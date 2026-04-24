Tovább fokozza a kontrollt a putyini rendszert

Miközben az orosz–ukrán háború a felek hajthatatlansága és a másik fél összeomlásába vetett reménye miatt úgy zajlik tovább, mintha mi sem történt volna, Oroszországban új valóság épül. Vlagyimir Putyin elnök – már csak életkori okokból is – utolsó néhány elnöki évében nagy dobásra készül: országa elkínásítására.

Az államfő kadétokkal fotózkodik Moszkvában

A nagy terv hatalmi szempontból logikusnak tűnhet, ám vannak nehézségei. A mai Kínai Népköztársaság néhány stratégiai döntés által meghatározott, szerves folyamat révén alakult ki a Mao Ce-tung által a kínai polgárháború után létrehozott rendszerből, Oroszország viszont a Szovjetunió bukásától 2022. február 24-éig egy alapvetően Európába integrált ország volt.