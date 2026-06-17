Brüsszel végre nekiment Kínának, aztán eszébe jutott, mennyire függ tőle

Az Euractiv szerint az európai vezetők csütörtökön Brüsszelben vitatják meg az Európai Unió és Kína egyre feszültebb kapcsolatát. Az elmúlt években Peking növekvő kereskedelmi többlete, a kritikus ellátási láncokban betöltött domináns szerepe és Oroszországgal ápolt kapcsolatai egyre nagyobb feszültséget okoztak Európában. A vita mostanra odáig jutott, hogy egyes elemzők szerint az elmúlt évek egyik legfontosabb Kína-politikai fordulópontja következhet.

A feszültséget az utóbbi hónapok eseményei tovább növelték.

Márciusban az Európai Bizottság egy olyan „Made in Europe” jogszabályt javasolt, amely korlátozná Kína szerepét a stratégiai iparágakban. A hónap elején a testület egy francia kezdeményezést is támogatott, amely erősebb kereskedelemvédelmi eszközöket adna az unió kezébe a gazdasági nyomásgyakorlással szemben.