Szereti Magyarországot, jött is volna Budapestre, de már nem ő vezeti Ukrajnát

„Nem igazán akartam Magyarországot” – nem kertelt Ukrajnában a Fradi volt edzője
Nem tudja, hogy milyen fogadtatást kap majd hazánkban.
Rebrov lemondott a posztjáról. A korábbi Fradi-edző helyett más fogja irányítani az ukránokat a magyarok ellen.
Szerhij Rebrov lemondott az ukrán labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, miután a nemzeti csapatnak nem sikerült kijutnia a nyári világbajnokságra – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
A 2018 és 2021 között a Ferencvárosnál dolgozó és a zöld-fehérekkel háromszor magyar bajnokságot nyerő szakember távozását az ukránok sportági szövetsége jelentette be. Bár szereti hazánkat, és Budapestre is szívesen visszatért volna, a távozásával ez (most) nem fog megtörténni.
Az 51 éves Rebrov 2023 júniusában vette át az ukrán válogatott irányítását. Vezetése alatt a csapat kijutott a 2024-es Európa-bajnokságra, ahol negyedik lett a csoportjában Belgium, Szlovákia és Románia mögött. A 2026-os világbajnoki selejtezőkben Ukrajna – amely Franciaországgal, Izlanddal és Azerbajdzsánnal volt egy csoportban – négyesében a második helyen végzett, így bejutott a március végi rájátszásba, ahol az elődöntőben (első kalapból húzott csapatként) 3–1-re kikapott Svédországtól Valenciában.
Klubedzőként Rebrov a Dinamo Kijevnél a szaúdi Al-Ahlinál és az egyesült arab emírségekbeli Al-Ainnál is dolgozott, játékosként pedig szerepelt a szovjet, az ukrán, az angol, a török és az orosz bajnokságban.
Az ukrán válogatott a magyar nemzeti együttessel kétszer is összecsap majd az ősszel a Nemzetek Ligája B-divíziójában.
Nem tudja, hogy milyen fogadtatást kap majd hazánkban.
