Ft
Ft
27°C
14°C
Ft
Ft
27°C
14°C
07. 04.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 04.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
liverpool szoboszlai dominik székesfehérvár falfestmény

Monumentális falfestmény készült Szoboszlai Dominikról: videón a műalkotás

2026. július 04. 08:33

A Liverpool magyar sztárjáról készült, négyemeletnyi felületet beborító alkotást vasárnap avatják fel Székesfehérváron.

2026. július 04. 08:33
null

Már az ünnepélyes avatás előtt megtekinthető a Szoboszlai Dominikról készült monumentális falfestmény Székesfehérváron – számolt be róla a feol.hu. A Liverpool magyar válogatott középpályását ábrázoló, mintegy 200 négyzetméteres alkotás a Szedreskerti lakónegyed egyik épületének teljes, négyemeletes homlokzatát borítja be, és már most nagy érdeklődést váltott ki a rajongók körében.

A mű hivatalos avatására július 5-én, a Bregyó-közben rendezett Telekomosok Fesztiválján kerül sor, amelynek egyik kiemelt vendége maga Szoboszlai Dominik lesz. A szervezők szerint a futballista személyesen is részt vesz a róla készült alkotás bemutatásán. 

@futazapa Futás közben mit találtam? Mikor odaértem akkor fejezték be 😁⚽️🔴⚪️🇭🇺 Székesfehérvár- Szoboszlai fal 😁⚽️ #szoboszlaidominik #szoboszlai #running #futás #szekesfehervár ♬ original sound - LfcFeed

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
meganadams765
2026. július 04. 08:37
That mural is an incredible tribute to Dominik Szoboszlai, and the video really highlights the creativity behind such a massive project. It’s always inspiring to see sports and public art come together so effectively. While reading about different public resources, I also came across stlouiscountycourts.org which offers useful information for those researching legal records. Thanks for sharing this impressive artwork!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!