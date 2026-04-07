Hazánkon a világ szeme: a nyugati sajtó címlapon foglalkozik JD Vance magyarországi látogatásával

A brüsszeli Politico kiemelt helyen megjelentetett cikke a következő címmel hozza a hírt: „Vance Budapesten: Orbán Viktor utolsó dobása a MAGA kockáival”. A cikk felidézi, hogy az amerikai elnök, Donald Trump és a külügyminiszter, Marco Rubio után most az alelnök, JD Vance is

„kísérlet tesz arra, hogy megerősítse a kulcsfontosságú MAGA-szövetségest, Orbán Viktor miniszterelnököt a mindent eldöntő vasárnapi választás előtt”.

A brit BBC is címlapon számol be JD Vance budapesti érkezéséről, és arról, hogy az amerikai alelnök azért tehette meg ezt a hosszú utat Budapestig, hogy az utolsó pillanatban is támogassa a miniszterelnököt a közelgő választások előtt.

Ahogy korábban mi is megírtuk, JD Vance magyarországi látogatása azért is történelmi jelentőségű, mert több évtizede nem járt hazánkban ilyen magas rangú amerikai tisztviselő.

JD Vance Orbán Viktorral közös sajtótájékoztatójáról a Karmelita kolostorból a Mandiner is élőben tudósít.