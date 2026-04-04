Rocksztár metálzene Papa Roach metál kereszténység Korn

„Két dolgot sosem akartam: józan lenni és keresztény” – öt rocksztár, aki nyíltan vállalja a hitét

2026. április 04. 15:03

Van, aki számára rögös út vezetett a megtérésig, másoknak mindig is magától értetődő volt. Bár a rock ’n’ roll életmód általában nem az elmélyült hitéletről szól, számos nemzetközi sztár a nagyközönség előtt is vállalja a vallásosságát.

Német Dániel

John Cooper (Skillet)

Tavaly nyáron a harmincéves pályafutásuk legnagyobb önálló európai koncertjét éppen Budapesten adta az amerikai Skillet, és miként John Cooper énekes felkonferálta az egyik legismertebb slágerüket (Hero), azt mondta, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

számára a legnagyobb szuperhős Jézus Krisztus. 

Az együttes sosem tagadta a vallási kötődését, bár a dalaik direkten nem beszélnek bibliai témákról, mindig biztató jellegűek, árad belőlük az életigenlés. A frontember pedig régóta házasságban él az együttes gitárosával, Korey Cooperrel, és ahogyan egy interjúban elmondta, a kezdeti években a kiadók azt tanácsolták nekik, hogy ne vállalják fel a kapcsolatukat, mert sokkal szexibb a rajongók számára, ha elérhetőnek tűnnek számukra, ők azonban nem mentek bele ebbe a játékba. 

Jacoby Shaddix (Papa Roach)

Szemben John Cooperrel, Jacoby Shaddixet eleinte korántsem a féktelen optimizmus jellemezte, épp ellenkezőleg: azzal robbantak be az ezredforduló nu metal hullámában, hogy a máig a legnagyobb slágerüknek számító Last Resort című számban a maga korában szokatlanul kendőzetlenül fogalmaztak meg olyan problémákat, mint a szorongás vagy öngyilkosság utáni vágy. Az énekes 

sokáig két végén égette a gyertyát, 

alkoholizmussal küzdött, majd 2009-ben letett a poharat. Manapság inspiráló videókat oszt meg az Instagramon arról, hogy milyen hihetetlen érzés szabad embernek lenni azóta, hogy megszabadult a függőségeitől, miután pedig két barátja, Chester Bennington a Linkin Parkból és Chris Cornell, a Soundgardenből önkezével vetett véget az életének, a koncerteken egy külön szekciót szentel az öngyilkosság-prevenciónak. 

És miként nemrég egy interjúban elmondta, bár korábban úgy vélte, hogy két dolgot biztosan soha nem akar: józannak és kereszténynek lenni, végül a vallásban talált menedéket ahhoz, hogy irányítani tudja az életét. 

A Papa Roach egyébként tavaly a Szigeten lépett fel, de nem váratja meg sokáig a hazai rajongókat, június 9-én a Budapest Parkban koncerteznek.  

Reginald „Fieldy” Arvizut (Korn) 

A Szentírás olyan, mint a tökéletes csokitorta receptje, amely mindenki számára rendelkezésre áll 

– írja Reginald „Fieldy” Arvizu a Függőség, hit, gyógyulás című életrajzi könyvében; a Korn egykori basszusgitárosa azonban korábban enyhén szólva sem volt szent. 

Mielőtt a zenekarával szemmel látható pénzt keresett volna, mások mellett drogdílerkedéssel kereste meg az albérletre valót, de persze nemcsak árulta a cuccot, hanem maga is felszippantott vagy éppen elszívott minden anyagot, ami a keze ügyébe került. Különösen azután szabadult el a pokol, hogy befutott zenész lett, a kábítószerek mellett nyugtatókat szedett, és napi húsz sört is legurított. A hedonizmusa nemcsak a szerhasználatban merült ki, hanem a féktelen promiszkuitásban is; az összes barátnőjét és feleségét szanaszét csalta a turnék alatt, mindemellett pedig saját bevallása szerint agresszív bunkóként viselkedett a körülötte lévő emberekkel. 

