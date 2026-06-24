Magyar Nemzet: Kihátrálhat a Zsolti bácsi ügyből Bangó Sándor

Hazugságvizsgálatra megy a Szőlő utcai ügy koronatanúja: szerinte egy forintot sem kapott a kontrollos interjúért
Bangó Sándor szerint nem ő hallható a megjelent hangfelvételen és feljelentést tesz.
A lap szerint az állítólagos pedofil politikusról beszélő, egykori javítóintézeti fogvatartott fiatalt megviselik azok a dühös kommentek és más csatornákon érkező negatív visszajelzések, amelyeket a történetében hemzsegő ellentmondások miatt kap folyamatosan.
Kihátrálhat a Zsolti bácsi ügyből Bangó Sándor, akiről saját egykori nevelője mutatott be egy olyan hangfelvételt, amelyen az egykori javítóintézetis arról beszélt, hogy 4 millió forintot kapott Magyar Mártontól, a Kontroll.hu tulajdonosától azért, hogy megnevezze Zsolti bácsit. A Magyar Nemzet úgy tudja, most végleg
összeomlani látszik az úgynevezett Zsolti bácsi ügy, Bangó Sándort komolyan megviselik azok a dühös kommentek és más csatornákon érkező negatív visszajelzések, amelyeket a történetében hemzsegő ellentmondások miatt kap folyamatosan.
Bangó felfüggesztette a közösségi médiás tevékenységét július 9-ig. Noha a férfi azt írta a TikTok-oldalán, hogy az említett napon megnevezi Zsolti bácsit, a férfi környezete szerint ez blöff, Bangó valójában arra készül, hogy minél kevésbé feltűnően kihátráljon az ügyből.
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Bangó Sándor szerint nem ő hallható a megjelent hangfelvételen és feljelentést tesz.
Mint írták, Füssy Angéla is jobb belátásra igyekszik bírni a fiatalt. A Bangó mentoraként is tevékenykedő újságíró egyébként egy minapi podcastban beszélt arról, hogy
a Zsolti bácsi ügy – valamint az, hogy a DK, majd a Tisza próbálta felhasználni a fiatalt a politikai céljai elérése érdekében – komoly zökkenőt okozott Bangó életében.
„Addig mutatott fejlődési pályát, amíg a Zsolti bácsi cirkusz nem kezdődött el. Nem lehet ezeknek az ügyeknek az oltárán feláldozni ezeket a gyerekeket” – jelentette ki Füssy a Magyar Jelen podcastjában.
Szavai szerint a Konroll-interjú előtti időkben már kezdett rendeződni Bangó Sándor élete, munkahelye volt, s egy neves cukrásziskolába járt cukrász képzésre, ám az interjút követően már elhanyagolta ezeket. Noha Füssy Angéla nem kérdőjelezte meg egyértelműen Bangó történetét az állítólagos pedofil politikusról, figyelemre méltó az a megjegyzése, hogy a Kontroll-interjú előtt Bangó egy szóval sem említette neki Zsolti bácsit, csak annyit mondott, hogy egy „öltönyös, fontos ember” zaklatta, akit egyébként nem tudott beazonosítani.
Ismert, az elmúlt napokban Pócs János podcastjében
Bangó egykori nevelője volt a vendég, aki egy olyan felvételt mutatott be, amelyen az egykori javítóintézetis arról beszélt, hogy 4 millió forintot kapott Magyar Mártontól, a Kontroll.hu tulajdonosától azért, hogy megnevezze Zsolti bácsit.
Magyar Márton közleményében tagadta, hogy fizettek volna Bangónak az interjúért, s állítása szerint arról sem tudott, hogy a fiatal nem mondott volna igazat. Bangó Sándor pedig azt állítja, hogy nem az ő hangja hallható a Pócs-podcastben bemutatott felvételen.
Azt mindenesetre többen is megerősítették Bangó környezetéből, hogy a férfi erősen költekezni kezdett a Kontroll-interjú idején.
Közben Panyi Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője a Zsolti bácsi ügy kapcsán tartott keddi sajtótájékoztatón tudatta: kezdeményezik, hogy
a parlament gyermekvédelmi ügyeket feltáró vizsgálóbizottsága hallgassa meg Magyar Mártont és Litresits András ügyvédet.
Pócs János fideszes honatya pedig azt jelentette be, hogy feljelentést tesz bűncselekményre való felbujtás miatt.
A Magyar Nemzet kitért arra, hogy szerintük számos egyéb ellentmondás is van Bangó Sándor Zsolti bácsis történetében, kezdve azzal, hogy az ügyről egy szót sem ejtett, amikor tavaly novemberben – mint sértett – vallomást tett a Szőlő utcai javítóintézet volt vezetője, Juhász Péter Pál ellen folyamatban lévő eljárásban.
Akkor sem beszélt Zsolti bácsiról, amikor Dobrev Klára tavaly decemberben készített vele anonim interjút.
Bangó Sándornak az az állítása sem vehető komolyan, hogy egy politikus zaklatta őt az intézetben, ez ugyanis gyakorlatilag lehetetlen a biztonsági protokolleljárások miatt. Ifj. Lomnici Zoltán elemzésében arra mutatott rá, hogy amennyiben bebizonyosodik, hogy Bangó alaptalanul vádaskodott, hamis tanúzásért felelhet, megbízóit pedig a vesztegetés bűncselekményéért kérhetik számon, s mindkét esetben akár több évnyi szabadságvesztés is kiszabható.
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