Dzerzsinszkij szobrának 1991-es ledöntése a KGB központja előtt az egyik szimbolikus cselekmény volt, amely a Szovjetunió végét jelezte.
A Reuters csütörtöki jelentése szerint Lengyelország, Észtország, Litvánia és Lettország nagykövetségei tiltakozást nyújtottak be az orosz külügyminisztériumhoz, miután
a szibériai Tomszk városában lebontották a szovjet titkosszolgálat áldozatainak emlékét őrző emlékkomplexumot.
Csütörtökön Putyin megtörte a csendet a március elején az ország fővárosát sújtó, folyamatos digitális áramkimaradásokkal kapcsolatban.
Putyin szerint a népszerűtlen internetkimaradások – amelyek sújtották az e-kereskedelmet, és számos alkalmazást és elektronikus szolgáltatást elérhetetlenné tettek – „a terrorista támadások megelőzésére irányuló operatív munkával állnak összefüggésben”.
