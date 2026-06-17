Hatalmas áttörést jelentett be Krausz Ferenc: hamarabb felismerhetőek lesznek a krónikus betegségek

A Nobel-díjas fizikus, Krausz Ferenc június 12-én a müncheni DLD Health x BAIOSPHERE konferencián ismertette a nemzetközi protecting.health kezdeményezés legújabb eredményeit, és felvázolta a megelőző orvoslás terén alkalmazható legújabb módszert: a legkorszerűbb lézeres elemzésen alapuló és személyre szabott vérvizsgálatot. A konferencián jelen volt Horváth Péter, a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikáért és innovációért felelős államtitkára, Markus Söder, Bajorország miniszterelnöke, valamint Markus Blume, Bajorország tudományos és művészeti minisztere.

Krausz Ferenc azzal érvelt, hogy bár a mesterséges intelligencia várhatóan átalakítja az egészségügyet, ennek a megelőző ellátásra gyakorolt hatása alapvetően az adatok minőségétől függ. Ami még fontosabb: a legértékesebb adatokat még azelőtt kell összegyűjteni, mielőtt a betegség tünetei megjelennének.