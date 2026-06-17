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krausz ferenc tudományos és technológiai minisztérium markus söder betegség mesterséges intelligencia

Hatalmas áttörést jelentett be Krausz Ferenc: hamarabb felismerhetőek lesznek a krónikus betegségek

2026. június 17. 10:58

Már a hagyományos diagnózis felállítása előtt jelezhetik az egészségi állapot változásait.

2026. június 17. 10:58
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A Nobel-díjas fizikus, Krausz Ferenc június 12-én a müncheni DLD Health x BAIOSPHERE konferencián ismertette a nemzetközi protecting.health kezdeményezés legújabb eredményeit, és felvázolta a megelőző orvoslás terén alkalmazható legújabb módszert: a legkorszerűbb lézeres elemzésen alapuló és személyre szabott vérvizsgálatot. A konferencián jelen volt Horváth Péter, a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikáért és innovációért felelős államtitkára, Markus Söder, Bajorország miniszterelnöke, valamint Markus Blume, Bajorország tudományos és művészeti minisztere. 

Krausz Ferenc azzal érvelt, hogy bár a mesterséges intelligencia várhatóan átalakítja az egészségügyet, ennek a megelőző ellátásra gyakorolt hatása alapvetően az adatok minőségétől függ. Ami még fontosabb: a legértékesebb adatokat még azelőtt kell összegyűjteni, mielőtt a betegség tünetei megjelennének. 

A mesterséges intelligencia csak annyira lehet hasznos, amennyire a rendelkezésre álló adatok is azok” 

– mondta Krausz. „A jövő megelőző orvoslásához olyan adatokra van szükség, amelyeket még a betegségek tüneteinek megjelenése előtt gyűjtöttek össze.” A protecting.health kezdeményezés célja a személyre szabott megelőző ellátás tudományos alapjainak lefektetése. A koncepció nem a népességi referenciaértékekre támaszkodik, hanem ismételt vérvizsgálatok segítségével egyénre szabott molekuláris kiindulási értékeket állapít meg. Az ezektől való eltérések már a hagyományos diagnózis felállítása előtt jelezhetik az egészségi állapot változásait. A kezdeményezés az infravörös lézeres molekuláris ujjlenyomat-technológiát ötvözi a proteomikával, a metabolomikával és a lipidomikával annak érdekében, hogy a vérplazmából átfogó molekuláris információkat nyerjen.

A professzor bemutatta a Magyar Molekuláris Ujjlenyomat Kutató Központ által 2021-ben állami támogatásból indított program előzetes eredményeit is. A kutatáshoz már több mint 12 ezer résztvevő csatlakozott, és a kutatók eddig több mint 73 ezer vérplazmamintát gyűjtöttek. Az első elemzések olyan molekuláris jeleket azonosítottak, amelyek valószínűleg több súlyos krónikus betegség későbbi kialakulását jelzik, akár évekkel a klinikai diagnózis felállítása előtt. Az eredmények előzetesek, és klinikai alkalmazásuk előtt lényegesen nagyobb kohorszokon történő hitelesítésre szorulnak. A folyamat felgyorsítása érdekében a kezdeményezés nemzetközi szinten terjeszkedik. 

A magyar Molekuláris Ujjlenyomat Kutató Központ, a müncheni Ludwig-MaximiliansUniversität és a Hongkongi Egyetem stratégiai együttműködést kötött a világ egyik legnagyobb longitudinális egészségügyi adatbázisának létrehozása érdekében. Hosszú távú célként 10 év alatt több mint 40 ezer európia és ázsiai alany bevonását tűzték ki, akik nagy gyakorisággal adnak vérmintát. 

Ezek segítségével a kutatók kifejlesztik az első olyan szűrőalgoritmusokat, amelyek képesek a főbb krónikus betegségek kockázatának meghatározására és kialakulásának azonosítására a tünetek megjelenése előtti szakaszban. A protecting.health kezdeményezésről A protecting.health egy nemzetközi tudományos kezdeményezés, amelyet Krausz Ferenc alapított a személyre szabott megelőző egészségügyi ellátás alapjainak kidolgozására. A kezdeményezés a korszerű fizikai méréstechnológia, a nagyszabású molekuláris elemzések és a hosszú távú egészségügyi megfigyelés ötvözésével arra törekszik, hogy megbízható, a tünetek megjelenése előtti biomarkereket azonosítson a főbb krónikus betegségek esetében, és ezzel lehetővé tegye a korai, költséghatékony felismerést a lakosság számára.

 

Összesen 8 komment

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Unknown
2026. június 17. 11:32
Ha még pár évig nem is lesz elérhető okoskarkötőben ;-D, -- de (x) havonta bedugjuk a karunkat egy "automatába" -- egy kis lézeres átvilágításra --, és a felhőbe felkerül folyamatosan a diagnózis...
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Upuaut
2026. június 17. 11:26
És őt is támadja a Tisza.
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6
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pollip
2026. június 17. 11:24
Az a magyar államtitkár mi a kutyafülét keresett ott? Semmihez nincs köze!!!!!
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3
0
Atti bá
2026. június 17. 11:15
Ezek szerint a bütyök félék defektjeik a jövőben hamarabb kiismerhetők lesznek?
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5
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