Aztán mielőtt az édesapja meghalt, és az utolsó napjaiban érezte rajta a hívő emberekből áradó nyugalmat és harmóniát, ennek hatására valami átkattant az agyában, rájött, hogy az akkori életmódjával nem sokáig húzhatja, és végül – akárcsak a Korn énekese, Jonathan Davis vagy a gitárosa, Brian Welch – a vallásban talált kiutat. 

Orvosok szokták mondani, hogy ha valaki megszabadul egy addikciótól, általában egy másik függőséggel pótolja azt, amit Fieldy esetében a Biblia olvasása és a vallásgyakorlat jelent. 

Bár nemrég egy interjúban utalt rá, hogy újabban néhány sör azért lecsúszik esténként, ezt leszámítva nagyjából két évtizede teljesen tiszta életet él családapaként.

Paul „Sonny” Sandoval (P.O.D.) 

A P.O.D. tipikusan az a zenekar, amelyiknek, ha manapság felmerül a neve, akkor sokan rácsodálkoznak, hogy ők még léteznek? Pedig nem tűntek el, más kérdés, hogy már nem egy olyan arénákat megtöltő zenekar, mint amikor az ezredforduló környékén voltak, amikor először a The Fundamental Elements of Southtown című albumuk platinalemez lett, majd jött a Satellite, amely letarolta a világot, és hirtelen egy szintre kerültek a Linkin Parkkal vagy a Limp Bizkittel. Viszont azóta sem álltak le, a legfrissebb lemezük, a Veritas és az azon szereplő sláger, az Afraid to Die bátran egy lapon említhető a nagy klasszikusaikkal. És öröm volt látni azt is két éve, hogy a Nova Rockon a délutáni órákban is milyen tömeg gyűlt össze a fellépésükön, amikor pedig egy évre rá Budapesten koncerteztek a Godsmack előtt, biztos vagyok benne, sokan miattuk, és nem a fő zenekar miatt váltottak jegyet. 

Az énekes, Sonny Sandoval egyébként a mélyen vallásos édesanyja elvesztése után talált rá a hitére, és amikor tinédzserkorában a barátai meghívták a P.O.D.-be, 

eleinte nem is akart beszállni a bandába, nem vonzotta a rock ’n’ roll életmód, de hamar rájött, hogy a zene nagyszerű lehetőséget biztosíthat számára, hogy megossza a nézeteit a hallgatókkal. 

Manafest

A kanadai előadó kicsit kilóg a listáról, mert nem olyan A kategóriás sztár, mint a fentebb említett nevek, ezt azonban valószínűleg csak a nem túl ügyes önmarketingnek, egy hatékony menedzser hiányának vagy annak köszönheti, hogy már jó ideje nem áll kapcsolatban nagyobb kiadókkal, hanem inkább közösségi finanszírozásban készíti a lemezeit. Viszont annál szorgosabb tempóban, tavaly és tavalyelőtt kettőt-kettőt is kiadott, 

az észak-amerikai és a kanadai keresztény kultúrkörben pedig igencsak meghatározó név, 

de jóval nagyobb globális sikerre predesztinálhatnák a vallásos üzeneteket hiphop-, rap-metal és skate punk elemekkel közvetítő slágeres dalai.

Manafest egyébként gyerek volt, amikor öngyilkos lett az édesapja, beíratták egy keresztény táborba, ahol amellett, hogy megismerte a későbbi feleségét, a vallás központi eleme lett az életének. Fiatalkorában egy ideig profi gördeszkás sportkarrierről álmodozott, de egy sérülés keresztülhúzta a számításait, ekkor fordult a zene felé, és bár az élvonalbeli fesztiválok nem az ő nevével adják el ezerszámra a bérleteket, azért nem kell szerénykednie, nem maradt a radar alatt. A Spotifyon sok tízmilliós lejátszást produkál, és a szakmai hátba veregetésekből is kijutott neki, számos elismerést bezsebelt, illetve jelölték a rangos kanadai Juno-díjra is. 

Nyitókép: A Papa Roach a 2023-as Rock Am Ringen. Fotó: Stefan Brending (2eight) / CC BY-SA 3.0 DE

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

