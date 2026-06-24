Magyar Nemzet: Kihátrálhat a Zsolti bácsi ügyből Bangó Sándor

Kihátrálhat a Zsolti bácsi ügyből Bangó Sándor, akiről saját egykori nevelője mutatott be egy olyan hangfelvételt, amelyen az egykori javítóintézetis arról beszélt, hogy 4 millió forintot kapott Magyar Mártontól, a Kontroll.hu tulajdonosától azért, hogy megnevezze Zsolti bácsit. A Magyar Nemzet úgy tudja, most végleg

összeomlani látszik az úgynevezett Zsolti bácsi ügy, Bangó Sándort komolyan megviselik azok a dühös kommentek és más csatornákon érkező negatív visszajelzések, amelyeket a történetében hemzsegő ellentmondások miatt kap folyamatosan.

Bangó felfüggesztette a közösségi médiás tevékenységét július 9-ig. Noha a férfi azt írta a TikTok-oldalán, hogy az említett napon megnevezi Zsolti bácsit, a férfi környezete szerint ez blöff, Bangó valójában arra készül, hogy minél kevésbé feltűnően kihátráljon az ügyből.