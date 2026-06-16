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bóna szabolcs agrárium támogatás

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy bővítse a mezőgazdasági kárenyhítés eszközrendszerét

2026. június 16. 11:14

Az idei aszályhelyzet már most is szemmel látható problémákat okoz az agráriumban.

2026. június 16. 11:14
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Bóna Szabolcs
Bóna Szabolcs
Facebook

„Az agrárium kihívások kereszttüzében van, így az Országgyűlés előtt is komoly kérdésekre válaszoltam.

A kormány a nehéz költségvetési helyzet ellenére is mindent megtesz annak érdekében, hogy bővítse a mezőgazdasági kárenyhítés eszközrendszerét, hiszen az idei aszályhelyzet már most is szemmel látható problémákat okoz az agráriumban.

A TISZA-kormány a működését is azzal kezdte, hogy az aszályhelyzetre felhívva a figyelmet, az első kormányülését Ópusztaszeren tartotta.

Kezdeményezzük további források biztosítását az Európai Unió mezőgazdasági tartalékából is, hiszen az európai együttműködés a bajban megnyilvánuló szolidaritást is jelenti.

Az agrártárca és az Élő Környezetért Felelős Minisztérium szoros együttműködésben fog dolgozni a vízmegtartás kérdésében, hiszen elemi érdekünk a felelős vízgazdálkodás és ezzel együtt az élelmezésbiztonság megőrzése.

Az afrikai sertéspestis házisertés-állományban való megjelenése is jelentős kihívása most az agráriumnak. Ennek kapcsán az azonnal foganatosított hatósági intézkedések hatékonyak, mégis, a megjelenésből fakadó külpiaci akadályok kezelése, valamint a mentesítési terv korábbinál hatékonyabb végrehajtása is kiemelt feladat.”

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Nyitókép: Facebook / Bóna Szabolcs

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az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

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Sorrend:
google-2
2026. június 16. 12:56
Bolond miniszterelnöknek bolondok a miniszterei, államtitkárai - másképp nem bírnák ki mellette.
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0
0
lemez
2026. június 16. 12:25
Raskó majd tudja mit kell csinálni.Elvenni a földeket a családoktól mint annakidején mikor magának prjvatizált mint édesapád.Nagyúzemeket akartok több szàzezercsaládi gazdálkodást megszúntetni.Poloska milliárdosai még mindig éhesek,pedig te is 1 milliárdot kaptál az elnyomó Orbán rendszerben.Szégyeld magad rohadék.
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0
0
csicseriborso3
2026. június 16. 11:43
Te mennyi kárenyhítést kaptál a Gulyás Marciék által bevitt járvány miatt??? Hányinger vagy.
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2
0
Magyarorszag-elveszett
2026. június 16. 11:29
Azért beszéljetek Raskó Gyurkával. mert azzal kampányolt, hogy a gazdáknak is vállalni kell a károkból nem is keveset.
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2
0
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