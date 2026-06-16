BBC: Magyar Péter átalakíthatja a családtámogatási rendszert Magyarországon
Anyagi támogatás helyett kulturális változás.
Az idei aszályhelyzet már most is szemmel látható problémákat okoz az agráriumban.
„Az agrárium kihívások kereszttüzében van, így az Országgyűlés előtt is komoly kérdésekre válaszoltam.
A kormány a nehéz költségvetési helyzet ellenére is mindent megtesz annak érdekében, hogy bővítse a mezőgazdasági kárenyhítés eszközrendszerét, hiszen az idei aszályhelyzet már most is szemmel látható problémákat okoz az agráriumban.
A TISZA-kormány a működését is azzal kezdte, hogy az aszályhelyzetre felhívva a figyelmet, az első kormányülését Ópusztaszeren tartotta.
Kezdeményezzük további források biztosítását az Európai Unió mezőgazdasági tartalékából is, hiszen az európai együttműködés a bajban megnyilvánuló szolidaritást is jelenti.
Az agrártárca és az Élő Környezetért Felelős Minisztérium szoros együttműködésben fog dolgozni a vízmegtartás kérdésében, hiszen elemi érdekünk a felelős vízgazdálkodás és ezzel együtt az élelmezésbiztonság megőrzése.
Az afrikai sertéspestis házisertés-állományban való megjelenése is jelentős kihívása most az agráriumnak. Ennek kapcsán az azonnal foganatosított hatósági intézkedések hatékonyak, mégis, a megjelenésből fakadó külpiaci akadályok kezelése, valamint a mentesítési terv korábbinál hatékonyabb végrehajtása is kiemelt feladat.”
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Anyagi támogatás helyett kulturális változás.
Nyitókép: Facebook / Bóna Szabolcs
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