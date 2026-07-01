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budapesti közlekedési központ bkk vizsgálat belső vizsgálat

Belső vizsgálat buktatta le a BKK-s csalókat

2026. július 01. 13:34

Több munkavállalójától is megválik a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), miután egy belső vizsgálat kiderítette, hogy magasabb pótlék megszerzése érdekében visszaéléseket követtek el, az ügyben büntetőjogi jogkövetkezmények is várhatók – közölte a társaság.

2026. július 01. 13:34
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Néhány taxi- és jármű-ellenőrzést végző munkavállaló több ellenőrzést tüntetett fel a jegyzőkönyvekben, mint amelyet ténylegesen elvégzett, ezen kívül szolgálati gépjárművek menetleveleit, munkaidő-nyilvántartást hamisítottak, valamint jegyzőkönyveket változtattak meg több esetben a Budapesti Közlekedési Központnál (BKK). A magasabb pótlék megszerzésére irányuló visszaéléseket közvetlen felettesük, a szakterületi vezető koordinálásával követték el.

Az ügyben indult belső ellenőrzést követően az érintett szakterületi szintű vezetőt a cég azonnal felfüggesztette, majd az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokra tekintettel a jogviszonyát megszüntette.

A pótlékokkal való visszaéléseket elkövető munkavállalókra szintén elbocsátás vár – írták.

A BKK közölte: a belső ellenőrzési vizsgálat gyorsan és egyértelműen feltárta, hogy a manipuláció célja a magasabb pótlékösszeg elérése volt és nem a szolgáltatás minőségének ellenőri korrekciója. Bizonyítást nyert az is, hogy a visszaélés-sorozat a közvetlen felettes által támogatottan, de további vezetők tudta nélkül zajlott. A vizsgálat eredményére tekintettel további munkáltatói, polgári, sőt büntetőjogi jogkövetkezmények várhatók – tették hozzá.

A közlemény szerint a jelentés által feltártak alapján a BKK felsővezetése több azonnali és középtávú intézkedést kezdeményezett. 

A társaság a szolgáltatás-ellenőrzési terület munkafolyamatait szigorú felülvizsgálatnak vetette alá, továbbá a hatékonyság növeléséhez és a visszaélések elkerüléséhez szükséges intézkedésekről is döntött. 

A célok megvalósításához a már bevezetett, illetve a folyamatban lévő digitális fejlesztések fontos támogatást adnak. A BKK kiemelte: továbbra is elkötelezettek a tisztességes, átlátható és jogszerű működés mellett, és minden rendelkezésére álló eszközzel fellépnek a visszaélések megelőzése érdekében, továbbá közszolgáltatóként kiemelt figyelmet fordítanak a közpénzekkel való felelős és átlátható gazdálkodásra.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 5 komment

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ördöngös pepecselés
2026. július 01. 15:12
pici svindlik lehetnek ezek amiknek a kibukását tekinthetjük a tisza által beindított telefonos feljelentő és besúgó rendszer leképeződésének a hétköznapokba. A ccsengőfrász és a bizalmatlanság újra népbetegség lesz.
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0
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satman1
2026. július 01. 14:19
Szerintem is bilincseljük meg az almatolvajokat...a választásra kapott kb. 20 milliárdot elfogadót és az aranykonvojról "leesett" szemeteszsáknyi pénzzel választást nyerőt pedig ne bántsuk...sőt!..azt is tartóztassuk le, aki vizsgálta volna...áradjon...a véretek...
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2
0
selyemmajom
2026. július 01. 14:18
Nahát-nahát, Kari Geri Budapestjén virágzik a korrupció. Majd ezért is kioszt magának pár milliós prémiumot.
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6
0
Emzeperix
2026. július 01. 14:03
Nyilvan csaltak és börtönben a helyük. Úgyhogy ilyen ne forduljon elő többet beveztnek egy digitális platformot, ahol ezáltal áthatóbban fog működni. Cirka 10 MRD lesz. Ami lehet 100 évnyi csalás elkerülésével meg is térül.
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3
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