hírszolgáltatást. A koncepció létjogosultságát a Perzsa-öböl-háború idején igazolta vissza a történelem, amikor a világ először követhetett végig élőben egy fegyveres konfliktust. Turner később további csatornákat alapított, majd birodalmát eladta a Time Warnernek, de a CNN-re mindvégig élete fő műveként tekintett.