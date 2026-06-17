Hazugságvizsgálatra megy a Szőlő utcai ügy koronatanúja: szerinte egy forintot sem kapott a kontrollos interjúért

Kiss Márió valóban megkeresett telefonon, melynek a lényege az volt, hogy korábban dolgozott a Szőlő utcai Javítóintézetben, jelenleg vidéken van, nincs munkája, és Budapestre jön állásinterjúkra.Végezetül: most már tudom, hogy miért mondta nekem Bangó Sándor, hogy vigyázzak Márióval nagyon, amikor említettem neki, hogy megkeresett engem.”

Az ügyre Bangó Sándor, a Szőlő utcai ügy koronatanúja is reagált, ő a TikTok-oldalára feltett videóban azt mondta, nem ő beszél abban a hangfájlban, illetve kijelentette, hogy pénzt sem kapott a vallomásért. Ugyanakkor kiemelte, hogy a nevén fut egy adománygyűjtés, amelyben ugyan segítettek neki, de csak ő fér hozzá a számlához. Azzal védekezett egy másik videóban, hogy soha nem használja az „egyébként” szót, ami többször is hallható a nyilvánosságra került felvételen. Bár poligráfra nem köthetik, azonban júliusban hazugságvizsgálatra fog menni, és akkor kiderül, kicsoda „Zsolti bácsi”.

A Fidesz megjelent hangfelvétellel kapcsolatban azt közölte, hogy „Tegnap este olyan információk láttak napvilágot, ami arra enged következtetni, hogy a Fidesz-KDNP politikusaival szemben a Tisza Párt tudatosan egy hazug pedofilkampányt épített fel a hatalom megszerzése érdekében”. Az ellenzéki párt szerint, amennyiben a tegnap este megjelent interjú során és annak keretében bemutatott hangfelvételben elhangzott információk igazolást nyernek,