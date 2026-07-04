Monumentális falfestmény készült Szoboszlai Dominikról: videón a műalkotás

Már az ünnepélyes avatás előtt megtekinthető a Szoboszlai Dominikról készült monumentális falfestmény Székesfehérváron – számolt be róla a feol.hu. A Liverpool magyar válogatott középpályását ábrázoló, mintegy 200 négyzetméteres alkotás a Szedreskerti lakónegyed egyik épületének teljes, négyemeletes homlokzatát borítja be, és már most nagy érdeklődést váltott ki a rajongók körében.

A mű hivatalos avatására július 5-én, a Bregyó-közben rendezett Telekomosok Fesztiválján kerül sor, amelynek egyik kiemelt vendége maga Szoboszlai Dominik lesz. A szervezők szerint a futballista személyesen is részt vesz a róla készült alkotás bemutatásán.