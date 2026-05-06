cnn hírszolgáltatás ted turner

Meghalt Ted Turner amerikai sajtócézár, a CNN alapítója

2026. május 06. 17:26

Az amerikai médiavállalkozó a modern televíziós hírszolgáltatás egyik legnagyobb hatású alakja volt.

Elhunyt 87 éves korában Ted Turner, a modern televíziós hírszolgáltatás egyik legnagyobb hatású alakja. Az amerikai médiavállalkozó 1980-ban indította útjára a CNN-t, az első 24 órás hírcsatornát, amely gyökeresen átalakította a hírfogyasztás ritmusát és logikáját világszerte. Szókimondó, kockázatvállaló vezetőként nemcsak médiabirodalmat épített, hanem új korszakot is nyitott: a hírek többé nem időponthoz kötve, hanem folyamatosan, valós időben jutottak el a nézőkhöz.

Turner pályája drámai fordulattal indult: apja halála után vette át a családi hirdetési vállalkozást, majd rádió- és televíziós csatornák felvásárlásával kezdett terjeszkedni. Az igazi áttörést az hozta meg, amikor egy veszteséges atlantai tévécsatornából országos elérésű „szuperállomást” épített, majd – sokak által őrültségnek tartott – ötletként elindította a folyamatos hírszolgáltatást. A koncepció létjogosultságát a Perzsa-öböl-háború idején igazolta vissza a történelem, amikor a világ először követhetett végig élőben egy fegyveres konfliktust. Turner később további csatornákat alapított, majd birodalmát eladta a Time Warnernek, de a CNN-re mindvégig élete fő műveként tekintett.

Életét személyes tragédiák és látványos sikerek egyaránt formálták. Magánélete sem volt viharoktól mentes – legismertebb kapcsolata Jane Fonda színésznőhöz fűződött –, ugyanakkor jelentős filantróp és környezetvédő tevékenységet is folytatott. Többek között létrehozta az ENSZ Alapítványt, és kulcsszerepet játszott az amerikai bölényállomány visszatelepítésében. Ted Turner öröksége túlmutat a médián: víziója a folyamatos, globális hírszolgáltatásról alapjaiban rajzolta át a modern nyilvánosság működését.

Nyitókép: Saul LOEB / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
catalina11
2026. május 06. 18:38
aknaib 2026. május 06. 17:56 Egy filantóppal kevesebb.Halleluja. By Soros." Vetítettek régen egy lengyel filmet az volt a címe, hogy Gengszterek és filantrópok. Mostanra ez egy és ugyanaz.
rugbista
2026. május 06. 18:06
És meghalt Fazekas Laci is. Nekem ő volt a fontosabb.
Sróf
•••
2026. május 06. 18:06 Szerkesztve
"pályája drámai fordulattal indult: apja halála után vette át a családi hirdetési vállalkozást, majd rádió- és televíziós csatornák felvásárlásával kezdett terjeszkedni" Ismerős. Amikor meghalt apám (tanár) és anyám (tanár), én is rádió- és televíziós csatornák drámai fölvásárlásába temetkeztem.
aknaib
2026. május 06. 17:56
Egy filantóppal kevesebb.Halleluja. By Soros.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!