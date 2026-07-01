Belső vizsgálat buktatta le a BKK-s csalókat

A BKK közölte: a belső ellenőrzési vizsgálat gyorsan és egyértelműen feltárta, hogy a manipuláció célja a magasabb pótlékösszeg elérése volt és nem a szolgáltatás minőségének ellenőri korrekciója. Bizonyítást nyert az is, hogy a visszaélés-sorozat a közvetlen felettes által támogatottan, de további vezetők tudta nélkül zajlott. A vizsgálat eredményére tekintettel további munkáltatói, polgári, sőt büntetőjogi jogkövetkezmények várhatók – tették hozzá.

A közlemény szerint a jelentés által feltártak alapján a BKK felsővezetése több azonnali és középtávú intézkedést kezdeményezett.