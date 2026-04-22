Fradi Magyarország Ukrajna Ferencváros Nemzetek Ligája Szerhij Rebrov

Szereti Magyarországot, jött is volna Budapestre, de már nem ő vezeti Ukrajnát

Rebrov lemondott a posztjáról. A korábbi Fradi-edző helyett más fogja irányítani az ukránokat a magyarok ellen.

null

Szerhij Rebrov lemondott az ukrán labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, miután a nemzeti csapatnak nem sikerült kijutnia a nyári világbajnokságra – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Nem Rebrov vezeti majd az ukránokat a magyar válogatott ellen (Fotó: Sergei Gapon/AFP)

A 2018 és 2021 között a Ferencvárosnál dolgozó és a zöld-fehérekkel háromszor magyar bajnokságot nyerő szakember távozását az ukránok sportági szövetsége jelentette be. Bár szereti hazánkat, és Budapestre is szívesen visszatért volna, a távozásával ez (most) nem fog megtörténni.

Az 51 éves Rebrov 2023 júniusában vette át az ukrán válogatott irányítását. Vezetése alatt a csapat kijutott a 2024-es Európa-bajnokságra, ahol negyedik lett a csoportjában Belgium, Szlovákia és Románia mögött. A 2026-os világbajnoki selejtezőkben Ukrajna – amely Franciaországgal, Izlanddal és Azerbajdzsánnal volt egy csoportban – négyesében a második helyen végzett, így bejutott a március végi rájátszásba, ahol az elődöntőben (első kalapból húzott csapatként) 3–1-re kikapott Svédországtól Valenciában.

Klubedzőként Rebrov a Dinamo Kijevnél a szaúdi Al-Ahlinál és az egyesült arab emírségekbeli Al-Ainnál is dolgozott, játékosként pedig szerepelt a szovjet, az ukrán, az angol, a török és az orosz bajnokságban.

Az ukrán válogatott a magyar nemzeti együttessel kétszer is összecsap majd az ősszel a Nemzetek Ligája B-divíziójában.

Magyarország programja a Nemzetek Ligájában

  • szeptember 25.: MAGYARORSZÁG–Ukrajna
  • szeptember 28.: Észak-Írország–MAGYARORSZÁG
  • október 2.: MAGYARORSZÁG–Georgia
  • október 5.: Ukrajna–MAGYARORSZÁG
  • november 14.: Georgia–MAGYARORSZÁG
  • november 17.: MAGYARORSZÁG–Észak-Írország

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
alenka
2026. április 22. 17:10
A TCK- utazási iroda már lesi...
gyaloggos
2026. április 22. 17:00
S HA jól emlékszem, NEM IS PUSZIVAL váltak el KUBATOVÉK REBROVTÓL!
gyaloggos
2026. április 22. 16:51
Hm., hm... ANNAK idején a FRADI nagyon marasztalta volna őt, DE Ő MINDENKÉPPEN menni akart. Az a BUDAPEST-SZERETET igen-igen sántít!
Reszelő Aladár
2026. április 22. 16:39
Igazából mind1. Addigra már a legjobb barátok leszünk, ha - visszaadjuk a furgon lóvét - megy a mégtöbb lóvé - megy a fegyver - visszaadjuk a menekültjeiket is katonának (aki nem tud nekik eleget fizetni). Tőlük pedig nem kérünk semmit. így fair. Amúgy Rebrov vagy 10 évi ambícionálta a posztot, most meg lemond. Jönne összel a Fradiba?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!