Kezdeményezzük további források biztosítását az Európai Unió mezőgazdasági tartalékából is, hiszen az európai együttműködés a bajban megnyilvánuló szolidaritást is jelenti.

Az agrártárca és az Élő Környezetért Felelős Minisztérium szoros együttműködésben fog dolgozni a vízmegtartás kérdésében, hiszen elemi érdekünk a felelős vízgazdálkodás és ezzel együtt az élelmezésbiztonság megőrzése.

Az afrikai sertéspestis házisertés-állományban való megjelenése is jelentős kihívása most az agráriumnak. Ennek kapcsán az azonnal foganatosított hatósági intézkedések hatékonyak, mégis, a megjelenésből fakadó külpiaci akadályok kezelése, valamint a mentesítési terv korábbinál hatékonyabb végrehajtása is kiemelt feladat.”