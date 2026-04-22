Szereti Magyarországot, jött is volna Budapestre, de már nem ő vezeti Ukrajnát

Szerhij Rebrov lemondott az ukrán labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, miután a nemzeti csapatnak nem sikerült kijutnia a nyári világbajnokságra – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A 2018 és 2021 között a Ferencvárosnál dolgozó és a zöld-fehérekkel háromszor magyar bajnokságot nyerő szakember távozását az ukránok sportági szövetsége jelentette be. Bár szereti hazánkat, és Budapestre is szívesen visszatért volna, a távozásával ez (most) nem fog megtörténni.