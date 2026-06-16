Riasztották a tűzoltókat a 2-es metróhoz: beszorult egy ember a szerelvény és a peron közé

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Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
A Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között pótlóbusz közlekedik a baleset miatt.
Beszorult egy ember a 2-es metró peronja és egy szerelvény közé kedden a Déli pályaudvari állomáson, ezért rövidebb útvonalon jár a metró.
A katasztrófavédelem azt közölte az MTI-vel, hogy a baleset helyszínére a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották,
akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett feszítővágóval kimentették a beszorult embert és a mentőkkel közösen felhozzák őt a felszínre.
A Budapesti Közlekedési Központ azt közölte a Facebook-oldalán, hogy a 2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között pótlóbusz közlekedik a baleset miatt. A pótlóbusz nem érinti a Batthyány tér és a Kossuth Lajos tér állomást – tették hozzá.
(MTI)
Nyitókép: Jászai Csaba / MTI