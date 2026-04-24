04. 24.
péntek
gazdaság kreml ukrajnai háború oroszország

Tovább fokozza a kontrollt a putyini rendszert

2026. április 24. 14:55

Az ukrajnai háború ötödik évében szűkülnek az orosz szabadság utolsó, digitális terei, miközben az olajalapú gazdaságnak pillanatnyi lélegzetvételre ad lehetőséget az iráni konfliktus. Az orosz társadalomnak nincs sok tere a vélemény-­ nyilvánításra, nő a kivándorlás és a csendes ellenállás.

2026. április 24. 14:55
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Miközben az orosz–ukrán háború a felek hajthatatlansága és a másik fél összeomlásába vetett reménye miatt úgy zajlik tovább, mintha mi sem történt volna, Oroszországban új valóság épül. Vlagyimir Putyin elnök – már csak életkori okokból is – utolsó néhány elnöki évében nagy dobásra készül: országa elkínásítására.

Az államfő kadétokkal fotózkodik Moszkvában
Fotó: AFP/GAVRIIL GRIGOROV

A nagy terv hatalmi szempontból logikusnak tűnhet, ám vannak nehézségei. A mai Kínai Népköztársaság néhány stratégiai döntés által meghatározott, szerves folyamat révén alakult ki a Mao Ce-tung által a kínai polgárháború után létrehozott rendszerből, Oroszország viszont a Szovjetunió bukásától 2022. február 24-éig egy alapvetően Európába integrált ország volt. 

Politikai rendszere egy rosszul működő, oligarchikus demokráciából alakult át lassan Európa legkeményebb autokráciájává.

 Gazdasága, információs tere, állampolgárainak életvalósága sosem vált olyan kompakttá, szuverénné és magabíróvá, mint Kínáé. Ráadásul a rezsim és a nép viszonya sem ugyanaz: a kínaiak alapvetően tisztelik és csekély mértékű cinizmus mellett szolgálják a Kínai Kommunista Párt fejlődési eredmények és ugrásszerű gazdasági felemelkedés jellemezte rendszerét, az oroszok inkább cinikus, depolitizált és konformista módon tolerálják a legfeljebb biztonságot nyújtani képes putyini rezsimet. Oroszország elkínásításának projektje tehát az alapvető feltételek szempontjából nem áll jól.

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bondavary
2026. április 24. 16:40
Oroszország léte függ attól, hogy a nyugat felől érkező esetleges bomlasztást elhárítsák. Ezért kellett Jelcin után Putyinnak keményen fellépnie, és megerősítette Oroszországot. A nyugat most az ukránok feláldozásával szeretné elérni, hogy ismét egy kezelhető, Jelcin szerű figura legyen a legyengült Oroszország vezetője. De a nyugat nem fogja rátenni a kezét az orosz természeti kincsekre, erre Kínának van nagyobb esélye. És ami még fontos, ezzel ők fogják ellenőrizni a felmelegedés által lassan megnyíló északi átjárót.
Canadian
2026. április 24. 16:08
Az orosz nép is belefáradt a háborúba. Meddig lehet bírni, hogy elviszik a gyerekeket a frontra, és sokan meg is halnak? Néhány év után elegük lesz és sürgetik a békét. Oroszország elfogadta a Budapest memorandumot és Ukrajna határait, Ukrajna pedig feladta atomfegyvereit. A nyugat garantálta a határokat. Aztán Putyin talpra állította Oroszországot, és egész Európa, és Kína, energia beszállítói lettek. Meggazdagodtak, megerősödtek, és most már nem tetszenek az új határok. Hát, ez van. Nekünk ehhez semmi közünk. Nem magyar területért folyik a harc. Viszont akárki lesz a keleti szomszédunk, mindenképpen probléma.
Bi Tang Tomee
2026. április 24. 15:59 Szerkesztve
Egy birodalom azt tesz, amit akar. És nem akarhat egy kívülről irányított, bomlasztó hálózatot – gondolom én. Most láttuk, mit jelent, ha a megvezetett csőcselék kezébe adják a döntést A kontroll, ha jó kezekben van, a nemzeti túlélést jelentheti. Szerintem ezt te is tudod, Kohn Mátyás
survivor
2026. április 24. 15:36
Cár van , nem ?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!