„Két dolgot sosem akartam: józan lenni és keresztény” – öt rocksztár, aki nyíltan vállalja a hitét

Jacoby Shaddix (Papa Roach)

Szemben John Cooperrel, Jacoby Shaddixet eleinte korántsem a féktelen optimizmus jellemezte, épp ellenkezőleg: azzal robbantak be az ezredforduló nu metal hullámában, hogy a máig a legnagyobb slágerüknek számító Last Resort című számban a maga korában szokatlanul kendőzetlenül fogalmaztak meg olyan problémákat, mint a szorongás vagy öngyilkosság utáni vágy. Az énekes

sokáig két végén égette a gyertyát,

alkoholizmussal küzdött, majd 2009-ben letett a poharat. Manapság inspiráló videókat oszt meg az Instagramon arról, hogy milyen hihetetlen érzés szabad embernek lenni azóta, hogy megszabadult a függőségeitől, miután pedig két barátja, Chester Bennington a Linkin Parkból és Chris Cornell, a Soundgardenből önkezével vetett véget az életének, a koncerteken egy külön szekciót szentel az öngyilkosság-prevenciónak.

És miként nemrég egy interjúban elmondta, bár korábban úgy vélte, hogy két dolgot biztosan soha nem akar: józannak és kereszténynek lenni, végül a vallásban talált menedéket ahhoz, hogy irányítani tudja az életét.