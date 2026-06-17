Hazugságvizsgálatra megy a Szőlő utcai ügy koronatanúja: szerinte egy forintot sem kapott a kontrollos interjúért

Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
Bangó Sándor szerint nem ő hallható a megjelent hangfelvételen és feljelentést tesz.
Megvesztegetésről beszélt Kiss Márió, a Szőlő utcai intézet egykori munkatársa, a Szőlő utcai pedofilbotrány kapcsán korábban a Kontoll.hu-nak interjút adó Bangó Sándor nevelője. Kiss Márió azt mondta Pócs János országgyűlési képviselőnek, a Pócs pacekba című műsorban, tud arról, hogy a Tisza párt gyerekeket keresett meg, hogy pénzért bemártsák az akkori kormánypárt egyes tagjait. Mint mondta, 2020-ban, amikor meglátta a Magyar Péter miniszterelnök testvére által létrehozott Kontroll.hu-n megjelent interjút Bangóval, ő azonnal megkereste őket.
A műsorban elhangzottak szerint Kiss Márió és Bangó Sándor beszélgetnek, s Bangó elárulja „megkapta a négymilliót, amit Marcitól kapott”, illetve Juhász Péter is adott neki százmilliót. Kiss azonban azt magyarázza,
nem normális, hogy pénzért hamisan állít dolgokat – nevezetesen, hogy politikusok megerőszakolták –, s nem fogják megvédeni, ha per lesz belőle.
Nem sokkal később reagált az ügyre Magyar Márton, a Kontroll alapítója, Magyar Péter miniszterelnök öccse, aki azt írta, hogy a „ma este Pócs János YouTube-csatornáján közzétett „Exkluzív interjú a Szőlő utca egykori nevelőjével” című videóval kapcsolatosan rágalmazás és becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala miatt feljelentést fogok tenni mind Pócs János híresztelővel, mind pedig Kiss Márióval szemben, ugyanis Bangó Sándor nem kapott pénzt sem tőlem, sem mástól a kontrollos interjúért cserébe, jómagam nem tudtam arról és ma sincs tudomásom arról, hogy Bangó Sándor hazudott volna az interjúban „Zsolti bácsi” vezetéknevéről.
Ami tény, hogy Bangó Sándor jogi képviselője útján még az interjú elkészítése előtt írásban jelezte az ügyészség felé, hogy korábbi tanúvallomását ki kívánja egészíteni. Szakértő sem szükséges annak megállapításához, hogy
a Pócs János által közzétett videóban bejátszott hangfelvételen nem Bangó Sándor hangja hallható.
Kiss Márió valóban megkeresett telefonon, melynek a lényege az volt, hogy korábban dolgozott a Szőlő utcai Javítóintézetben, jelenleg vidéken van, nincs munkája, és Budapestre jön állásinterjúkra.Végezetül: most már tudom, hogy miért mondta nekem Bangó Sándor, hogy vigyázzak Márióval nagyon, amikor említettem neki, hogy megkeresett engem.”
Az ügyre Bangó Sándor, a Szőlő utcai ügy koronatanúja is reagált, ő a TikTok-oldalára feltett videóban azt mondta, nem ő beszél abban a hangfájlban, illetve kijelentette, hogy pénzt sem kapott a vallomásért. Ugyanakkor kiemelte, hogy a nevén fut egy adománygyűjtés, amelyben ugyan segítettek neki, de csak ő fér hozzá a számlához. Azzal védekezett egy másik videóban, hogy soha nem használja az „egyébként” szót, ami többször is hallható a nyilvánosságra került felvételen. Bár poligráfra nem köthetik, azonban júliusban hazugságvizsgálatra fog menni, és akkor kiderül, kicsoda „Zsolti bácsi”.
A Fidesz megjelent hangfelvétellel kapcsolatban azt közölte, hogy „Tegnap este olyan információk láttak napvilágot, ami arra enged következtetni, hogy a Fidesz-KDNP politikusaival szemben a Tisza Párt tudatosan egy hazug pedofilkampányt épített fel a hatalom megszerzése érdekében”. Az ellenzéki párt szerint, amennyiben a tegnap este megjelent interjú során és annak keretében bemutatott hangfelvételben elhangzott információk igazolást nyernek,
az a rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb politikai botrányát vetíti előre. A szálak a Tisza Pártig és egészen a miniszterelnök testvéréig vezetnek”.
„A Tisza Pártnak és személyesen Magyar Péternek haladéktalanul nyilatkoznia kell, hogy milyen szerepet játszottak a jobboldali politikusok megbélyegzésére felépített hazug lejáratókampányban” – zárták közleményüket.
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