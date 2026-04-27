04. 27.
hétfő
moszkva cnn novaja gazeta szovjetunió oroszország

Élet a Facebook és az Instagram után: egyre keményebben lép fel Moszkva az elégedetlen lakossággal szemben

2026. április 27. 10:24

Oroszországban növekszik a lakosság elégedetlensége, amit a vezetés a Szovjetuniót idéző eszközökkel igyekszik elfojtani.

Az orosz városokban bekövetkező folyamatos áramkimaradások nehezítik a lakosság életét, és nyilvános ellenállás kezd kialakulni Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen – számolt be a CNN. 

Bár az iráni háború löketet adott az orosz gazdaságnak, Moszkva egyre keményebben kezd fellépni az ellenállás legapróbb jelére is. 

Az elmúlt hetekben a bűnüldöző hatóságok nagy horderejű politikai letartóztatásokat és razziákat hajtottak végre. 

Kedden az orosz Nyomozó Bizottság tisztviselői razziát tartottak Oroszország egyik legnagyobb kiadójának irodáiban, és őrizetbe vettek néhány alkalmazottat, egy már egy éve folyó büntetőeljárás keretében, amely a hatóságok állítása szerint egy LMBTQ-propaganda ügyet vizsgál.

A hónap elején a rendőrség razziát tartott a Novaja Gazeta szerkesztőségében. Az orosz állami hírügynökség, a RIA-Novosti a Belügyminisztériumra hivatkozva közölte, hogy Oleg Roldugin újságírót kihallgatásra őrizetbe vették egy olyan büntetőügy kapcsán, amely személyes adatok állítólagos jogellenes kezelésével kapcsolatos. Roldugin a meghallgatás előtt tagadta bűnösségét. A Novaja Gazeta kénytelen volt beszüntetni nyomtatott kiadását az Ukrajna elleni 2022-es invázió után, de online jelen vannak.

Az orosz kormány betiltotta a népszerű közösségi médiaplatformokat, mint a Facebook és az Instagram, és arra törekszik, hogy a MAX nevű, állami ellenőrzés alatt álló üzenetküldő alkalmazást kényszerítse rá a lakosságra, mint a digitális szolgáltatások alapértelmezett portálját. 

A Novaja Gazeta elleni razzia pedig ugyanazon a napon történt, amikor Oroszország Legfelsőbb Bírósága „szélsőségesnek” minősítette a Memorial nevű emberi jogi szervezetet.

Kisért a szovjet múlt

Miközben a sajtó elleni támadás folyik, a hatóságok a politikai elnyomás régi szimbólumait is újjáélesztik. 

Néhány napja az orosz FSB Akadémiát, ahol Putyin KGB-ügynöknek tanult, Feliksz Edmundovics Dzerzsinszkij, a szovjet titkosszolgálat rettegett alapítójának tiszteletére átnevezték.

Dzerzsinszkij szobrának 1991-es ledöntése a KGB központja előtt az egyik szimbolikus cselekmény volt, amely a Szovjetunió végét jelezte. 

A Reuters csütörtöki jelentése szerint Lengyelország, Észtország, Litvánia és Lettország nagykövetségei tiltakozást nyújtottak be az orosz külügyminisztériumhoz, miután 

a szibériai Tomszk városában lebontották a szovjet titkosszolgálat áldozatainak emlékét őrző emlékkomplexumot. 

Csütörtökön Putyin megtörte a csendet a március elején az ország fővárosát sújtó, folyamatos digitális áramkimaradásokkal kapcsolatban.
Putyin szerint a népszerűtlen internetkimaradások – amelyek sújtották az e-kereskedelmet, és számos alkalmazást és elektronikus szolgáltatást elérhetetlenné tettek – „a terrorista támadások megelőzésére irányuló operatív munkával állnak összefüggésben”. 

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Az ukrajnai háború ötödik évében szűkülnek az orosz szabadság utolsó, digitális terei, miközben az olajalapú gazdaságnak pillanatnyi lélegzetvételre ad lehetőséget az iráni konfliktus. Az orosz társadalomnak nincs sok tere a vélemény-­ nyilvánításra, nő a kivándorlás és a csendes ellenállás.

 

 

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
duro_dorka
2026. április 27. 11:38
Megtapasztaltuk, hogy mire képes a Facebook a manipulációs műveleteivel. Lásd Tisza 2/3...
zsocc44
2026. április 27. 11:38
bekeev-2025 2026. április 27. 11:16 Dehogynem vagy magyar állampolgár, viszont hazudozni nem szép! Üdv az Olympos Mons nyugati lejtőjéről, 2 állampolgársággal a zsebemben, az egyik marsi a másik… pont olyan gerinctelen szar alak vagy, mint akire szavaztál! Ne próbálj kibújni… máris…
kamasuka
2026. április 27. 11:31
CNN :D
bekeev-2025
2026. április 27. 11:17
zsocc44 2026. április 27. 11:16 bekeev-2025 2026. április 27. 11:12 Jó a párhuzam! Akkor is egy notórius hazudozó miatt tört ki, aki legalább nem volt drogos buzi, csak alkoholista… van egy hazudozó, drogos, kangörcsös pávián! Örülj, fogyatékos! Ez a ti szintetek! Miért írsz csúnyákat Deutsch Tamásról?
