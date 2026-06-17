Lannert Juditnak 110 milliónyi értékpapírja, a nemzetbiztonsági főtanácsadónak kishajója, Ruff Bálintnak nemesi oklevele van

Közzétették a kormany.hu oldalon a nem országgyűlési képviselő kormánytagok vagyonnyilatkozatait. Az Origo összefoglalója szerint megjelent adatok szerint több miniszter jelentős ingatlan- és pénzügyi vagyonnal rendelkezik, míg mások komoly hiteleket és befektetési portfóliókat is feltüntettek.

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter felerészben tulajdonosa Csornán egy 237 négyzetméteres családi háznak, emellett 209,7 hektár termőföldtulajdonnal rendelkezik Csornán, valamint Rábapordány, Dör, Bodonhely és Bágyogszovát településeken.