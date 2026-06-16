Riasztották a tűzoltókat a 2-es metróhoz: beszorult egy ember a szerelvény és a peron közé

Beszorult egy ember a 2-es metró peronja és egy szerelvény közé kedden a Déli pályaudvari állomáson, ezért rövidebb útvonalon jár a metró.

A katasztrófavédelem azt közölte az MTI-vel, hogy a baleset helyszínére a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották,

akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett feszítővágóval kimentették a beszorult embert és a mentőkkel közösen felhozzák őt a felszínre.