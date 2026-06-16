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metró pótlóbusz mentő tűzoltó 2-es metró baleset

Riasztották a tűzoltókat a 2-es metróhoz: beszorult egy ember a szerelvény és a peron közé

2026. június 16. 13:07

A Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között pótlóbusz közlekedik a baleset miatt.

2026. június 16. 13:07
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Beszorult egy ember a 2-es metró peronja és egy szerelvény közé kedden a Déli pályaudvari állomáson, ezért rövidebb útvonalon jár a metró.

A katasztrófavédelem azt közölte az MTI-vel, hogy a baleset helyszínére a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották,

akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett feszítővágóval kimentették a beszorult embert és a mentőkkel közösen felhozzák őt a felszínre.

A Budapesti Közlekedési Központ azt közölte a Facebook-oldalán, hogy a 2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között pótlóbusz közlekedik a baleset miatt. A pótlóbusz nem érinti a Batthyány tér és a Kossuth Lajos tér állomást – tették hozzá.

(MTI)

Nyitókép: Jászai Csaba / MTI

Összesen 4 komment

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Sorrend:
nemecsek-3
2026. június 16. 14:00
Ez hogy sikerült?
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. június 16. 13:45
Vitézi buzi lemondott már?!
Válasz erre
2
0
5m007h 0p3ra70r
2026. június 16. 13:32
Vitézy azonnal utazzon a helyszínre szelfizkedni az áldozatával. Aztán persze mondjon le.
Válasz erre
1
0
Ernest01
2026. június 16. 13:10
Nem volt a 2 metróról kép? Vitézy holnaptól az is legyen!
Válasz erre
3
0
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