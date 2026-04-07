new york times cnn jd vance magyarország orbán viktor usa

Hazánkon a világ szeme: a nyugati sajtó címlapon foglalkozik JD Vance magyarországi látogatásával

2026. április 07. 15:00

Mindenki szerint óriási dolog, hogy az USA alelnöke Budapestre látogatott.

2026. április 07. 15:00
null

Nemcsak Magyarországon számít hatalmas hírnek, hogy az amerikai alelnök Magyarországra látogat. Az amerikai média mellett több nagy nyugat-európai portál is címlapon számolt be JD Vance Budapestre érkezéséről.

A New York Times szerint Vance érkezése egyértelműen mutatja, kik számítanak Orbán Viktor áprilisi győzelmére. De a CNN is előkelő helyen tálalja a két politikus találkozójának hírét.

 „Az iráni tárgyalások közepette Vance tudott időt szakítani arra, hogy Magyarországra utazzon, és támogassa Orbánt”

 – írja a CNN. Sőt, a cikk szerzője a bevezetésben azt próbálja megértetni az amerikai olvasókkal, hogy hogyan lehetséges, hogy „az USA második embere az iráni háború és a gázárak emelkedése közepette úgy dönt, hogy Magyarországra utazik”.

A brüsszeli Politico kiemelt helyen megjelentetett cikke a következő címmel hozza a hírt: „Vance Budapesten: Orbán Viktor utolsó dobása a MAGA kockáival”. A cikk felidézi, hogy az amerikai elnök, Donald Trump és a külügyminiszter, Marco Rubio után most az alelnök, JD Vance is

 „kísérlet tesz arra, hogy megerősítse a kulcsfontosságú MAGA-szövetségest, Orbán Viktor miniszterelnököt a mindent eldöntő vasárnapi választás előtt”.

A brit BBC is címlapon számol be JD Vance budapesti érkezéséről, és arról, hogy az amerikai alelnök azért tehette meg ezt a hosszú utat Budapestig, hogy az utolsó pillanatban is támogassa a miniszterelnököt a közelgő választások előtt.

Ahogy korábban mi is megírtuk, JD Vance magyarországi látogatása azért is történelmi jelentőségű, mert több évtizede nem járt hazánkban ilyen magas rangú amerikai tisztviselő. 

JD Vance Orbán Viktorral közös sajtótájékoztatójáról a Karmelita kolostorból a Mandiner is élőben tudósít.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. április 07. 18:57
Milyen iráni tárgyalások? Háború van.
renoman
2026. április 07. 15:06
Köszönjük Trump, köszönjük J. D. amiért kiálltok a normalitás mellett.
polárüveg
2026. április 07. 15:06
Találgathatnk most Nyugaton, hogy miről tárgyalnak. Fuccs a puccs! Az EU politikusokról előbb esik le a pucc, mert visszafordulhat, amit akartak, a puccs!
