Olimpiai bajnokot küld a parlamentbe a Fidesz

Itt a teljes névsor: ők alkotják a Fidesz új parlamenti frakcióját (VIDEÓ)
„A Fidesz-KDNP normális ellenzék lesz” – fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött videóban Gulyás Gergely.
Váratlan név tűnt fel a Fidesz parlamenti képviselőinek listáján.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt Gulyás Gergely a Fidesz frakcióvezetője bejelentette a párt parlamenti képviselőinek listáját.
A névsorban feltűnt Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó is, aki az elmúlt években az Egri Vízilabda Klub elnökeként tevékenykedett. Szécsi a Fidesz-KDNP pártlistájáról szerzett mandátumot.
Nyitókép: Nir Elias / POOL / AFP
***